Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung Pressemeldung
26. Mai 2026
Lesedauer 5 Min.

Pressemitteilung

HitPaw VikPea V5.3 im Test: Neue KI-Video-Funktionen

Von der Restaurierung alter Familienvideos bis zum professionellen Content für Social Media – dieser Praxistest zeigt, was HitPaw VikPea 5.3 wirklich kann.
© HitPaw

Die Ansprüche an Video-Content steigen rasant – im privaten Bereich genauso wie im professionellen Marketing. Wer minderwertiges Archivmaterial aufwerten, VHS-Kassetten digitalisieren oder aus einem Textprompt direkt einen Videoclip generieren möchte, stösst mit klassischen Schnittprogrammen schnell an Grenzen. Genau diese Lücke füllt HitPaw VikPea – und mit Version 5.3 setzt die Software einen neuen Massstab für KI-gestützte Videobearbeitung.

Was ist HitPaw VikPea? Technologischer Überblick

HitPaw VikPea (früher HitPaw Video Enhancer) ist eine KI-gestützte Allround-Videosoftware für Windows und macOS. Der entscheidende Unterschied zu klassischen Upscaling-Tools liegt im Fundament: Statt Pixel simpel zu verdoppeln, rekonstruieren tiefe neuronale Netze Texturen, Kanten und Feindetails vollständig neu – auf Basis von Millionen gelernter Bildmuster.

Die wichtigsten Neuerungen in HitPaw VikPea V5.3

1. Kling 3.0 & Kling V3 Omni: Neue Möglichkeiten für die KI-Videogenerierung

Im Mittelpunkt des Updates stehen die neuen Generator-Modelle Kling 3.0 und Kling V3 Omni, die für die Erstellung realistischer Videos aus Texten oder Bildern entwickelt wurden.

© HitPaw

Kling 3.0 im Überblick:

  • Verbesserte Bewegungsdynamik für natürlichere Abläufe in Szenen 
  • Weniger sichtbare Artefakte bei schnellen Kamerabewegungen oder komplexen Bildinhalten 
  • Stabilere Objektkonsistenz über die gesamte Videolänge hinweg 

Kling V3 Omni erweitert die Bearbeitungsmöglichkeiten durch multimodale Eingaben:

  • Kombination von Textprompts, Referenzbildern und Audioinhalten 
  • Unterstützung von First-Frame- und Last-Frame-Steuerung zur besseren Szenenplanung 
  • Geeignet für kurze Storytelling-Videos, Produktclips oder Social-Media-Inhalte 

Darüber hinaus unterstützt HitPaw VikPea weitere KI-Modelle wie Seedance 2.0, Kling O1, Hailuo 2.3, Pixverse 5.0 und VEO 3. So können Nutzer je nach Projekt unterschiedliche Modelle für die Videoerstellung aus Texten oder Bildern auswählen.

Durch die Kombination mehrerer Video-KI-Modelle bietet VikPea mehr Flexibilität bei Stil, Bewegung und Szenendarstellung – hilfreich für Creator, Marketing-Teams oder Nutzer, die unterschiedliche Videotypen testen möchten.

Zusätzlich integriert HitPaw VikPea Funktionen für Text-zu-Bild und KI-Bildgenerierung. Erstellte Bilder lassen sich direkt in der Videogenerierung weiterverwenden, wodurch der Wechsel zwischen mehreren Programmen reduziert wird und Arbeitsabläufe einfacher bleiben.

2. Video-Beauty-Modul: Professionelle Retusche per Klick – vielversprechend, aber noch im Reifegrad

Neu in V5.3 ist das Video-Beauty-Modul – eine KI-gestützte Echtzeit-Gesichtserkennung speziell für Porträt- und Short-Form-Content (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts). Die Idee dahinter ist überzeugend: Was bisher aufwendige Maskierungsarbeit in Adobe Premiere oder After Effects erforderte, soll nun vollautomatisch in einem einzigen Klick gelingen.

