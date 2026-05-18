HitPaw FotorPea v5.4.0 im Test: Die ultimative

Programm starten und Foto(s) per Drag & Drop oder «Dateien auswählen» importieren (HEIC, JPEG, PNG, RAW etc. werden unterstützt). Modell wählen: Für Porträts → Gesichtsreparatur. Bei Bedarf Colorize oder Text-Enhancer hinzunehmen. Vorschau prüfen – bei Bedarf Prompt für generative Ergänzungen eingeben. Exportieren.

Der Workflow ist intuitiv und erfordert keine Vorkenntnisse. Für Stapelverarbeitung grosser Archive gibt es eine eigene Batch-Funktion.

Viele Prozesse (Enhancement, Denoise, Face Model) laufen lokal auf dem Rechner. Nur bei bestimmten Cloud-generativen Features (optional) werden Daten temporär übertragen. Für sensible Familienfotos bleibt alles offline möglich. Das ist besonders für Schweizer Nutzer mit hohen Datenschutzansprüchen ein relevanter Vorteil.

HitPaw FotorPea KI Foto – Häufige Fragen, Funktionen & Preise (FAQ)

Funktioniert sie komplett offline?

Ja. Die meisten KI-Modelle zur Bildverbesserung funktionieren vollständig offline auf deinem Gerät.

Nur bestimmte Funktionen wie KI-Bildgenerierung (Generative AI) oder einige Outpainting-Features können eine optionale Cloud-Verarbeitung nutzen.

Wie sieht das Preismodell aus?

Monatlich, 1-Jahr oder Dauerlizenz(Lifetime). Oft gibt es zeitlich begrenzte Rabattaktionen, z. B. saisonale oder Feiertagsangebote (z. B. Muttertagsrabatte oder ähnliche Promotions).

Gibt es eine kostenlose Testversion?

Ja, HitPaw FotorPea bietet eine kostenlose Testversion an. Diese ermöglicht es Nutzern, die wichtigsten KI-Funktionen vor dem Kauf auszuprobieren.

Die kostenlose Version ist funktional eingeschränkt. Typischerweise betrifft das: Exportqualität: Hochauflösende Exporte (z. B. 4K/8K) sind oft nicht verfügbar Wasserzeichen: Ausgaben können ein Wasserzeichen enthalten KI-Funktionen: Einige KI-Tools sind nur begrenzt nutzbar oder benötigen Credits.

Fazit: Für wen lohnt sich HitPaw FotorPea v5.4.0?

HitPaw FotorPea v5.4.0 ist eine durchdachte, benutzerfreundliche und leistungsstarke KI-Lösung, die besonders im DACH-Raum punkten kann. Sie eignet sich hervorragend für:

Familien, die alte Fotos retten wollen

Content-Creator und Social-Media-Manager

Hobby-Fotografen und kleine Unternehmen

Alle, die Adobe-Kosten und Komplexität vermeiden möchten

Wer professionelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand sucht, findet hier eine der besten aktuellen Alternativen. Die Kombination aus Restaurierungsstärke, kreativen Tools und fairer Preispolitik macht die Software derzeit sehr attraktiv.

Hinweis: Dieser Test basiert auf Version 5.4.0 (Stand Mai 2026). Aktuelle Preise, Rabatte und Verfügbarkeit finden Sie direkt auf der offiziellen HitPaw-Website. Probieren Sie die Testversion aus – die Ergebnisse überzeugen oft auf den ersten Blick.