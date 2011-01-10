Aktuelle Desktop-PCs im Test

Grob lassen sich die Desktop-PCs in zwei Lager teilen: Auf der einen Seite stehen die günstigen Multimedia-PCs. Sie sind zwar mit starken, aber nicht mit den aktuellsten Top-Komponenten ausgerüstet. Sie eignen sich hervorragend für den Allround-Betrieb – vom Mailen und Surfen über Office- Arbeiten bis hin zum Videoschauen, Musikhören und Spielen. Auf der anderen Seite sind die High-End-PCs. Diese Rechner haben die neusten und besten Komponenten an Bord, was natürlich den Preis stark nach oben treibt.

In dieser Kaufberatung testet PCtipp insgesamt zehn Multimedia-und High-End-Systeme. Geprüft haben wir vor allem Leistung, Ausstattung, Lautstärke und Stromverbrauch. Das sind die Disziplinen, die bei einem Desktop-PC am meisten zählen.

Gleichzeitig wagen wir einen Blick über den Tellerrand und verraten Ihnen, welche Neuerungen dieses Jahr in anderen wichtigen Computerkategorien Einzug halten werden. Vor allem die kleinen und handlichen Rechner rücken verstärkt in den Fokus der Anwender. Es gibt sie mittlerweile in unterschiedlichsten Grössen und Ausstattungsvarianten: Als Netbook haben sie bequem im Rucksack Platz, als Tablet-PC finden sie in jeder Arbeitstasche Unterschlupf und als All-in-One-PC geben sie auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer ein gutes Bild ab.

Die getesteten Desktop-PCs

Acer Predator G7750 Conqueror

Alienware Area-51

Axxiv Avanza LA20 - P6V4

Beck PC GH4 OC Edition

Brack Six Core

Digitec Zenon Z9000.1

HP Pavilion Elite HPE-457ch

jET Silent Line S601-USB3

PC Hai Gamer PCSteg Computer AMD-Gamer

Einsatzzweck und Preis

Einsatzzweck und Preis