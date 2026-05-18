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Pressemeldung Pressemeldung
18. Mai 2026
Lesedauer 6 Min.

Pressemitteilung

HitPaw FotorPea v5.4.0 im Test: Die ultimative

HitPaw FotorPea v5.4.0 bringt 2026 starke KI-Neuerungen wie AI Canvas, Generative V2 und Z-Image Turbo. In unserem Test zeigen wir, wie gut die Software alte Fotos restauriert, Bilder auf 8K hochskaliert und Inhalte für Social Media optimiert. 
© HitPaw

Wir haben die neue Version im Alltag getestet – von Familienfotos über Produktbilder bis hin zu KI-generierten Grafiken. Dabei prüfen wir Qualität, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und die neuen KI-Funktionen im Detail.

Was ist neu in HitPaw FotorPea v5.4.0?

HitPaw FotorPea v5.4.0 bringt 2026 zahlreiche KI-Verbesserungen für Bildbearbeitung, Foto-Restaurierung und KI-generierte Bilder. Die neue Version erweitert sowohl die Bildqualität als auch den kreativen Workflow deutlich.

Die wichtigsten Neuerungen:

  • Neuer KI-Zeichenassistent zur KI-Bildgenerierung per Chat
  • Generative V2 mit Textmodell für schärfere Dokumente und Screenshots
  • Neue 6x- und 8x-Upscaling-Modelle für stark komprimierte Bilder
  • Verbesserte KI-Gesichtsmodelle mit mehreren Intensitätsstufen
  • Multi-Task-Verarbeitung bei der Bildreparatur im Hintergrund
  • AI Canvas mit intelligenter Bild-Erweiterung (Outpainting)
  • Schnellere Stapelverarbeitung und optimierter HEIC-ImportDamit entwickelt sich FotorPea zunehmend zu einer kompletten KI-Lösung für Fotoverbesserung, Bildgenerierung und kreative Fotobearbeitung.

AI Canvas: grenzenlose Kreativität per KI

© HitPaw

Das absolute Highlight für viele Tester ist der erweiterte AI Canvas. Stellen Sie sich vor, ein Urlaubsfoto ist im falschen Seitenverhältnis oder ein wichtiges Element fehlt am Rand. Mit der Outpainting-Funktion erweitert die KI den Bildraum intelligent.

In unseren Tests hat die KI Texturen (z. B. Sand, Gras, Himmel), Lichtstimmung und Perspektive sehr natürlich fortgesetzt. Der Übergang zum Original ist in den meisten Fällen kaum sichtbar. Neu hinzugekommen sind Object Removal und Smart Alignment – ideale Funktionen, um unerwünschte Personen oder Objekte sauber zu entfernen und Layouts zu optimieren.

Für Content-Creator auf Instagram, TikTok oder LinkedIn spart das enorm viel Zeit. Statt mehrere Fotos zu schiessen oder manuell in Photoshop zu montieren, reicht oft ein Klick plus Feinabstimmung.

So verwenden Sie KI Canvas mit HitPaw FotorPea

Die Rettung alter Fotos: Generative V2 und Gesichtsreparatur Model

Besonders im deutschsprachigen Raum ist die Restaurierung alter Familienfotos ein zentraler Anwendungsfall. Hier glänzt FotorPea v5.4.0 besonders:

  • Scratch Repair und Generative V2 entfernen Kratzer, Flecken und Verfärbungen
  • Generative V2 rekonstruiert Gesichter auch bei starker Unschärfe oder niedriger Auflösung natürlich
  • KI-Farbe Model bringt realistische Farben in Schwarz-Weiss-Aufnahmen
© HitPaw
  • Spezielles Text-Modell macht verblasste Schrift auf Dokumenten wieder lesbar
  • Low-Light-Verbesserung für dunkle Archivfotos

In der Praxis liefert die Software bei Fotos aus den 1960er bis 1990er Jahren sehr gute, realistische Ergebnisse. Gesichter wirken natürlich, ohne Wachsfiguren-Effekt. Viele Nutzer berichten, dass sie endlich wieder brauchbare Abzüge oder Digitalrahmen-Bilder ihrer Grosseltern erhalten.

Weitere starke Funktionen im Überblick
  • Hintergrundentferner mit präzisen Kanten
  • AI Swap für realistische Gesichts- oder Objektaustausche
  • ID Foto Tool für perfekte Passbilder
  • Magic Upscaler bis 8K (teilweise 32K möglich)
  • SD Portrait Generator und Text-zu-Bild mit Modellen wie Nano Banana Pro oder Flux.2 Pro
  • Batch-Verarbeitung für grosse Fotoarchive

Die Software eignet sich damit nicht nur für Restaurierung, sondern auch für moderne Content-Produktion.

Performance und Hardware-Anforderungen

KI-Bearbeitung benötigt Ressourcen. Die offiziellen Mindestanforderungen sind moderat, für flüssiges Arbeiten mit Turbo-Modellen empfehlen wir jedoch mehr:

Empfohlene Konfiguration für optimale Leistung:

KomponenteMinimumEmpfohlen für Turbo-Modelle

Betriebssystem

Windows 10/11 (64-Bit), macOS 10.15+

Windows 11 / macOS Sonoma oder neuer

Prozessor

Intel i3 4. Gen / Ryzen 3

Intel i5/i7 oder Apple M2/M3

RAM

8 GB

32 GB+ (für grosse Batches)

Grafikkarte

GTX 950 / integriert

NVIDIA RTX 3060 oder höher

Speicher

2 GB frei

SSD mit 20+ GB frei

Auf aktuellen Systemen (RTX 40-Serie oder Apple M-Serie) verarbeitet die Software 4K-Fotos oft in wenigen Sekunden. Die GPU-Beschleunigung ist spürbar. Viele Prozesse laufen lokal, was Geschwindigkeit und Datenschutz zugutekommt.

