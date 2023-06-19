Neues «Jäger»-Gaming-Notebook
Acer Predator Helios Neo 16 im PCtipp-Test
Acers Predator Helios Neo 16 tritt als Gaming-Notebook im Formfaktor eines 16 Zoll grossen, schnittigen und nur 2,7 kg schweren Laptops an. Aber ist so etwas überhaupt technisch umzusetzen? Die kürzeste Antwort: ja! Denn Hersteller Acers brandneuer mobiler Unterbau hat dafür sehr gute Argumente. Der Multimedia-Spezialist integriert einen aktuellen Intel-Prozessor der neusten 13ten Generation, eine 1 Terabyte grosse SSD mit schneller PCIex4-Anbindung.
Fürs 3D-Gaming verbaut der Hersteller Nvidias starke Mainstream-Variante GeForce RTX 4060 mit einem separaten Grafikspeicher von 8 GB. Das Spezielle daran: Der Nvidia-Chip beherrscht die Optimus-Technologie, mit deren Hilfe bei Notebooks Energie gespart werden soll, um die Akkulaufzeit zu erhöhen. Hierfür wird nur bei Bedarf automatisch die leistungsstärkere Grafikkarte (also in dem Fall die GeForce RTX 4060) zu der internen Intel-Variante, die wiederum in der Core-i7-CPU verbaut ist, dazugeschaltet.
Spielerfreundliches 165-Hertz-Display: Der matte, nahezu spiegelfreie WQXGA-Bildschirm löst mit 2560 × 1600 Pixeln auf, bietet eine Blickwinkelunabhängigkeit von hohen 170/165° Grad (horizontal/vertikal) und, was wohl die wichtigste Eigenschaft für Gamer ist, eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz bei einer Reaktionszeit von kurzen 3 Millisekunden. Ein Leckerbissen fürs Gaming.
Display und Notebookbody, beides in einem Aluminiumrahmen gefasst, werden von zwei robusten Scharnieren zusammengehalten. Unseren mehrfach ausgeführten Auf- und Zuklapptest bestand das Modell mit Bravour, vor allem auch, weil der recht filigrane Bildschirm nur wenig nachwippt, und innert einer halben Sekunde dort stehenbleibt, wo ihn der Anwender letztendlich hin kippt. Die Tastatur macht einen ebenso hochwertigen Eindruck. Zum Einsatz kommt eine sogenannte 4-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung. Die einzelnen Tasten sind passgenau in den Tastaturblock eingelassen, ihr Anschlagpunkt ist wiederum gut austariert, nichts wackelt oder macht einen minderwertig verbauten Eindruck.
Anschlüsse, Leistung und Fazit
Selbst bei den Anschlüssen überlässt Acer nichts dem Zufall: Insgesamt stehen je zwei Thunderbolt-4- und USB-3.1- Ports, sowie eine USB-3.0-Schnittstelle zur Verfügung. Um einen externen Monitor anzuschliessen, ist ferner eine HDMI-2.1-Buchse ins Chassis integriert. Die vorderseitige Webcam, Bluetooth 5 respektive Wi-Fi 6 und ein auf der linken Seite eingelassener Kartenleser ergänzen die reichhaltige Ausstattung. Laut Hersteller liegt die Akkulaufzeit bei maximal 8,5 Stunden. In der realen Welt ist allerdings schon bei 4,5 Stunden Schluss – im besten Fall. Wird viel gespielt, gesurft oder gestreamt, schmilzt die Zeit weiter auf noch knapp 3 Stunden zusammen.
Hohes Tempo: Bei unseren Benchmarktests erreicht das Modell durchweg Spitzenwerte: In verschiedenen Gaming-Tests, zu denen u. a. FIFA 22, Winter Resort Simulator 2 sowie auch F1 2022 gehörten, erreichte das Power-Book auch in hohen Detailtiefen mindestens 60 Bilder pro Sekunde und lief damit absolut flüssig und ohne Ruckler. Gebootet wird in rasanten 6 Sekunden, dann steht Windows 11 (Home) als Betriebssystem bereit. Beim Cinebench R23 schafft der Helios Neo 16 10'940 Punkte, beim PCMark 10 erreicht das Play-Mobil einen Score von 6'884 Punkten. Am Ende des 3DMark-Tests «Time Spy» stehen beim Laptop 10'397 Punkte als Ergebnis fest. Trotz dieser teilweise hohen Belastungen, die an CPU und GPU während der Tests gestellt wurden, schnurrte das eigens patentierte Acer-Blade-Lüftersystem (der 5ten Generation), das der Helios Neo 16 intus hat, leise vor sich hin, ohne störend aufzubrausen. Top.
Fazit: Acers Helios Neo 16 ist ein günstiges Gamer-Notebook, das mit einer starken Leistung, prima Ausstattung und feinen Verarbeitung glänzt. Auch bei der Ergonomie lässt das Play-Mobil aufhorchen.
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