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Claudia Maag
31. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Fun

App-Test: Morse Mania: Learn Morse Code

Wollten Sie schon immer mal lernen, wie der Morsecode funktioniert? Dann probieren Sie diese App aus.

Welchen Buchstaben des Morse-Alphabets haben Sie gerade vernommen?

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

«Morse Mania: Learn Morse Code» ist kostenlos und für Android und iOS verfügbar. Die App gibts nur in Englisch, sie ist aber einfach gehalten und recht selbsterklärend. Morse Mania ist für jedes Alter geeignet.

Erste Schritte: Sie tippen auf Play! Im unteren Bereich wird eine Tastatur angezeigt. Einige Buchstaben sind umkreist, im unteren Bereich sehen Sie den dazugehörigen Morsecode, z. B. einen Punkt oder einen kurzen Strich. Tippen Sie auf Start level. Sie werden einen Ton hören und können dann aus einer Auswahl an Buchstaben – beispielsweise E, T oder N, antippen, für welchen Buchstaben der gehörte Code steht. Wählen Sie falsch, erhalten Sie weitere Versuche, Sie erhalten quasi einen Punkt Abzug, bzw. der gelbe Kreis um einen Buchstaben verringert sich. Wenn ein neuer Buchstabe dazukommt, steht er im oberen Bereich, während dem der Ton/die Tonfolge erklingt. Wer unsicher ist, tippt auf das Fragezeichen-Symbol. Dann wird der zuvor gehörte Ton als Strich/Punkt angezeigt; wer gar nicht mehr weiter weiss, tippt erneut und sieht die Codes unterhalb der Buchstaben in der App-Tastatur erneut.

PCtipp meint: Die App ist simpel und recht selbsterklärend. Klar, bis man das komplette Morse-Alphabet kennt, dauert es eine Weile. Aber die App macht Spass und man lernt relativ schnell. Und man weiss ja nie, wozu das Wissen um den SOS-Morsecode mal gut sein kann.

Auch unterhaltsam ist übrigens der Morseübersetzer der Pfadigruppe ADWA Zürich.

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