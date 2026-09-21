Windows 11 26H2 steht vor dem Start: So bereiten Sie Ihren PC vor

Windows 11 26H2 steht vor dem Start

Microsoft hat Windows 11, Version 26H2 Ende August in den Release Preview Channel gebracht. Die allgemeine Verfügbarkeit ist laut Microsoft noch für dieses Kalenderjahr vorgesehen. Das Update wird als Enablement Package bereitgestellt; Windows 11 24H2, 25H2 und 26H2 nutzen damit eine gemeinsame Wartungsbasis. Viele Neuerungen wurden bereits schrittweise über monatliche Updates eingeführt.

Wer seinen PC auf das kommende Funktionsupdate vorbereiten möchte, sollte deshalb nicht erst am Veröffentlichungstag beginnen. Entscheidend sind vor allem genügend freier Speicher, eine passende Systemkonfiguration und ein aktuelles Backup.

Vor dem Upgrade: Kompatibilität und Speicher prüfen

Windows 11 setzt unter anderem einen kompatiblen 64-Bit-Prozessor, mindestens 4 GB RAM, 64 GB Speicher, UEFI mit Secure-Boot-Unterstützung und TPM 2.0 voraus. Die vollständigen Windows-11-Systemanforderungen stellt Microsoft bereit. Vor dem Upgrade lohnt sich deshalb ein kurzer Check: Ist TPM 2.0 aktiviert? Unterstützt der Rechner Secure Boot? Ist auf Laufwerk C genügend Platz vorhanden?

Gerade ein fast volles Systemlaufwerk kann den Download und die Installation eines grösseren Updates erschweren. Vor dem Upgrade sollten deshalb wichtige Punkte wie verfügbarer Speicherplatz, Hardware-Kompatibilität, die verwendete Partitionsstruktur (MBR/GPT) und die Grösse der SSD geprüft werden. Eine ausführliche Übersicht zur Vorbereitung auf Windows 11 26H2 bietet die Anleitung Windows 11 26H2 vorbereiten. Für die Vorbereitung können spezielle Tools helfen, den Zustand von Laufwerken und Partitionen übersichtlich zu prüfen.