Wie hybride Game-Mechaniken Genrevorlieben verändern

Hybride Game-Mechaniken sind dabei eher eine beschreibende Bezeichnung als eine klar definierte technische Kategorie und können verschiedene Merkmale unterschiedlicher Genres miteinander verbinden. Das bedeutet weder, dass Gamer ihre bisherigen Interessen aufgeben, noch, dass jede Kombination für jedes Publikum geeignet ist.

Die unterschiedlichen Merkmale können auch praktische Entscheidungen rund um den Zugang zu Games und die damit verbundenen Ausgaben beeinflussen. Einen Aufladecode wie eine Flexepin Geschenkkarte nutzt man in Geschäften oder auf Websites, die Flexepin akzeptieren: Man wählt Flexepin als Zahlungsmethode, gibt den gewünschten Betrag ein und löst den Code ein. Unabhängig davon sollte bei einem Game darauf geachtet werden, die passende Plattform und regionale Version auszuwählen – besonders wenn der Titel vertraute Systeme auf ungewohnte Weise miteinander kombiniert.

Genrebezeichnungen sind nur der erste Anhaltspunkt

Ein hybrides Design macht aus einem Rollenspiel nicht automatisch einen Ego-Shooter oder ein Strategiespiel. Stattdessen kombiniert es Systeme, die traditionell verschiedenen Genres zugeordnet werden, etwa Charakterentwicklung mit kampforientiertem Gameplay oder taktische Entscheidungen mit direkter Action. In wissenschaftlichen Untersuchungen werden Shooter, Rollenspiele und Strategiespiele bei der Betrachtung von Motivationen meist getrennt untersucht. Genrespezifische Vorlieben können dennoch eine hilfreiche Orientierung bieten, wenn es darum geht, ein hybrides Game besser einzuordnen.

Für RPG-Fans können Fortschritt, Charakteranpassung, Build-Entscheidungen, Einfluss auf die Handlung und langfristige Entwicklung wichtige Kriterien sein. FPS-Fans achten möglicherweise stärker auf Reaktionsschnelligkeit, direkte Action, Herausforderungen im Kampf sowie die Anforderungen an Zielen und Bewegung. Strategie-Fans legen womöglich mehr Wert auf Planung, Ressourcenmanagement, taktische Positionierung, Kontrolle und die Folgen ihrer Entscheidungen.

Forschungsergebnisse weisen auf unterschiedliche Motivationsprofile in diesen Genres hin. Dazu gehören beispielsweise Zusammenhänge zwischen Ego-Shootern und Wettbewerb oder Herausforderung, während Strategiespiele mit Kontrolle, Herausforderung, sozialen Kontakten und Immersion in Verbindung gebracht werden. Diese Zusammenhänge können als Orientierung dienen, sind aber keine festen Regeln, die jedem Gamer bestimmte Motive zuweisen. Entscheidend ist, dass ein Hybrid-Game mehrere dieser Eigenschaften gleichzeitig bieten kann. Wie attraktiv diese Kombination ist, hängt davon ab, welche Aspekte ein Gamer zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders wichtig findet.

Bei der Suche nach Games rücken einzelne Mechaniken in den Fokus

Die Suche nach Games wird präziser, wenn Gamer nicht nur auf eine einzelne Genrebezeichnung achten. Wer beispielsweise den Fortschritt aus Rollenspielen mag, könnte nach einem Game mit taktischen Kämpfen suchen. Wer die intensive Action von Ego-Shootern schätzt, interessiert sich möglicherweise zusätzlich für Fortschrittssysteme. Ein Strategie-Fan möchte vielleicht Planung mit direkter Action kombinieren. Auf diese Weise können Gamer gezielt nach bestimmten Mechaniken suchen, ohne sich auf ein einziges Genre festlegen zu müssen.

Game-Keys können günstiger angeboten werden, wenn regionale Preisgestaltung, Sonderangebote, Konkurrenz zwischen Verkäufern, Lagerbestände, Produkttyp und Verfügbarkeit die einzelnen Angebote beeinflussen. Eneba ist ein digitaler Marktplatz für Game-Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte. Auf den Produktseiten können Informationen zu Plattform und Region angezeigt werden, sodass Gamer vor dem Kauf überprüfen können, ob der jeweilige Key zur gewünschten Version passt.

Auch beim Kauf auf die Details achten

Ein ähnlicher Blick auf die einzelnen Merkmale hilft auch bei der Auswahl eines digitalen Produkts. Ein Game-Key sollte zur Plattform und Region der gewünschten Version passen, während ein Aufladecode nur in Geschäften oder auf Websites genutzt werden kann, die die jeweilige Zahlungsmethode akzeptieren. Deshalb lohnt es sich, die Produktinformationen vor dem Kauf genau zu prüfen.

Bei hybriden Games ist ein genauerer Blick besonders hilfreich, denn eine einzelne Genrebezeichnung beschreibt oft nur einen Teil des tatsächlichen Gameplays. Statt sich ausschliesslich an Kategorien wie RPG, FPS oder Strategie zu orientieren, können Gamer auf die Mechaniken achten, die ihnen besonders wichtig sind. Bei einem digitalen Kauf sollten zusätzlich Plattform, Region und Produkttyp überprüft werden, damit der gewählte Key oder Aufladecode auch tatsächlich zur geplanten Nutzung passt.