© HitPaw

Was das Modul bietet:

FunktionBeschreibung
Digitales Make-upPräzises Auftragen von Farb- und Lidschatteneffekten
HautglättungEntfernt Unreinheiten, soll Poren und natürlichen Hautton bewahren
KonturenoptimierungDezente Gesichtsformung und Betonung der Augenpartie

Ehrliche Einschätzung: Erstes Release, noch nicht ausgereift

Da das Video-Beauty-Modul mit V5.3 zum ersten Mal eingeführt wird, zeigt es in der Praxis noch die typischen Kinderkrankheiten eines frühen Releases. In Tests fallen gelegentlich Inkonsistenzen bei schnellen Kopfbewegungen auf – die KI verliert kurzzeitig die Gesichtsmaske oder setzt Effekte ungleichmässig. Bei wechselnden Lichtverhältnissen innerhalb einer Szene kann die Hautglättung stellenweise zu aggressiv wirken und künstliche Artefakte erzeugen.

Tests fallen gelegentlich Inkonsistenzen bei schnellen Kopfbewegungen auf – die KI verliert kurzzeitig die Gesichtsmaske oder setzt Effekte ungleichmässig. Bei wechselnden Lichtverhältnissen innerhalb einer Szene kann die Hautglättung stellenweise zu aggressiv wirken und künstliche Artefakte erzeugen.

© HitPaw
3. Neue KI-Generierungsmodell: «Natürlich» vs. «Schärfen»

Das überarbeitete KI-Generierungsmodell bietet jetzt zwei klar differenzierte Betriebsmodi:

  • Natürlich: Fotorealistische Rekonstruktion mit Beibehaltung des originalen Bildcharakters. Ideal für historische Dokumente, Archivmaterial und Familienvideos.
  • Schärfen: Aggressivere Schärfung mit Betonung feinster Texturen und Kanten. Perfekt für verwaschenes VHS-Material oder alte Filmaufnahmen, die auf modernen UHD-Displays brillieren sollen.
     
© HitPaw
Praxistest: Die spezialisierten KI-Modelle im Detail

Die eigentliche Stärke von HitPaw VikPea liegt in der konsequenten Aufgabenteilung auf dedizierte KI-Modelle. Kein «One-Size-Fits-All«-Algorithmus, sondern gezielter Einsatz je nach Ausgangsmaterial:

KI-Modell Einsatzbereich Stärke
General DenoiseLow-Light-Aufnahmen, verrauschtes MaterialRauschentfernung ohne Detailverlust
Portrait RestorationUnscharf gewordene GesichtsaufnahmenRekonstruktion echter Hauttextur
Anime/AnimationZeichentrick, Manga, alte AnimesHochskalierung ohne Aliasing-Effekte
ColorizeSchwarz-Weiss-FilmmaterialKontextbasierte Kolorierung (Haut, Himmel, Vegetation)
Stabilize & InterpolationVerwackelte oder ruckelige ClipsKinoreife Slow Motion, Bildstabilisierung
Workflow-Funktionen: KI-Pilot, Cloud-Export und Hintergrundentfernung

KI-Pilot – Der intelligente Einstiegsassistent

Beim Import eines Videos analysiert der KI-Pilot das Material automatisch, erkennt Qualitätsmängel wie Unschärfe, Rauschen oder Kompressionsartefakte – und empfiehlt sofort das optimale KI-Modell. Gerade für Einsteiger ist das ein erheblicher Vorteil.

Cloud-Export – Ohne leistungsstarken PC zum Ergebnis

Rechenintensive Workflows lassen sich wahlweise in die Cloud auslagern. Das schont die lokale Hardware und ermöglicht schnelle, stabile Exporte auch auf weniger leistungsfähigen Laptops.

Hintergrundentfernung

Der überarbeitete Background Remover trennt selbst komplexe Motive mit aufwendigen Haarschnitten sauber vom Hintergrund. Mit Hintergrundentfernung lässt sich ein trister grauer Himmel in wenigen Sekunden gegen einen dramatischen Sonnenuntergang austauschen.

Technische Daten und Systemanforderungen

Unterstützte Formate

MP4, AVI, MOV, MKV, M4V, GIF und weitere gängige Containerformate.

Systemvoraussetzungen

KomponenteMinimumEmpfohlen
BetriebssystemWindows 10/11 (64-Bit), macOS 10.15+Windows 11, macOS 13+
Grafikkarte (GPU)NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560NVIDIA RTX-Serie / AMD RX 6000+
RAM8 G16 GB oder mehr
Alternativer ProzessmodusCloud-Export (ohne lokale GPU)

Plattformen: Windows, macOS, iOS, Android.

Fazit: Lohnt sich HitPaw VikPea V5.3?

