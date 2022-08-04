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Daniel Bader
4. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Günstig und schnell eingerichtet

Access Point Zyxel NWA50AX im PCtipp-Test

Wenn die Reichweite des bestehenden Netzwerks zu klein ist, springt Zyxels neuer NWA50AX in die Bresche. Der Access-Point für daheim verlängert aber nicht nur die Wi-Fi-6-Funkstrecke. Der Test verrät die weiteren Qualitäten.
© (Quelle: Zyxel)

Zyxels NWA50AX ist ein Access-Point für den Heimgebrauch und für Mini-Unternehmen konzipiert. Ausstattungs- und funktionsseitig orientiert sich das knapp 81 Franken teure Gerät stark an dem Schwestermodell NWA90AX. Allerdings fehlt der «50er»-Variante die besonders für grössere Unternehmen konzipierten Features «Captive Portal» (für Gastzugriff) und «WPA Enterprise» (für AD/Radius-Authentifizierung, welche auf Anmeldedaten basieren). Auch die «Mac Authentification» ist nicht vorhanden. Zusätzlich zum Gerät werden die Stromversorgung, sowie eine Befestigungsmöglichkeit (Metallplatte plus Dübel), um den Access-Point an der Wand oder der Decke anzubringen, mitgeliefert.

Auch ein Rücken kann entzücken: Zyxels NWA50AX umgedreht

 © Quelle: Zyxel

Zur Ausstattung: Auf der Hinterseite sind eine Netzwerk-Schnittstelle (mit PoE-Funktionalität) mit der Bezeichnung «Uplink», ein Stromversorgungsanschluss sowie ein «Console»-Port zur Administrierung vorhanden. Temposeitig werden 2×2-MU-MIMO-Streams (Multiple Input Multiple Output = Mehrfachantennen-Technologie) ermöglicht. Dabei spannt der Wi-Fi-6-AP das 2,4- und 5-GHz-Frequenzband (max. 80-MHz-Kanalbreite) parallel auf, und erreicht so eine Bruttobandbreite von maximal 1775 Mbit/s (1200 Mbit/s + 575 Mbit/s). Nebst «Band Steering» der «Mesh»-Funktion wird auch «Fast Roaming» und «DCS» unterstützt. Eine gedruckte Anleitung fehlt, dafür gibts einen auf den Pappkarton gedruckten QR-Code, der wiederum auf die Inbetriebnahme verlinkt ist.

Inbetriebnahme, Tempo und Fazit

Die Installation wird in typischer Manier (Anschluss an einen bestehenden Router), per Nebula-mobile-App (für Android- und iOS-Geräte) erledigt. Genau das hat der PCtipp gemacht, und den Access-Point mithilfe der «Nebula-mobile»-App (auf unserem Android-Test-Handy Oppo Find X5) in Betrieb genommen.

Zyxels Nebula-App: fix installiert

 © Quelle: PCtipp.ch

Der komplette Vorgang ist in zirka 10 Minuten erledigt. Dazu wird die App auf der Verpackung per QR-Reader gescannt, danach schlicht den Anweisungen gefolgt. Ist die Grundinstallation erfolgreich erledigt, wechselt der Zyxel-Access Point die Status-LED auf die Farbe Blau. In der App wird dies im «Dashboard» mit «online» angezeigt. Im Anschluss können sich Endgeräte, die auf den Access-Point zugreifen wollen, mit dem entsprechenden Passwort einloggen. Im Test erzielte das Gerät hohe Durchsatzraten, die auf Höhe des teuren NWA90AX-Modells liegen.

Konkret: Bei direktem Sichtkontakt (Handy und Access-Point im gleichen Raum, Frequenzband: 5 GHz) haben wir einen Datendurchsatz von maximal 580 Mbit/s gemessen. Lagen ein offenes Stockwerk zwischen Handy und Access-Point, blieben immer noch starke 370 Mbit/s übrig. Im Abstand von drei Stockwerken reduzierte sich der Speed dann auf 45 Mbit/s, was in etwa zur Übertragung zweier Full-HD-Streams ausreicht.

Fazit: Der Zyxel NWA50AX ist ein günstiger und zukunftssicherer Wi-Fi-6-Access-Point mit einfacher Installation, hohem Tempo und Reichweite.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Tempo
  • Reichweite
  • Inbetriebnahme
  • Preis
  • Keine bedruckte Schnellanleitung in der Verpackung
  • kein LAN-Kabel mitgeliefert

Details:  Access-Point, PoE-fähig, Wi-Fi 6, 1 × Gbit-Uplink-Port, Nebula mobile App, 2,4/5 GHz, 575/1200 Mbit/s, 2×2-Mimo, div. Wi-Fi-Funktionen, WPA3, 14 × 14 × 3,8 cm, 2 Jahre Bring-In

Preis:  Fr. 80.80

Infos: 
www.digitec.ch

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