iPhone Entwicklermodus wird nicht angezeigt? So finden Sie ihn

Wichtig: Der Entwicklermodus ist für lokal installierte und getestete Entwicklungs-Apps gedacht. Apps aus dem App Store oder über TestFlight benötigen ihn normalerweise nicht. Verwechseln Sie ihn auch nicht mit dem Safari-Menü für Webentwickler.

Warum wird der iPhone Entwicklermodus nicht angezeigt

Noch kein Entwicklungsvorgang: Apple blendet den Eintrag unter Umständen erst ein, nachdem das iPhone mit Xcode verbunden oder eine entsprechend signierte App installiert wurde.

Apple blendet den Eintrag unter Umständen erst ein, nachdem das iPhone mit Xcode verbunden oder eine entsprechend signierte App installiert wurde. Verbindung nicht freigegeben: Das iPhone ist gesperrt oder die Abfrage «Diesem Computer vertrauen?» wurde nicht bestätigt.

Das iPhone ist gesperrt oder die Abfrage «Diesem Computer vertrauen?» wurde nicht bestätigt. Gerät oder Software wird nicht erkannt: Kabel, USB-Anschluss oder eine veraltete Xcode-Version können die Kopplung stören.

Kabel, USB-Anschluss oder eine veraltete Xcode-Version können die Kopplung stören. Verwaltetes Gerät: Bei einem Firmen- oder Schul-iPhone können Richtlinien die Installation und Entwicklung einschränken. Klären Sie dies mit der zuständigen IT.

Weg 1: Mit Xcode den Eintrag einblenden

Wenn Sie einen Mac haben und Apps entwickeln, verwenden Sie zuerst Apples Entwicklungsumgebung:

Installieren beziehungsweise aktualisieren Sie Xcode und öffnen Sie die Anwendung. Verbinden Sie das entsperrte iPhone mit einem geeigneten Kabel. Bestätigen Sie auf dem iPhone «Diesem Computer vertrauen?» und geben Sie den Code ein. Wählen Sie das iPhone in Xcode unter «Window», «Devices and Simulators» aus. Warten Sie, bis die Kopplung und etwaige Vorbereitungen abgeschlossen sind. Öffnen Sie erneut «Einstellungen», «Datenschutz & Sicherheit». Falls «Entwicklermodus» erscheint, aktivieren Sie ihn und bestätigen Sie nach dem Neustart auf dem iPhone.

Der genaue Wortlaut der Xcode-Menüs hängt von der Version und Spracheinstellung ab. Xcode läuft auf dem Mac; wer nur einen Windows-PC nutzt, kann diesen Weg nicht direkt ausführen.

Weg 2: Mit Tenorshare iCareFone am Computer prüfen

Fehlt der Eintrag weiterhin oder steht kein Mac mit Xcode bereit, bietet Tenorshare iCareFone eine Funktion für den Entwicklermodus.