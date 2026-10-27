iPhone Duo lässt sich nicht einschalten: So geht’s

Das bedeutet nicht sofort, dass ein Hardwaredefekt vorliegt. Häufig kommen auch ein leerer Akku, ein fehlgeschlagenes iOS-Update oder ein Systemfehler infrage. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun können, wenn sich Ihr iPhone Duo nicht mehr einschalten lässt.

Nur ein Display des iPhone Duo bleibt schwarz

Prüfen Sie das Duo sowohl geöffnet als auch geschlossen. Funktioniert eines der Displays noch, öffnen Sie darauf das Kontrollzentrum, halten das Ein-/Aus-Symbol gedrückt und schalten das Gerät mit dem Regler aus. Starten Sie es danach über die Seitentaste erneut.

Bleibt nach dem Neustart immer dieselbe Bildschirmseite schwarz, während die andere normal funktioniert, lassen Sie das Gerät prüfen.

Beide Displays schwarz: iPhone Duo neu starten

Die Lautstärketasten des iPhone Duo können je nach Ausrichtung unterschiedlich reagieren. Orientieren Sie sich beim erzwungenen Neustart deshalb an ihrer physischen Position zur Seitentaste:

1. Drücken Sie die Lautstärketaste näher an der Seitentaste kurz und lassen Sie sie los.

2. Drücken Sie die andere Lautstärketaste kurz und lassen Sie sie los.

3. Halten Sie die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint, und lassen Sie sie dann los.

Die Reihenfolge ist entscheidend. Halten Sie nicht beide Lautstärketasten gleichzeitig gedrückt. Reagiert das Gerät nicht, prüfen Sie als Nächstes die Stromversorgung.

Diese Schritte passen vor allem dann, wenn das Duo am Apple-Logo hängen bleibt, nach einem Update nicht vollständig startet oder eine Wiederherstellungsanzeige zeigt. Bei einem vollständig stromlosen Gerät helfen sie nicht.

Wenn das iOS 27-Menü «Dein iPhone wiederherstellen» erscheint

iOS 27 kann bei Startproblemen eine Wiederherstellungsoberfläche auf dem Gerät anzeigen. Erscheint dort der Wiederherstellungsassistent, folgen Sie zunächst dessen Anweisungen; dafür sind WLAN und Ihr Gerätecode erforderlich. Die Option «Wiederherstellungsmodus» führt dagegen zum anschliessenden Verfahren mit Computer.

Sie können die iOS-Wiederherstellung auch manuell aufrufen: Schalten Sie das Duo vollständig aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und halten Sie die Seitentaste gedrückt, bis die Wiederherstellungsoptionen geladen werden. Das ist nicht dieselbe Tastenkombination wie beim erzwungenen Neustart. Erscheint kein Menü, drücken Sie nicht endlos weiter, sondern prüfen Sie, ob das Gerät ausreichend geladen ist.

Recovery Mode am Computer verwenden

Wenn Sie den Computer-Wiederherstellungsmodus benötigen, schalten Sie das Duo zuerst aus und verbinden es per USB-C mit dem Computer. Halten Sie dann nur die Seitentaste gedrückt – auch über das Apple-Logo hinaus –, bis das Bild mit Computer und Kabel erscheint.

Öffnen Sie Finder oder Apple-Geräte. Bei einem Start- oder Updatefehler wählen Sie, sofern angeboten, zunächst «Aktualisieren»: iOS wird neu installiert, ohne die Daten gezielt zu löschen. Ein Datenerhalt kann bei einem bereits gestörten Gerät dennoch nicht garantiert werden. «Wiederherstellen» löscht das iPhone Duo. Prüfen Sie vor dieser Auswahl, ob ein Backup vorhanden ist.

iOS-Startfehler mit ReiBoot for iOS prüfen

Wenn das iPhone Duo nicht mehr angeht, am Apple-Logo hängen bleibt oder nach einem iOS-Update nicht richtig startet, kann auch ein Systemfehler dahinterstecken. In diesem Fall bietet Tenorshare ReiBoot for iOS eine zusätzliche Möglichkeit zur iOS-Systemreparatur.

ReiBoot bietet unter anderem folgende Funktionen:

iOS-System reparieren: Probleme wie Apple-Logo, schwarzer Bildschirm, Bootloop oder fehlgeschlagene Updates beheben.

Probleme wie Apple-Logo, schwarzer Bildschirm, Bootloop oder fehlgeschlagene Updates beheben. Standardreparatur: iOS-Systemfehler beheben, ohne persönliche Daten gezielt zu löschen.

iOS-Systemfehler beheben, ohne persönliche Daten gezielt zu löschen. Tiefenreparatur: Schwerwiegendere Systemprobleme reparieren; dabei werden die Daten auf dem Gerät gelöscht.

Schwerwiegendere Systemprobleme reparieren; dabei werden die Daten auf dem Gerät gelöscht. Recovery Mode: iPhone mit einem Klick in den Wiederherstellungsmodus versetzen oder diesen wieder verlassen.

iPhone mit einem Klick in den Wiederherstellungsmodus versetzen oder diesen wieder verlassen. iOS aktualisieren oder downgraden: Unterstützte iOS-Versionen installieren beziehungsweise wechseln.

Unterstützte iOS-Versionen installieren beziehungsweise wechseln. iPhone zurücksetzen: Das Gerät bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Installieren Sie ReiBoot auf einem Mac oder Windows-PC und verbinden Sie das Duo mit einem USB-C-Datenkabel.