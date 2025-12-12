Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
12. Dez 2025
Lesedauer 5 Min.

5G deluxe

5G-Router AVM Fritz!Box 6860 im PCtipp-Test

AVMs Fritz!Box 6860 ist ein 5G-Mobilfunkrouter für den Heimgebrauch, der eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung über das Mobilfunknetz ermöglichen soll.
© (Quelle: AVM)

Der Netzwerkknoten ist damit für Haushalte und kleine Büros prädestiniert, die ihren Internetzugang via Mobilfunknetz beziehen. Dies ist in Regionen ohne schnelle DSL- oder Glasfaser-Verbindungen, in ländlichen Gebieten oder überall dort, wo eine schnelle Internetanbindung benötigt wird, die lediglich eine SIM-Karte erfordert, die bessere Wahl. Und: Dank ihrer flexiblen Aufstellmöglichkeiten kann sie auch (temporär als) mobile Hotspot-Lösung für grössere Gruppen dienen. Der Reihe nach: Die Fritz!Box 6860 präsentiert sich in einem schlanken, vertikalen, AVM-typischen Rot-Weiss-Design. Das Gehäuse ist aus mattem Kunststoff gefertigt. Dank ihrer vertikalen Ausrichtung und der geringen Stellfläche (16 × 11 × 3 cm, B × H × T) lässt sie sich sogar auf dem Fenstersims oder am Fenster direkt anbringen, um so den Mobilfunkempfang zu optimieren. Bei der Ausrichtung für besten Mobilfunkempfang hilft übrigens ein Assistent in der Benutzeroberfläche der Fritz!Box. Das spritzwasser- und staubgeschützte Gehäuse ist IP54-zertifiziert und erlaubt dazu die Aufstellung bzw. Montage der Fritz!Box 6860 etwa im geschützten Aussenbereich.

Zu den Anschlüssen gesellt sich ein Gigabit-LAN-Port für den Anschluss eines Computers oder einer Spielekonsole. Daneben gibt es noch einen RJ11-Anschluss für ein analoges Telefon. Der Nano-SIM-Slot für die entsprechende Mobilfunkkarte befindet sich auf der Unterseite der Box und komplettiert die doch eher bescheidene Anzahl an Ports respektive Anschlussmöglichkeiten. Hier hätten wir gerne einen zweiten LAN-Port oder USB-Schnittstellen gesehen. Die Stromversorgung erfolgt flexibel über Power-over-Ethernet (PoE+), ein passendes Netzteil befindet sich im Lieferumfang. Tipp: Bei Ausseninstallation kann die FRITZ!Box 6860 5G über den LAN-Anschluss am mitgelieferten PoE-Netzteil mit einem FRITZ!Repeater oder einer weiteren FRITZ!Box kombiniert werden, um die WLAN- und DECT-Versorgung im Innenbereich zu verbessern.

© Quelle: AVM

Die internen Antennen für den 5G-Mobilfunkempfang sind auf einen optimalen 360°Grad-Empfang ausgelegt. Da externe Antennenanschlüsse fehlen, ist es bei schlechtem Mobilfunkempfang leider nicht möglich, leistungsstärkere Antennen anzuschliessen, um das Signal zu verbessern.

Nichtsdestotrotz deckt die Fritz!Box 6860 ein riesiges Funktionsspektrum ab: Integriert ist die bekannte DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone (z. B. Fritz!Fon) und Smart-Home-Geräte (z. B. Leuchten, Heizkörperregler, schaltbare Steckdosen etc.), eine Telefonanlage für Mobilfunkgespräche, Anrufbeantworter, Fax und Rufumleitungen. Auch Mediaserver-Funktionalitäten für die Bereitstellung von Filmen, Fotos und Musik im Heimnetzwerk sind Bestandteil der Fritz!OS-Software. Die Kindersicherung zur Kontrolle der Internetnutzung sowie der WLAN-Gastzugang, um Besuchern ein separates WLAN zu bieten, runden das pralle Funktionspaket für das Gerät ab. Der Dual-Band-Router, verfügt über Wi-Fi 6 und kann damit Daten mit maximal 3000 Mbit/s von A nach B schaufeln. Im Einzelnen unterstützt der Netzwerkknoten gleichzeitig 2,4 GHz (bis zu 600 MBit/s) und 5 GHz (bis zu 2400 MBit/s) über seine 2x2-MU-MIMO-Antennenkonfiguration.

