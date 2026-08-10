Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung
10. Aug 2026
Lesedauer 4 Min.

Pressemitteilung

HitPaw FotorPea v5.6.0: Praxiseinsatz der neuen KI Funktionen

Viele Content Creator, Fotografie Enthusiasten und normale Nutzer stossen bei der Bildbearbeitung immer wieder auf typische Probleme: störende Spiegelungen auf Brillen und Glasflächen, eine unausgewogene Bildkomposition sowie unklare Motive.
© HitPaw

Für das Hinzufügen von Text müssen oft zusätzliche Programme geöffnet werden. Bisher erfordert die Korrektur dieser Mängel viel Zeit in professioneller Bildbearbeitungssoftware.

Mit dem Update auf HitPaw FotorPea v5.6.0 stehen vier leistungsstarke neue KI Funktionen zur Verfügung. Diese beheben gängige Bildfehler automatisch – ohne umfangreiche Fachkenntnisse. Im folgenden Artikel werden die neuen Funktionen, praktische Einsatzbereiche sowie eine Schritt für Schritt Anleitung und Antworten auf häufige Nutzerfragen vorgestellt.

Teil 1: Welche Schwierigkeiten lösen die neuen Funktionen von HitPaw FotorPea v5.6.0

Jede Neuerung bezieht sich auf reale Probleme aus dem Bearbeitungsalltag:

  • Störende Spiegelungen auf Glas und Brillen 
    Reflexionen auf Brillengläsern, Fenstern oder Glasprodukten ruinieren ansonsten gelungene Aufnahmen. Manuelle Retuschen sind zeitaufwendig und führen häufig zu unnatürlichen Ergebnissen.
  • Unausgewogene Bildkomposition
    Viele Fotos leiden unter schlecht gewählten Ausschnitten, ungünstigen Winkeln oder einem unklaren Motivfokus, ohne dass eine erneute Aufnahme möglich ist.
  • Unsicherheit bei der Auswahl des passenden KI Modells
    Einsteiger sind mit der Vielzahl an KI Werkzeugen überfordert. Das Ausprobieren unterschiedlicher Modelle kostet wertvolle Arbeitszeit.
  • Umständlicher Ablauf beim Hinzufügen von künstlerischem Text für Social Media Grafiken
    Für Poster und Social Media Inhalte werden spezielle Texteffekte benötigt. Der Wechsel zu externen Grafikprogrammen unterbricht den Arbeitsfluss.
Teil 2: Übersicht der vier neuen Funktionen von HitPaw FotorPea v5.6.0

1. KI-Spiegelungsentfernung

  • Automatisches Entfernen von Reflexionen auf Billen, Fenstern, Glas und spiegelnden Oberflächen
  • Natürliche Wiederherstellung von durch Spiegelung verdeckten Bilddetails
  • Erhaltung der ursprünglichen Bildqualität ohne unschöne Retusche Artefakte
  • Einsatzbereiche: Porträts mit Brille, Produktfotos mit Glasverpackung, Fensteraufnahmen
     
© HitPaw

2. KI-Neukomposition

  • Intelligente Anpassung von Komposition, Perspektive, Licht und Motivfokus per KI
  • Optimierung vorhandener Aufnahmen ohne erneutes Fotografieren
  • Erstellung harmonischer Bilder passend für Social Media Veröffentlichungen
  • Einsatzbereiche: Reisefotos, Porträts, unvorteilhaft aufgenommene Produktfotos
© HitPaw

3. KI-Agent mit neuer Bildverbesserungs Funktion

  • Automatische Erkennung von Bildfehlern wie Unschärfe oder geringer Auflösung
  • Direkte Empfehlung des passenden KI‑Verbesserungsmodells
  • Vermeidung zeitaufwendiger manueller Tests
  • Einsatzbereiche: Bearbeitung für Einsteiger, Massenverarbeitung unterschiedlicher Bilder
© HitPaw

4. Neue künstlerische Texteffekte im Bildeditor

  • Direktes Hinzufügen von künstlerischem Text mit fertigen Vorlagen innerhalb des Programms
  • Vielfältige Stile für Poster, Social-Media-Grafiken und Werbematerialien
  • Kein Wechsel zu externen Grafiktools erforderlich
  • Einsatzbereiche: Social-Media-Grafiken, Poster, Banner Erstellung
© HitPaw
Teil 3: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der KI-Spiegelungsentfernung

Schritt 1: Update installieren und Bilder importieren
Starten Sie HitPaw FotorPea v5.6.0 und laden Sie Ihr Foto mit Spiegelungen per Drag and Drop in das Programm.

