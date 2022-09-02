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Claudia Maag
2. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Ausprobiert

App-Test: Here We Go

Es gibt sie, die Alternativen zu Google Maps. Eine davon ist Here We Go. PCtipp hat die Navi-App angetestet.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Ein PCtipp-Leser hat die Redaktion auf die kostenlose Navi-App Here Weg Go: Maps & Navigation (Android, iOS, Webversion) aufmerksam gemacht. Die Autorin hat die App kurz angetestet. Man kann ein Profil einrichten, dies ist jedoch nicht zwingend.

Erste Schritte: In der mobilen App tippen Sie ins Suchfeld (Wohin soll es gehen?) den Zielort. Tippen Sie auf die Schaltfläche Routen. Wenn Sie Ihren Standort freigegeben haben, werden Start und Ziel nun direkt angezeigt und Sie sehen die Routenoptionen per Auto, ÖV oder zu Fuss.

Was kann Here We Go?

Was Here We Go im Unterschied zu Google Maps derzeit nicht bietet, sind zum Beispiel Velorouten. Auch eine Transport-Funktion, die nach Taxi/Uber aussieht, bringt bei den von uns ausprobierten Routen kein Resultat.

Bei den Karten-Layern kann zwischen Standard oder Satellit gewechselt werden und den Verkehr kann man wahlweise anzeigen lassen.

Wie von Maps gewohnt, kann man das Zuhause oder den Arbeitsplatz als Favorit hinterlegen. Die häufigsten Zielorte werden in Sammlungen hinterlegt.

Velorouten funktionieren via App nicht. Dafür kann man Favoriten hinterlegen, Sammlungen erstellen und Karten für die Offlinenutzung herunterladen

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Offlinenutzung: Gut zu wissen ist, dass man die App, beispielsweise bei einem Trip durch Europa oder einer längeren Reise in Übersee, offline nutzen kann. Ziehen Sie dazu den weissen Infobereich nach oben. Unterhalb der Sammlungen finden Sie den Bereich Offline-Karten. Es stehen Karten für Afrika, Asien, Australien/Ozeanien, Europa, Nord- und Mittelamerika oder Südamerika zum Download zur Verfügung.

Webversion: Velorouten gibts in der Webversion. Theoretisch auch Infos zu Carsharing, aber bei den von der Autorin ausgewählten Routen wurde nichts angegeben.

Velorouten gibts derzeit nur in der Webversion

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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