Die Inbetriebnahme der Fritz!Box 6860 ist AVM-typisch. Nach dem Einlegen der Nano-SIM-Karte und dem Anschliessen des Netzteils startet die Box. Ein webbasierter Installationsassistent führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Der Router erkannte im Test automatisch die APN-Einstellungen des Mobilfunkanbieters. Die Bedienung erfolgt über das Fritz!OS-Webinterface, das, wie gewohnt, über jeden Webbrowser (fritz.box) zugänglich ist. Es ist übersichtlich gestaltet und bietet eine Fülle von Funktionen mit hilfreichen Erklärungen. Statusinformationen, Einstellungen für Internet, WLAN, Telefonie, Smart Home und System lassen sich hier detailliert konfigurieren. Zusätzlich bietet AVM die Fritz!App-Familie (z.B. My Fritz!App, Fritz!App Fon, Fritz!App WLAN) für Smartphones, die den Zugriff auf bestimmte Funktionen und die Überwachung des Heimnetzwerks auch unterwegs ermöglichen.

Der Test

Die Geschwindigkeit der Fritz!Box 6860 hängt primär von der verfügbaren 5G/4G-Netzabdeckung und dem Mobilfunktarif ab. In Gebieten mit guter 5G-Abdeckung (getestet wurde im Raum Zürich) ermöglichte die Box recht hohe Download- und Upload-Raten, die für Streaming in 4K, Online-Gaming und Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern problemlos ausreichten. Die Unterstützung von 5G ermöglicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu 1,3 Gbit/s. Die integrierten Antennen sorgten in unserem Fall für stabilen Empfang.

Die WLAN-Reichweite ist für ein einzelnes Gerät in einem durchschnittlichen Haushalt gross genug. Die 2x2-MU-MIMO-Technologie und die Unterstützung von WiFi 6 sorgten für eine stabile Verbindung über mehrere Räume hinweg. Konkret: Im Test gelang eine Abdeckung von ca. 180 Quadratmetern, über zwei Stockwerke hinweg. Für sehr grosse Wohnungen oder Häuser kann die Reichweite an ihre Grenzen stossen. Hier der Tipp: Dank ihrer Mesh-Funktionalität lässt sich die 5G-Box mit Fritz!Repeatern oder anderen Mesh-fähigen Geräten zu einem Mesh-WLAN erweitern, wodurch eine höhere Abdeckung erreicht werden kann.

Fazit

AVMs Fritz!Box 6860 ist ein sehr guter 5G-Router für den Heimgebrauch, der die bewährten Stärken von AVM (benutzerfreundliches FRITZ!OS, umfangreiche Funktionen) mit der Flexibilität und Geschwindigkeit des Mobilfunks kombiniert. Sie überzeugt durch hohe 5G-Geschwindigkeiten, stabiles WiFi 6 und die Integration von Telefonie und Smart Home.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Inbetriebnahme
  • Konzept
  • Software
  • Bedienung
  • Abdeckung
  • Anschlüsse

Details:  5G-Router, WiFi 6 (max. 3000 Mbit/s), NanoSIM, Mesh, Telefonanlage, Smarthome-Funktionen, Gbit-LAN, PoE+, IP54, 5 Jahre Garantie

Preis:  366.–

Infos: 
Gesehen bei: www.digitec.ch

Kommentare

Router FRITZ! Fritzbox
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare