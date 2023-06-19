Acer Predator Helios Neo 16: im PCtipp-Test

Fürs 3D-Gaming verbaut der Hersteller Nvidias starke Mainstream-Variante GeForce RTX 4060 mit einem separaten Grafikspeicher von 8 GB. Das Spezielle daran: Der Nvidia-Chip beherrscht die Optimus-Technologie, mit deren Hilfe bei Notebooks Energie gespart werden soll, um die Akkulaufzeit zu erhöhen. Hierfür wird nur bei Bedarf automatisch die leistungsstärkere Grafikkarte (also in dem Fall die GeForce RTX 4060) zu der internen Intel-Variante, die wiederum in der Core-i7-CPU verbaut ist, dazugeschaltet.

Spielerfreundliches 165-Hertz-Display: Der matte, nahezu spiegelfreie WQXGA-Bildschirm löst mit 2560 × 1600 Pixeln auf, bietet eine Blickwinkelunabhängigkeit von hohen 170/165° Grad (horizontal/vertikal) und, was wohl die wichtigste Eigenschaft für Gamer ist, eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz bei einer Reaktionszeit von kurzen 3 Millisekunden. Ein Leckerbissen fürs Gaming.