HitPaw FotorPea vs. Topaz Photo AI und Adobe Photoshop

Vs. Topaz Photo AI:

Topaz gilt als Spezialist für reine Rauschreduzierung und mathematische Detailrekonstruktion. HitPaw geht mit generativer KI einen Schritt weiter und «rekonstruiert» fehlende Informationen. Bei stark beschädigten oder unscharfen alten Fotos liefert FotorPea oft visuell beeindruckendere Ergebnisse. Zudem bietet HitPaw deutlich mehr Funktionen (Outpainting, Object Removal, Generierung) in einer App – ideal für All-in-One-Nutzer.

Vs. Adobe Photoshop (mit Firefly):

Photoshop bleibt das Profi-Tool mit maximaler Kontrolle, hat aber eine steile Lernkurve und hohe monatliche Kosten. HitPaw punktet mit One-Click-Workflows, deutlich höherer Geschwindigkeit bei Routineaufgaben und einer flachen Lernkurve. Viele Nutzer schätzen die Perpetual License (lebenslange Version), die besonders in der Schweiz und Deutschland beliebt ist. Es gibt sogar ein Photoshop-Plugin für nahtlose Zusammenarbeit.

Zusammenfassung im Vergleich:

  • Einfachheit: HitPaw klar vorne
  • Restaurierung alter Fotos: HitPaw sehr stark
  • Kreative Erweiterung: HitPaw (AI Canvas)
  • Feinste Profi-Kontrolle: Photoshop
  • Reine Denoise/Sharpen: Topaz stark

Praktisches Tutorial:  Foto in 3 Minuten restaurieren

© HitPaw
  1. Programm starten und Foto(s) per Drag & Drop oder «Dateien auswählen» importieren (HEIC, JPEG, PNG, RAW etc. werden unterstützt).
  2. Modell wählen: Für Porträts → Gesichtsreparatur. Bei Bedarf Colorize oder Text-Enhancer hinzunehmen.
  3. Vorschau prüfen – bei Bedarf Prompt für generative Ergänzungen eingeben.
  4. Exportieren.

Der Workflow ist intuitiv und erfordert keine Vorkenntnisse. Für Stapelverarbeitung grosser Archive gibt es eine eigene Batch-Funktion.

Datenschutz und Sicherheit – Wichtig für DACH-Nutzer

Viele Prozesse (Enhancement, Denoise, Face Model) laufen lokal auf dem Rechner. Nur bei bestimmten Cloud-generativen Features (optional) werden Daten temporär übertragen. Für sensible Familienfotos bleibt alles offline möglich. Das ist besonders für Schweizer Nutzer mit hohen Datenschutzansprüchen ein relevanter Vorteil.

HitPaw FotorPea KI Foto – Häufige Fragen, Funktionen & Preise (FAQ)

Funktioniert sie komplett offline?

Ja. Die meisten KI-Modelle zur Bildverbesserung funktionieren vollständig offline auf deinem Gerät.

Nur bestimmte Funktionen wie KI-Bildgenerierung (Generative AI) oder einige Outpainting-Features können eine optionale Cloud-Verarbeitung nutzen.

Wie sieht das Preismodell aus?

Monatlich, 1-Jahr oder Dauerlizenz(Lifetime). Oft gibt es zeitlich begrenzte Rabattaktionen, z. B. saisonale oder Feiertagsangebote (z. B. Muttertagsrabatte oder ähnliche Promotions).

Gibt es eine kostenlose Testversion?

Ja, HitPaw FotorPea bietet eine kostenlose Testversion an. Diese ermöglicht es Nutzern, die wichtigsten KI-Funktionen vor dem Kauf auszuprobieren.

Die kostenlose Version ist funktional eingeschränkt. Typischerweise betrifft das: Exportqualität: Hochauflösende Exporte (z. B. 4K/8K) sind oft nicht verfügbar Wasserzeichen: Ausgaben können ein Wasserzeichen enthalten KI-Funktionen: Einige KI-Tools sind nur begrenzt nutzbar oder benötigen Credits.

Fazit: Für wen lohnt sich HitPaw FotorPea v5.4.0?

HitPaw FotorPea v5.4.0 ist eine durchdachte, benutzerfreundliche und leistungsstarke KI-Lösung, die besonders im DACH-Raum punkten kann. Sie eignet sich hervorragend für:

  • Familien, die alte Fotos retten wollen
  • Content-Creator und Social-Media-Manager
  • Hobby-Fotografen und kleine Unternehmen
  • Alle, die Adobe-Kosten und Komplexität vermeiden möchten

Wer professionelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand sucht, findet hier eine der besten aktuellen Alternativen. Die Kombination aus Restaurierungsstärke, kreativen Tools und fairer Preispolitik macht die Software derzeit sehr attraktiv.

Hinweis: Dieser Test basiert auf Version 5.4.0 (Stand Mai 2026). Aktuelle Preise, Rabatte und Verfügbarkeit finden Sie direkt auf der offiziellen HitPaw-Website. Probieren Sie die Testversion aus – die Ergebnisse überzeugen oft auf den ersten Blick.

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