Draussen daheim
Acer Enduro T1 «rugged»-Tablet im PCtipp-Test
Nur die Harten kommen in den Garten? Kommt drauf an. Denn mit dem robusten, «rugged» Business-Tablet Acer Enduro T1 können Aussenmitarbeiter auch dort, wo Hektik herrscht, oder auch kleinere bis grössere Missgeschicke passieren, gut arbeiten. Zumindest meint das Hersteller Acer. Unterm Strich bekommen Käufer ein Tablet, das anhand unterschiedlichster, sogenannter «MIL-STD 810G»-Kriterien auf Resistenz gegenüber Feuchtigkeit, Vibrationen, Extremtemperaturen und Stössen geprüft ist: So widersteht es unter anderem Stürzen aus bis zu 122 cm Höhe und ist staub- und wassergeschützt nach IP54.
Das 905 Gramm schwere Tablet liegt dabei mit seinen Massen von 29 × 17,8 × 1,1 cm (B × H × T) sehr gut in der Hand, auch weil der Hersteller dem Mobil-Computer griffiges Hartgummi an den abgerundeten Ecken und um das Tablet herum spendiert hat.
Fallen erlaubt: Und falls es dann doch einmal unbeabsichtigt aus den Händen gleitet, macht das auch nichts, solange die Maximalfallhöhe nicht überschritten wird: Unseren Falltest (1,1 Meter Höhe) und Wasserdusche (Wasserstrahl) überstand das Gerät, ohne davon irgendeinen Schaden zu nehmen. Kurz zur Bedienung: Am linken und rechten Rand befinden sich je drei Druckknöpfe. Links, um das Gerät ein- und auszuschalten, respektive die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen. Auf der rechten Seite liegen, von oben nach unten, die Windows-Taste, die «P»- und «F»-Tasten. Beide letztgenannten Buttons lassen sich dabei vom Anwender frei konfigurieren, um damit einen Schnellzugriff (z. B. Apps, Browser-Aufruf etc.) zu realisieren.
Ausstattung und BetriebssystemDer berührungsempfindliche IPS-Bildschirm ist eine weitere Stärke des Enduro T1. Er löst mit 1200 × 800 Pixel auf, bietet aber eine vorzügliche Blickwinkelunabhängigkeit von 170/175 Grad. Oder anders gesagt: Weder tiefdunkle Wolken noch reger Sonnenschein können das, was auf dem Touchscreen angezeigt ist, eintrüben. Alles bleibt, egal, was für Wetter draussen herrscht, gut sichtbar. Ergänzt wird Acers Tafelsilber für harte Umgebungen mit einer recht grossen Palette an Schnittstellen: Nebst Wi-Fi 5, HDMI, einer USB-Typ-C- und zwei USB-2-Ports gibts auch noch einen eMMC-Speicherkartenslot.
Noch zwei Worte zum Betriebssystem: Zum Einsatz kommt Windows 10 IoT Enterprise LTSC («IoT» = Internet of Things und «LTSC» = Long-Term Servicing Channel). Das System verfügt über alle Funktionen von Windows 10 Enterprise. Es bietet also die gleichen Verwaltungs- und Entwicklungstools. Allerdings sind andere Update-Pläne und Nutzungsbeschränkungen gegeben. So lässt sich der Zugang zu einzelnen Bereichen sperren sowie das System passend zu den Anforderungen im entsprechenden Unternehmen personalisieren. Das Betriebssystem eignet sich vor allem für den Einsatz von speziellen kritischen Rechnern, beispielsweise Anlagensteuerungen, spezielle Systeme im Krankenhausbetrieb oder eben auch für raue Umgebungen. Der Vorteil: Es bietet eine gute und stabile Unterstützung für Windows-Hardware und Virtualisierungen. Eine weitere interessante Funktion ist der «Device Guard». Diese Funktion nutzt die neue virtualisierungsbasierte Sicherheit, um den Code-Integritätsdienst vom Microsoft-Windows-Kernel selbst zu isolieren. So können beispielsweise Dienstsignaturen verwendet werden, die vom Unternehmen auf ihre Zuverlässigkeit überprüft wurden. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 bietet dabei einen zehnjährigen Supportzyklus.
Akkulaufzeit und FazitTaktgeber des Modells, das eine Touchscreen-Spannweite von 10,1 Zoll (Bilddiagonale: 25,65 cm) besitzt, ist Intels Celeron N3450 (max. 2,2 GHz). Zurückgegriffen wird dabei auf die interne Celeron-Grafik («Graphics 500»). Dem Prozessor stehen insgesamt 4 GB an Arbeitsspeicher zur Seite.
Als Nutzspeicher sind im Enduro T1 64 GB Flash-Speicher verbaut. Damit wird klar, dass man mit dem Tablet weder grosse Tempo- noch Ausstattungsrekorde brechen wird. Muss man aber auch nicht! Denn zu den Pluspunkten zählt, neben der bereits oben erwähnten Robustheit, auch die Akkulaufzeit. Diese wird vom Hersteller mit 10 Stunden angegeben. In der Praxis bleiben davon 9:11 Stunden übrig. Damit sind Herstellerangaben und gemessene Werte sehr dicht beieinander. Schön: Die Garantie beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.
Hintergrund: Acer gibt bei dem Enduro T1-Tablet an, dass das Produkt CO₂-neutral/-kompensiert hergestellt sei. Dies wird in der Regel durch eine Kombination verschiedener Massnahmen erzielt: Effizientere Produktionswege, rezyklierte oder kompaktere Verpackungen, die Wahl energieschonender Produktionsmethoden und Rohstoffe, die Verwendung erneuerbarer Energien bei der Fertigung und die Kompensation des Treibhausgas-Ausstosses im Rahmen zertifizierter Projekte.
Fazit: Acers Tablet Enduro T1 ist überall dort eine sehr gute Investition, wo es mitunter schnell dreckig zugehen kann, oder auch erhöhte Spritzwassergefahr besteht. Dann profitieren Mitarbeiter von der robusten Bauart des Windows-10-Enterprise-Tablets.
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