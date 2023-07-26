Acer E-Scooter 5 im PCtipp-Test

Darüber hinaus gibt es erweiterte Funktionen, die über die zugehörige Acer-App (kostenloser Download für Android- und iOS-Geräte in den jeweiligen Shops) aktiviert werden können. Hierzu gehören Scheinwerfersteuerung, elektrische Sperre und Seitenbeleuchtung, sowie drei feste Geschwindigkeitsstufen, mit 6 km/h, 10 km/h bzw. 20 km/h. Der verbaute Lithium-Ionen-Akku kommt auf eine Kapazität von 15 Ah (= Ampere-Stunden). So soll mit einer einzigen Ladung (!) eine Strecke von bis zu 60 km zurücklegt werden können. Acer bezeichnet ihn deswegen als «einen der effizientesten Scooter in seiner Kategorie». In der Fahrpraxis kommt der E-Scooter vor allem, wenn es wellig ist, nicht ganz an die 60 Kilometer heran. Tatsächlich übrig bleiben dann noch gefahrene 52 Kilometer, die wir bei nahezu ebener Strecke (Fahrergewicht 74 kg) erreichten. Das ist ein Spitzenwert, mit dem sich der E-Roller in die Premium-Liga schiebt. Ist der Akku leer, verstreichen mit dem beigelegten Ladegerät rund 7,5 Stunden, bis der Stromspender wieder voll aufgetankt ist.

Angezeigt wird der aktuelle Ladezustand über eine Mini-LED (am Ladegerät), welche dann bei 100 Prozent von der Farbe Rot auf Grün wechselt. Acer bezeichnet den E-Scooter nach IPX5-Norm als wasserdicht. Es darf also somit auch durch Pfützen gefahren werden. Der Elektromotor und die Batterie sind, so Acer, durch ein robustes Gehäuse aus Aluminium geschützt.

Funktionalität und Fazit