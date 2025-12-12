5G-Router AVM Fritz!Box 6860 im PCtipp-Test

Die internen Antennen für den 5G-Mobilfunkempfang sind auf einen optimalen 360°Grad-Empfang ausgelegt. Da externe Antennenanschlüsse fehlen, ist es bei schlechtem Mobilfunkempfang leider nicht möglich, leistungsstärkere Antennen anzuschliessen, um das Signal zu verbessern.

Nichtsdestotrotz deckt die Fritz!Box 6860 ein riesiges Funktionsspektrum ab: Integriert ist die bekannte DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone (z. B. Fritz!Fon) und Smart-Home-Geräte (z. B. Leuchten, Heizkörperregler, schaltbare Steckdosen etc.), eine Telefonanlage für Mobilfunkgespräche, Anrufbeantworter, Fax und Rufumleitungen. Auch Mediaserver-Funktionalitäten für die Bereitstellung von Filmen, Fotos und Musik im Heimnetzwerk sind Bestandteil der Fritz!OS-Software. Die Kindersicherung zur Kontrolle der Internetnutzung sowie der WLAN-Gastzugang, um Besuchern ein separates WLAN zu bieten, runden das pralle Funktionspaket für das Gerät ab. Der Dual-Band-Router, verfügt über Wi-Fi 6 und kann damit Daten mit maximal 3000 Mbit/s von A nach B schaufeln. Im Einzelnen unterstützt der Netzwerkknoten gleichzeitig 2,4 GHz (bis zu 600 MBit/s) und 5 GHz (bis zu 2400 MBit/s) über seine 2x2-MU-MIMO-Antennenkonfiguration.

Die Inbetriebnahme der Fritz!Box 6860 ist AVM-typisch. Nach dem Einlegen der Nano-SIM-Karte und dem Anschliessen des Netzteils startet die Box. Ein webbasierter Installationsassistent führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Der Router erkannte im Test automatisch die APN-Einstellungen des Mobilfunkanbieters. Die Bedienung erfolgt über das Fritz!OS-Webinterface, das, wie gewohnt, über jeden Webbrowser (fritz.box) zugänglich ist. Es ist übersichtlich gestaltet und bietet eine Fülle von Funktionen mit hilfreichen Erklärungen. Statusinformationen, Einstellungen für Internet, WLAN, Telefonie, Smart Home und System lassen sich hier detailliert konfigurieren. Zusätzlich bietet AVM die Fritz!App-Familie (z.B. My Fritz!App, Fritz!App Fon, Fritz!App WLAN) für Smartphones, die den Zugriff auf bestimmte Funktionen und die Überwachung des Heimnetzwerks auch unterwegs ermöglichen.

Der Test

Die Geschwindigkeit der Fritz!Box 6860 hängt primär von der verfügbaren 5G/4G-Netzabdeckung und dem Mobilfunktarif ab. In Gebieten mit guter 5G-Abdeckung (getestet wurde im Raum Zürich) ermöglichte die Box recht hohe Download- und Upload-Raten, die für Streaming in 4K, Online-Gaming und Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern problemlos ausreichten. Die Unterstützung von 5G ermöglicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu 1,3 Gbit/s. Die integrierten Antennen sorgten in unserem Fall für stabilen Empfang.

Die WLAN-Reichweite ist für ein einzelnes Gerät in einem durchschnittlichen Haushalt gross genug. Die 2x2-MU-MIMO-Technologie und die Unterstützung von WiFi 6 sorgten für eine stabile Verbindung über mehrere Räume hinweg. Konkret: Im Test gelang eine Abdeckung von ca. 180 Quadratmetern, über zwei Stockwerke hinweg. Für sehr grosse Wohnungen oder Häuser kann die Reichweite an ihre Grenzen stossen. Hier der Tipp: Dank ihrer Mesh-Funktionalität lässt sich die 5G-Box mit Fritz!Repeatern oder anderen Mesh-fähigen Geräten zu einem Mesh-WLAN erweitern, wodurch eine höhere Abdeckung erreicht werden kann.

Fazit

AVMs Fritz!Box 6860 ist ein sehr guter 5G-Router für den Heimgebrauch, der die bewährten Stärken von AVM (benutzerfreundliches FRITZ!OS, umfangreiche Funktionen) mit der Flexibilität und Geschwindigkeit des Mobilfunks kombiniert. Sie überzeugt durch hohe 5G-Geschwindigkeiten, stabiles WiFi 6 und die Integration von Telefonie und Smart Home.