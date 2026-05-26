HitPaw VikPea V5.3 im Test: Neue KI-Video-Funktionen

Die Ansprüche an Video-Content steigen rasant – im privaten Bereich genauso wie im professionellen Marketing. Wer minderwertiges Archivmaterial aufwerten, VHS-Kassetten digitalisieren oder aus einem Textprompt direkt einen Videoclip generieren möchte, stösst mit klassischen Schnittprogrammen schnell an Grenzen. Genau diese Lücke füllt HitPaw VikPea – und mit Version 5.3 setzt die Software einen neuen Massstab für KI-gestützte Videobearbeitung.

Was ist HitPaw VikPea? Technologischer Überblick

HitPaw VikPea (früher HitPaw Video Enhancer) ist eine KI-gestützte Allround-Videosoftware für Windows und macOS. Der entscheidende Unterschied zu klassischen Upscaling-Tools liegt im Fundament: Statt Pixel simpel zu verdoppeln, rekonstruieren tiefe neuronale Netze Texturen, Kanten und Feindetails vollständig neu – auf Basis von Millionen gelernter Bildmuster.

Die wichtigsten Neuerungen in HitPaw VikPea V5.3

1. Kling 3.0 & Kling V3 Omni: Neue Möglichkeiten für die KI-Videogenerierung

Im Mittelpunkt des Updates stehen die neuen Generator-Modelle Kling 3.0 und Kling V3 Omni, die für die Erstellung realistischer Videos aus Texten oder Bildern entwickelt wurden.