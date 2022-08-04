Access Point Zyxel NWA50AX im PCtipp-Test

Der komplette Vorgang ist in zirka 10 Minuten erledigt. Dazu wird die App auf der Verpackung per QR-Reader gescannt, danach schlicht den Anweisungen gefolgt. Ist die Grundinstallation erfolgreich erledigt, wechselt der Zyxel-Access Point die Status-LED auf die Farbe Blau. In der App wird dies im «Dashboard» mit «online» angezeigt. Im Anschluss können sich Endgeräte, die auf den Access-Point zugreifen wollen, mit dem entsprechenden Passwort einloggen. Im Test erzielte das Gerät hohe Durchsatzraten, die auf Höhe des teuren NWA90AX-Modells liegen.

Konkret: Bei direktem Sichtkontakt (Handy und Access-Point im gleichen Raum, Frequenzband: 5 GHz) haben wir einen Datendurchsatz von maximal 580 Mbit/s gemessen. Lagen ein offenes Stockwerk zwischen Handy und Access-Point, blieben immer noch starke 370 Mbit/s übrig. Im Abstand von drei Stockwerken reduzierte sich der Speed dann auf 45 Mbit/s, was in etwa zur Übertragung zweier Full-HD-Streams ausreicht.

Fazit: Der Zyxel NWA50AX ist ein günstiger und zukunftssicherer Wi-Fi-6-Access-Point mit einfacher Installation, hohem Tempo und Reichweite.