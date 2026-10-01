Welches Genre passt am besten zu deinem liebsten Belohnungs-Loop?

Kurze Erfolgsmomente können dabei Teil mittelfristiger Ziele oder längerer Kampagnen sein. Bei der Auswahl eines Games lohnt es sich deshalb, darauf zu achten, welche Art von Erfolgserlebnis dich langfristig motiviert. Entscheidend ist nicht nur das Setting oder die Kameraperspektive, sondern auch die Art von Feedback, die dich immer wieder weiterspielen lässt.

Auch der Zugang gehört zur praktischen Entscheidung, was du spielen möchtest. Bei einer Google Karte handelt es sich um eine Google-Play-Geschenkkarte, die sich für Gamer eignen kann, die Guthaben verfügbar haben möchten, sobald ein Mobile Game oder eine App ihr Interesse weckt. Diese Kaufentscheidung ist zwar unabhängig davon, welches Genre zu dir passt, kann aber die Zeit zwischen der Auswahl eines Games und dem Zugriff darauf verkürzen. Zudem lässt sich das verfügbare Guthaben damit einfacher budgetieren, ohne bereits im Voraus entscheiden zu müssen, welches Game dich als Nächstes interessieren wird.

Games können über offizielle Plattform-Shops oder digitale Marktplätze gekauft werden. Eneba ist ein digitaler Marktplatz für Game-Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte. Auf den Produktseiten können Informationen zu Plattform und Region angezeigt werden, sodass du vor dem Kauf überprüfen kannst, ob ein Artikel zu deinem Account und der vorgesehenen Region passt. Diese Produktinformationen helfen dabei, die wichtigsten Voraussetzungen zu vergleichen, bevor du den Kauf abschliesst.

Drei Genres und ihre typischen Belohnungs-Loops

Diese drei Beispiele zeigen, welche Art von Feedback in den jeweiligen Genres häufig im Vordergrund steht. Sie dienen als Orientierung und sind keine festen Kategorien: Eine Studie stellte unterschiedliche Motivationsmuster bei Gamern von Ego-Shootern, Rollenspielen und Echtzeit-Strategiespielen fest, während Forschungsergebnisse zugleich auf Überschneidungen bei Interessen an Herausforderung, Story, Erkundung, Sammeln und Individualisierung hinweisen. Ein Genre kann mehr als einen Belohnungs-Loop bieten, doch diese Muster sind ein hilfreicher Ausgangspunkt.

RPGs: Fortschritt bei Charakter und Fähigkeiten

RPG-orientierte Systeme verbinden Herausforderungen häufig mit Erfahrungspunkten, Levels, Ausrüstung und zunehmender Charakterstärke. Sie können zu Gamern passen, die gerne einen Charakter oder eine Welt weiterentwickeln: Neue Fähigkeiten, Entdeckungen und Sammelziele machen langfristigen Fortschritt sichtbar. Auch die Story kann zum Weiterspielen motivieren, wenn neue Entdeckungen Fragen zur Game-Welt und ihren Charakteren beantworten.

FPS-Games: direktes Feedback zur eigenen Leistung

Kämpfe und Hand-Augen-Koordination sorgen dafür, dass Präzision, Timing, schnelle Entscheidungen, Überleben und Matchergebnisse direkt mit dem Gameplay verbunden sind. Sichtbare Statistiken oder Rangfortschritte können zusätzliche Hinweise auf die eigene Entwicklung geben, während viele Ego-Shooter auch Story-Elemente und Möglichkeiten zur Individualisierung bieten. Der Reiz kann dabei in der eigenen Leistung unter Druck liegen, ohne dass Wettbewerb für jeden Gamer die wichtigste Motivation sein muss.

Strategie-Games: Planung und Kontrolle

Vorausschauendes Planen, das Verteilen begrenzter Ressourcen, die Anpassung an Gegner und die Kontrolle über Gebiete können dazu führen, dass bereits ein erfolgreich umgesetzter Plan zum Erfolgserlebnis wird. Rundenbasierte und Echtzeit-Formate unterscheiden sich im Tempo, können aber beide Gamer ansprechen, die gerne Vor- und Nachteile abwägen, bevor sie handeln. Auch die Positionierung spielt eine wichtige Rolle, denn jede Entscheidung kann beeinflussen, welche Optionen später zur Verfügung stehen.

Bei Hybrid-Games lohnt sich ein genauerer Blick

Hybrid-Games zeigen besonders deutlich, dass eine einzelne Genrebezeichnung nicht immer das gesamte Gameplay beschreibt. Ein Titel kann Charakterfortschritt mit direktem Gameplay verbinden oder strategische Planung mit Erkundung und Story-Elementen kombinieren. Statt sich allein auf die Genrebezeichnung zu verlassen, lohnt es sich deshalb, darauf zu achten, welcher Belohnungs-Loop einen besonders anspricht: die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten, langfristiger Fortschritt oder strategische Kontrolle. Die Genrebezeichnung dient dabei als Orientierung und nicht als Garantie dafür, wie sich jedes einzelne Game spielt.

Nutze deine Vorlieben, um Games in die engere Auswahl zu nehmen, und überprüfe anschliessend Plattform und Region, bevor du dich für ein digitales Produkt entscheidest. Digitale Marktplätze wie Eneba bieten Game-Keys, Gaming-Guthaben und andere digitale Produkte an. Die Angaben auf den Produktseiten können dabei helfen, zu überprüfen, ob das ausgewählte Produkt zur gewünschten Plattform, Region und zum vorgesehenen Account passt.