Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
12. Jul 2023
Lesedauer 4 Min.

Draussen daheim

Acer Enduro T1 «rugged»-Tablet im PCtipp-Test

Acers Tablet Enduro T1 ist ein Business-Tablet, das für den harten Ausseneinsatz konzipiert und dementsprechend auch ausgestattet ist. PCtipp hat das «rugged»-Windows-10-Modell getestet.
© (Quelle: Acer)

Nur die Harten kommen in den Garten? Kommt drauf an. Denn mit dem robusten, «rugged» Business-Tablet Acer Enduro T1 können Aussenmitarbeiter auch dort, wo Hektik herrscht, oder auch kleinere bis grössere Missgeschicke passieren, gut arbeiten. Zumindest meint das Hersteller Acer. Unterm Strich bekommen Käufer ein Tablet, das anhand unterschiedlichster, sogenannter «MIL-STD 810G»-Kriterien auf Resistenz gegenüber Feuchtigkeit, Vibrationen, Extremtemperaturen und Stössen geprüft ist: So widersteht es unter anderem Stürzen aus bis zu 122 cm Höhe und ist staub- und wassergeschützt nach IP54.

Beim Auspacken: die Rückseite des Acer Enduro T1

 © Quelle: PCtipp.ch

Das 905 Gramm schwere Tablet liegt dabei mit seinen Massen von 29 × 17,8 × 1,1 cm (B × H × T) sehr gut in der Hand, auch weil der Hersteller dem Mobil-Computer griffiges Hartgummi an den abgerundeten Ecken und um das Tablet herum spendiert hat.

Acer Enduro T1: Hartgummi um die Ecken herum

 © Quelle: PCtipp.ch

Fallen erlaubt: Und falls es dann doch einmal unbeabsichtigt aus den Händen gleitet, macht das auch nichts, solange die Maximalfallhöhe nicht überschritten wird: Unseren Falltest (1,1 Meter Höhe) und Wasserdusche (Wasserstrahl) überstand das Gerät, ohne davon irgendeinen Schaden zu nehmen. Kurz zur Bedienung: Am linken und rechten Rand befinden sich je drei Druckknöpfe. Links, um das Gerät ein- und auszuschalten, respektive die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen. Auf der rechten Seite liegen, von oben nach unten, die Windows-Taste, die «P»- und «F»-Tasten.  Beide letztgenannten Buttons lassen sich dabei vom Anwender frei konfigurieren, um damit einen Schnellzugriff (z. B. Apps, Browser-Aufruf etc.) zu realisieren.

Ausstattung und Betriebssystem

Der berührungsempfindliche IPS-Bildschirm ist eine weitere Stärke des Enduro T1. Er löst mit 1200 × 800 Pixel auf, bietet aber eine vorzügliche Blickwinkelunabhängigkeit von 170/175 Grad. Oder anders gesagt: Weder tiefdunkle Wolken noch reger Sonnenschein können das, was auf dem Touchscreen angezeigt ist, eintrüben. Alles bleibt, egal, was für Wetter draussen herrscht, gut sichtbar. Ergänzt wird Acers Tafelsilber für harte Umgebungen mit einer recht grossen Palette an Schnittstellen: Nebst Wi-Fi 5, HDMI, einer USB-Typ-C- und zwei USB-2-Ports gibts auch noch einen eMMC-Speicherkartenslot.

Acer Enduro T1: Die Anschlüsse sind gut erreichbar

 © Quelle: PCtipp.ch

Noch zwei Worte zum Betriebssystem: Zum Einsatz kommt Windows 10 IoT Enterprise LTSC («IoT» = Internet of Things und «LTSC» = Long-Term Servicing Channel). Das System verfügt über alle Funktionen von Windows 10 Enterprise. Es bietet also die gleichen Verwaltungs- und Entwicklungstools. Allerdings sind andere Update-Pläne und Nutzungsbeschränkungen gegeben. So lässt sich der Zugang zu einzelnen Bereichen sperren sowie das System passend zu den Anforderungen im entsprechenden Unternehmen personalisieren. Das Betriebssystem eignet sich vor allem für den Einsatz von speziellen kritischen Rechnern, beispielsweise Anlagensteuerungen, spezielle Systeme im Krankenhausbetrieb oder eben auch für raue Umgebungen. Der Vorteil: Es bietet eine gute und stabile Unterstützung für Windows-Hardware und Virtualisierungen. Eine weitere interessante Funktion ist der «Device Guard». Diese Funktion nutzt die neue virtualisierungsbasierte Sicherheit, um den Code-Integritätsdienst vom Microsoft-Windows-Kernel selbst zu isolieren. So können beispielsweise Dienstsignaturen verwendet werden, die vom Unternehmen auf ihre Zuverlässigkeit überprüft wurden. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 bietet dabei einen zehnjährigen Supportzyklus.

Akkulaufzeit und Fazit

Taktgeber des Modells, das eine Touchscreen-Spannweite von 10,1 Zoll (Bilddiagonale: 25,65 cm) besitzt, ist Intels Celeron N3450 (max. 2,2 GHz). Zurückgegriffen wird dabei auf die interne Celeron-Grafik («Graphics 500»). Dem Prozessor stehen insgesamt 4 GB an Arbeitsspeicher zur Seite.

Acer Enduro T1: liegt gut in der Hand

 © Quelle: PCtipp.ch

Als Nutzspeicher sind im Enduro T1 64 GB Flash-Speicher verbaut. Damit wird klar, dass man mit dem Tablet weder grosse Tempo- noch Ausstattungsrekorde brechen wird. Muss man aber auch nicht! Denn zu den Pluspunkten zählt, neben der bereits oben erwähnten Robustheit, auch die Akkulaufzeit. Diese wird vom Hersteller mit 10 Stunden angegeben. In der Praxis bleiben davon 9:11 Stunden übrig. Damit sind Herstellerangaben und gemessene Werte sehr dicht beieinander. Schön: Die Garantie beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Hintergrund: Acer gibt bei dem Enduro T1-Tablet an, dass das Produkt CO₂-neutral/-kompensiert hergestellt sei. Dies wird in der Regel durch eine Kombination verschiedener Massnahmen erzielt: Effizientere Produktionswege, rezyklierte oder kompaktere Verpackungen, die Wahl energieschonender Produktionsmethoden und Rohstoffe, die Verwendung erneuerbarer Energien bei der Fertigung und die Kompensation des Treibhausgas-Ausstosses im Rahmen zertifizierter Projekte.

Fazit: Acers Tablet Enduro T1 ist überall dort eine sehr gute Investition, wo es mitunter schnell dreckig zugehen kann, oder auch erhöhte Spritzwassergefahr besteht. Dann profitieren Mitarbeiter von der robusten Bauart des Windows-10-Enterprise-Tablets.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Verarbeitung
  • IP54
  • Fallschutz
  • Design
  • Akkulaufzeit
  • kein Highspeed»-Gerät

Details:  Details: robustes «rugged» Tablet, IPS, 10,1 Zoll, Windows 10, IP54, Fallschutz (max. 122 cm), Standard: MIL-STD 810G, Nutzspeicher: 64 GB, 4 GB RAM, Kartenslot, 6 Buttons auf der Oberseite, 2 × USB 2.0, USB Typ-C, 905 Gramm, Akkulaufzeit: 9:11, 3 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 629.-

Infos: 
www.brack.ch

Kommentare

Hardware Tablets Acer Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare