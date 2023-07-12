Acer Enduro T1 «rugged»-Tablet im PCtipp-Test

Noch zwei Worte zum Betriebssystem: Zum Einsatz kommt Windows 10 IoT Enterprise LTSC («IoT» = Internet of Things und «LTSC» = Long-Term Servicing Channel). Das System verfügt über alle Funktionen von Windows 10 Enterprise. Es bietet also die gleichen Verwaltungs- und Entwicklungstools. Allerdings sind andere Update-Pläne und Nutzungsbeschränkungen gegeben. So lässt sich der Zugang zu einzelnen Bereichen sperren sowie das System passend zu den Anforderungen im entsprechenden Unternehmen personalisieren. Das Betriebssystem eignet sich vor allem für den Einsatz von speziellen kritischen Rechnern, beispielsweise Anlagensteuerungen, spezielle Systeme im Krankenhausbetrieb oder eben auch für raue Umgebungen. Der Vorteil: Es bietet eine gute und stabile Unterstützung für Windows-Hardware und Virtualisierungen. Eine weitere interessante Funktion ist der «Device Guard». Diese Funktion nutzt die neue virtualisierungsbasierte Sicherheit, um den Code-Integritätsdienst vom Microsoft-Windows-Kernel selbst zu isolieren. So können beispielsweise Dienstsignaturen verwendet werden, die vom Unternehmen auf ihre Zuverlässigkeit überprüft wurden. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 bietet dabei einen zehnjährigen Supportzyklus.

Akkulaufzeit und Fazit

Taktgeber des Modells, das eine Touchscreen-Spannweite von 10,1 Zoll (Bilddiagonale: 25,65 cm) besitzt, ist Intels Celeron N3450 (max. 2,2 GHz). Zurückgegriffen wird dabei auf die interne Celeron-Grafik («Graphics 500»). Dem Prozessor stehen insgesamt 4 GB an Arbeitsspeicher zur Seite.