© HitPaw

Schritt 2: KI-Spiegelungsentfernung ausführen
Wählen Sie die Funktion KI-Spiegelungsentfernung aus und klicken Sie auf «Vorschau». Die KI erkennt und entfernt automatisch Reflexionen auf Brillen und Glas, ohne manuelle Markierungen. 

© HitPaw

Schritt 3: Ergebnis prüfen und hochauflösend exportieren
Die KI übernimmt die gesamte Bearbeitung automatisch. Nutzen Sie die Vorher-Nachher-Vorschau zur Qualitätskontrolle. Bei zufriedenstellendem Ergebnis exportieren Sie das fertige Bild als PNG oder JPG. Die Premium-Version erlaubt einen Export ohne Wasserzeichen.

© HitPaw
Teil 4: Häufig gestellte Fragen

Bewältigt die KI Spiegelungsentfernung auch sehr starke Glasreflexionen?
Bei leichten bis mittleren Spiegelungen werden sehr natürliche Ergebnisse erzielt. Wenn grosse Bildbereiche von starker Überstrahlung bedeckt sind, lassen sich verdeckte Details nicht lückenlos rekonstruieren. Für die meisten Anwendungsfälle bei Porträts und Produktfotos ist die Funktion jedoch sehr leistungsfähig.

Kann die KI Neukomposition beliebige Fotos beliebig umgestalten?
Die KI-Neukomposition optimiert nur vorhandene Bildinhalte und erzeugt keine komplett neuen Motive. Sie passt Perspektive, Ausschnitt und Lichtverhältnisse an. Bei Aufnahmen mit sehr wenigen Motivinformationen ist das Ergebnis begrenzt. Die besten Resultate werden mit gut belichteten Ausgangsbildern erzielt.

Benötige ich ein kostenpflichtiges Abonnement, um alle neuen Funktionen von v5.6.0 zu nutzen?
Alle neuen Funktionen stehen Nutzern der Premium-Version zur Verfügung. Mit der kostenlosen Testversion können Sie sämtliche KI Features ausprobieren. Die Desktop Edition ist sowohl für private als auch gewerbliche Zwecke geeignet und unterstützt die Batch-Verarbeitung von mehreren Bildern.

Fazit

HitPaw FotorPea v5.6.0 überzeugt mit vier praxisorientierten KI‑Neuerungen, die viele häufige Bildprobleme automatisch lösen.

Die KI Spiegelungsentfernung beseitigt lästige Reflexionen auf Brillen und Glas. Mit der KI Neukomposition werten Sie suboptimal aufgenommene Fotos auf. Der KI-Agent liefert passende Vorschläge zur Bildverbesserung und erspart langes Ausprobieren. Die neuen künstlerischen Texteffekte ermöglichen die Erstellung von Social-Media-Postern direkt im Tool.

Alle Funktionen sind auch für Einsteiger geeignet. Die lokale Verarbeitung schützt Ihre Bilddaten. Für Content-Creator, E-Commerce-Anwender und Fotografie-Interessierte spart dieses Update viel Bearbeitungszeit.

Kommentare

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
6G mit Funkturm
News
USA und 24 weitere Länder starten eine Allianz für 6G
Die nächste Mobilfunkgeneration 6G soll für offene und sichere Netzwerke stehen. Damit das umgesetzt wird, haben die USA und 24 weitere Länder - darunter auch Deutschland - eine globale Initiative gestartet.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
10. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
Pressemeldungen
Pressemitteilung
Spider-Man Brand New Day: KI-Videos im Marvel-Stil erstellen
Die Popkultur steht im Sommer 2026 Kopf: Der Countdown zum nächsten grossen Marvel-Blockbuster läuft. Wer jetzt auf Plattformen wie TikTok, YouTube Shorts oder Instagram Reels maximale Reichweite erzielen möchte, nutzt den gigantischen Hype um den freundlichen Netzschwinger aus der Nachbarschaft.
6 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung
3. Jul 2026
Pressemeldungen
Pressemitteilung
KI-Avatar erstellen: Die 6 besten KI-Avatar-Generatoren für professionelle Videos
Wer heute einen KI-Avatar erstellen möchte, benötigt weder ein Filmstudio noch aufwendige Beleuchtung oder professionelle Moderatoren.
4 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung
3. Jul 2026

Kommentare