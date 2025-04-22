5G-Router Devolo WiFi 6 3600 5G LTE im PCtipp-Test

Im weiteren Praxistest zeigte der 5G-Router eine starke Leistung. Für unseren Testparcours haben wird den Devolo-Router ebenerdig im Haus platziert. Daneben haben wir in das Mesh-Netzwerk um das Magic-2-WiFi-6-Starter-Kit sowie den beiden WiFi-6-Repeater 3000 und 5400 erweitert. Damit konnten wir das gesamte Haus (3 Etagen und insgesamt 8 Zimmer (u.a. Kinderzimmer, Küche, Wohnbereich, Bad, Keller, Dachboden) mit WLAN komplett und lückenlos abdecken. Auch der nahe Aussenbereich wurde mit einem Radius von etwa 10 Meter um das Haus herum flächendeckend versorgt. Die 5G-Verbindung (angezeigt durch die frontseitige LED) war dabei stabil. Das WLAN-Signal war stark und reichte problemlos aus, um mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Internet zu verbinden, parallel Full-HD-Filme zu streamen, zu surfen und auch grosse Dateien im Netzwerk auf angeschlossene Rechner zu verschieben. Unterm Strich eine Top-Vorstellung – genauso wie die 3-Jahres- Garantie, die der Hersteller ab Kaufdatum gewährt.

Fazit: Devolos WiFi-6-3600-5G-LTE-Router ist ein vielseitiger einfach zu bedienender Netzwerkknoten. Er ermöglicht eine flexible und schnelle Internetverbindung für den Einsatz zu Hause als auch unterwegs.