App-Test: Here We Go

Ein PCtipp-Leser hat die Redaktion auf die kostenlose Navi-App Here Weg Go: Maps & Navigation (Android, iOS, Webversion) aufmerksam gemacht. Die Autorin hat die App kurz angetestet. Man kann ein Profil einrichten, dies ist jedoch nicht zwingend.

Erste Schritte: In der mobilen App tippen Sie ins Suchfeld (Wohin soll es gehen?) den Zielort. Tippen Sie auf die Schaltfläche Routen. Wenn Sie Ihren Standort freigegeben haben, werden Start und Ziel nun direkt angezeigt und Sie sehen die Routenoptionen per Auto, ÖV oder zu Fuss.

Was kann Here We Go?

Was Here We Go im Unterschied zu Google Maps derzeit nicht bietet, sind zum Beispiel Velorouten. Auch eine Transport-Funktion, die nach Taxi/Uber aussieht, bringt bei den von uns ausprobierten Routen kein Resultat.

Bei den Karten-Layern kann zwischen Standard oder Satellit gewechselt werden und den Verkehr kann man wahlweise anzeigen lassen.

Wie von Maps gewohnt, kann man das Zuhause oder den Arbeitsplatz als Favorit hinterlegen. Die häufigsten Zielorte werden in Sammlungen hinterlegt.