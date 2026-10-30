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Pressemeldung
30. Okt 2026
Lesedauer 4 Min.

Pressemitteilung

iPhone Duo gewinnen: Halloween-Deals bei 4DDiG

Ein iPhone Duo als Hauptpreis, bis zu drei Gewinnchancen und PC-Tools zum Tiefpreis: Das Halloween-Special von 4DDiG bietet zudem 30 % Rabatt auf ausgewählte Monatsabos sowie Gratis-Tests für Windows und Mac – noch bis zum 9. November 2026.
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Beim Halloween-Special 2026 von 4DDiG stehen ein Gewinnspiel und zeitlich begrenzte Software-Angebote im Mittelpunkt.

© Tenorshare

Ob Dateien versehentlich gelöscht wurden, ein USB-Stick nicht mehr erkannt wird oder ein Wechsel auf eine neue SSD ansteht – passende PC-Tools können im digitalen Alltag vieles erleichtern. Zum Halloween-Special verbindet 4DDiG ein Gewinnspiel mit zwei besonders günstigen PC-Tools, reduzierten Monatsabos und kostenlosen Testangeboten.

Halloween-Gewinnspiel: Bis zu drei Gewinnchancen
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Beim Halloween-Gewinnspiel von 4DDiG warten ein iPhone Duo, eine Amazon-Geschenkkarte und weitere Preise.

 © Tenorshare

Für die erste Gewinnchance geben Interessierte ihre E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite ein. Wer 4DDiG zusätzlich auf X und YouTube folgt, erhält pro Plattform eine weitere Gewinnchance. Insgesamt sind so bis zu drei Teilnahmen möglich.

Zu den Hauptpreisen zählen laut Veranstalter ein iPhone Duo und eine Amazon-Geschenkkarte. Mit etwas Glück lässt sich ausserdem ein Gutschein mit bis zu 50 % Rabatt gewinnen. Die Rabattcodes gelten für reguläre Lizenzangebote und sind nicht mit den bereits reduzierten Halloween-Preisen kombinierbar. Die Gewinner der Hauptpreise werden innerhalb von sieben Werktagen nach Aktionsende per E-Mail benachrichtigt. Details zum Gewinnspiel finden sich auf der Halloween-Aktionsseite von 4DDiG.

Zwei PC-Tools zum Halloween-Tiefpreis

Wer Windows auf eine neue SSD übertragen oder Partitionen anpassen möchte, kann den 4DDiG Partition Manager nutzen. Das Programm unterstützt die Systemmigration ohne Neuinstallation, das Klonen von Laufwerken und die Partitionsverwaltung. Die Monatslizenz kostet im Halloween-Angebot 17,99 statt 23,99 Euro. Vor Eingriffen in die Laufwerksstruktur empfiehlt sich eine Datensicherung.

Auch der 4DDiG DLL Fixer gehört zu den zwei Aktions-Tiefpreisen. Das Tool hilft, fehlende oder beschädigte DLL-Dateien zu erkennen und Probleme beim Start von Windows-Programmen und Spielen zu beheben. Die Monatslizenz ist für 13,99 statt 18,99 Euro erhältlich.

30 % Rabatt auf ausgewählte Monatsabos

Ein gelöschter Ordner oder ein unlesbarer USB-Stick? 4DDiG Data Recovery durchsucht interne und externe Datenträger nach möglicherweise wiederherstellbaren Dateien. Das Windows-Monatsabo kostet 32,19 statt 45,99 Euro; für Mac sind es 39,19 statt 55,99 Euro. Eine erfolgreiche Datenrettung ist nicht garantiert. Betroffene Datenträger sollten möglichst nicht weiter beschrieben werden.

Mit 4DDiG File Repair lassen sich beschädigte Fotos, Videos, Dokumente und Audiodateien reparieren. Zusätzlich bietet das Programm KI-Funktionen zur Bild- und Videoverbesserung. Hinzu kommen KI-Funktionen zur Bild- und Videoverbesserung. Das Windows-Monatsabo kostet 25,19 statt 35,99 Euro, die Mac-Version 38,49 statt 54,99 Euro.

Weitere vergünstigte Monatsabos gibt es unter anderem für 4DDiG Duplicate File Deleter und 4DDiG Disk Copy.

Gratis testen: Windows sichern und Mac aufräumen

Zwei Programme können während des Aktionszeitraums kostenlos getestet werden: 4DDiG Windows Backup lässt sich sieben Tage lang kostenlos testen, Tenorshare Cleamio für Mac steht für einen 14-tägigen Gratis-Test zur Verfügung. Windows Backup erstellt System- und Partitionssicherungen; Cleamio hilft beim Aufspüren von Caches und Datenresten. Vor der Nutzung sollten die jeweiligen Test- und Abobedingungen geprüft werden.

Bis 9. November: Gewinnspiel und Angebote entdecken

Das Halloween-Special läuft noch bis zum 9. November 2026. Wer am Gewinnspiel teilnehmen, die Aktionspreise nutzen oder die Gratis-Testversionen ausprobieren möchte, findet alle Angebote und Teilnahmebedingungen auf der offiziellen 4DDiG-Aktionsseite.

Wichtig: Rabattcodes aus dem Gewinnspiel gelten nur für reguläre Lizenzangebote und lassen sich nicht mit den bereits reduzierten Halloween-Preisen kombinieren. Die ausgewiesenen Preise sind in Euro; für Kundinnen und Kunden in der Schweiz gelten die im Bestellprozess angezeigten Endpreise und Abo-Konditionen.

Über 4DDiG

4DDiG ist eine Softwaremarke von Tenorshare und bietet Programme für Datenrettung, Dateireparatur, Backups und Festplattenverwaltung unter Windows und macOS.

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