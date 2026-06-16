Prof. Produktbilder mit HitPaw FotorPea erstellen: Fotografie & Nachbearbeitung leicht gemacht

Hohe Fotokosten: Kosten für professionelle Fotografen und Studios belasten das Budget.

Kosten für professionelle Fotografen und Studios belasten das Budget. Minderwertige Aufnahmen : Ungeeignetes Licht, schlechte Komposition und unsaubere Hintergründe lassen Produkte billig wirken.

: Ungeeignetes Licht, schlechte Komposition und unsaubere Hintergründe lassen Produkte billig wirken. Komplexe Nachbearbeitung: Programme wie Photoshop sind schwer zu bedienen und für Massenbearbeitungen ungeeignet.

In diesem Artikel erklären wir den kompletten Workflow – von der einfachen Produktaufnahme über die KI-Nachbearbeitung bis hin zur Bildgenerierung. Lernen Sie, wie Sie mit HitPaw FotorPea kostengünstig professionelle E-Commerce-Bilder erstellen.

Teil 1. Vor der Aufnahme: Geeignete Rohbilder mit geringem Aufwand fotografieren

Sie benötigen keine Profiausrüstung. Mit einem Smartphone und einfachen Hilfsmitteln erhalten Sie nutzbare Aufnahmen, die die anschliessende Bearbeitung vereinfachen.

1.1 Benötigte Ausrüstung

Aufnahmegerät: Smartphone mit Hauptkamera ab 12 Megapixeln

Hintergrund: Weisses Kartonpapier oder Vliesstoff (glatt und faltenfrei, um Reflexe zu vermeiden)

Beleuchtung: Natürliches Licht am Fenster oder zwei LED-Aufsteckleuchten (Beleuchtung in einem Winkel von 45°)

Hilfsmittel: Stativ (gegen verwackelte Aufnahmen), Klebeband (zur Befestigung des Hintergrunds)

1.2 Drei Schritte für gelungene Aufnahmen

Platzierung: Stellen Sie das Produkt mittig und stabil auf, richten Sie es frontal zur Kamera aus und entfernen Sie überflüssige Anhänge. Beleuchtung: Platzieren Sie die Lichtquelle schräg oberhalb in 45°. Vermeiden Sie Direktlicht von oben (verursacht starke Schatten) und Gegenlicht (dunkle Produktansichten). Aufnahme: Halten Sie das Smartphone auf Augenhöhe zum Produkt, fokussieren Sie das Objekt und deaktivieren Sie Schönheitsfilter, um echte Details zu bewahren.

1.3 Häufige Fehler bei der Aufnahme

❌ Unaufgeräumter Hintergrund: Gegenstände oder gemusterte Untergründe erschweren die Freistellung und sorgen für unsaubere Bildränder.

❌ Starke Sonneneinstrahlung: Direktes Sonnenlicht erzeugt übermässige Reflexe und lässt Details verschwinden.

❌ Ungünstige Aufnahmewinkel: Starke Vogel- oder Froschperspektiven verzerren die Produktform.

❌ Unscharfe Aufnahmen: Verwackelte Bilder oder falscher Fokus lassen sich auch in der Nachbearbeitung nicht vollständig korrigieren.

Teil 2. Anleitung zur Nachbearbeitung: Komplette Optimierung mit HitPaw FotorPea.

Defekte Rohbilder lassen sich ohne Photoshop problemlos korrigieren. Die KI-Funktionen von HitPaw FotorPea beseitigen Hintergrundprobleme, verbessern Schärfe und Lichtverhältnisse – fertige Handelsbilder in nur 3 Minuten, auch für Anfänger.

Installation des Programms

Unterstützte Systeme: Windows & Mac, kompatibel mit gängigen Computerkonfigurationen

Installation: Laden Sie das Installationspaket von der offiziellen Website herunter und führen Sie die Installation aus. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet, alle Funktionen sind in der linken Menüleiste zu finden.

Anleitung 1: Ein-Klick-Hintergrundentfernung (für standardisierte Weisshintergrundbilder)

Anwendungsfall: Unaufgeräumte Aufnahmen schnell in plattformgerechte Weisshintergrundbilder umwandeln