HitPaw VikPea V5.3 erweitert die klassische Videoverbesserung um neue KI-Funktionen wie Text-zu-Video, Bild-zu-Video, HDR-Verarbeitung und Slow Motion. Besonders praktisch ist die Kombination verschiedener KI-Modelle innerhalb einer Plattform, wodurch sich Inhalte erstellen und optimieren lassen, ohne ständig zwischen mehreren Tools zu wechseln.

Vorteile

  • KI-Videoverbesserung und Hochskalierung bis zu 8K
  • Unterstützung mehrerer KI-Modelle wie Kling 3.0, VEO 3 oder Pixverse 5.0
  • Text-, Bild- und Videogenerierung in einem Workflow
  • HDR- und Slow-Motion-Funktionen für erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten
  • Cloud-Verarbeitung als Option für Geräte mit geringerer Leistung 

Zu beachten

  • Für lokale Verarbeitung kann eine leistungsfähigere GPU sinnvoll sein
  • Einige Funktionen sind nur im kostenpflichtigen Tarif vollständig nutzbar 

Für wen eignet sich VikPea?

Die Software eignet sich vor allem für Content Creator, Social-Media-Teams, kleine Agenturen oder Nutzer, die ältere Videos verbessern oder KI-generierte Inhalte erstellen möchten, ohne komplexe Profi-Software zu verwenden.

Häufige Fragen (FAQ)

Kann ich HitPaw VikPea kostenlos testen?
Ja, eine Testversion ist verfügbar. Der Export kann je nach Version eingeschränkt sein (z. B. Wasserzeichen).

Läuft HitPaw VikPea auch auf älteren Macs?
Unterstützt werden Geräte ab macOS 10.15 (Catalina). Bei schwächerer Hardware kann die Cloud-Verarbeitung hilfreich sein.

Ist HitPaw VikPea DSGVO-konform?
Bei der Nutzung von Cloud-Funktionen sollten die jeweiligen Datenschutzanforderungen geprüft werden. Für sensible Inhalte kann lokale Verarbeitung sinnvoll sein.

Kommentare

Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10
News
Abobonus
Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10 für 249 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 140 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Saug- und Wischroboter Hobot Legee Q10 für bloss 249 Franken bestellen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
26. Mai 2026
Mehr erfahren
Smartphone vor Europaflagge
News
Verkäufe von Smartphones in Europa brechen ein
Im ersten Quartal gingen die Smartphoneverkäufe in Europa deutlich zurück. Die Analysten führen das vor allem auf die angespannte wirtschaftliche Lage der Konsumenten und die steigenden Preise für Komponenten wie Chips zurück.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
26. Mai 2026
Mehr erfahren
News
Papst warnt vor einer Entmenschlichung durch KI
Papst Leo XIV. macht Künstliche Intelligenz zu einer zentralen gesellschaftlichen Frage der digitalen Zukunft. In seiner ersten Enzyklika «Magnifica Humanitas» warnt das Oberhaupt der katholischen Kirche davor, dass KI den Menschen zunehmend verdrängen, manipulieren oder kontrollieren könnte, wenn technologische Entwicklung nicht an ethische Leitplanken gebunden wird.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
26. Mai 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Pressemeldungen
Pressemitteilung
Die besten Wege, 2026 eine Website zu erstellen
Eine eigene Website zu erstellen war wohl noch nie so einfach wie im Jahr 2026. Vor einigen Jahren brauchte man dafür noch Programmierkenntnisse, einen Entwickler oder zumindest viel Geduld. Heute geht das deutlich schneller. Trotzdem stellt sich für viele die gleiche Frage: Wie baut man 2026 eigentlich am besten selbst eine Website? 
5 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung Pressemeldung
20. Mär 2026
Tests
Aufruf in eigener Sache
Aufruf Lesertest HP Smart Tank 7305
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit HP sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die den cleveren HP Smart Tank 7305 mit nachfüllbaren Tintenpatronen testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
30. Jan 2026
Praxis
Hier wird Ihnen geholfen
Tipps rund ums PCtipp-Forum
Für Ihre Fragen rund um PCs, Smartphones und das Drumherum gibts das PCtipp-Forum. Hier bekommen Sie nützliche Tipps und Hilfe zu Problemlösungen. Kennen Sie schon die wichtigsten Funktionen?
10 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
12. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare