Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
10. Mär 2021
Lesedauer 3 Min.

Schweizer Messenger

App-Test: TeleGuard

Der jüngste Messenger aus der Schweiz heisst TeleGuard und setzt auf Anonymität und Verschlüsselung. PCtipp hat die App ausprobiert.

Android-Version von TeleGuard

© (Quelle: Swisscows)

TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt.

Nachrichten und Telefongespräche sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nach Angaben der Entwickler stehen alle Server in Schweizer Rechenzentren und es werden keine Benutzerdaten auf Servern gespeichert. Sie können TeleGuard anonym, das heisst ohne Handynummer oder E-Mail-Adresse verwenden. Nutzer erhalten eine TeleGuard-ID (persönliche Identifikationsnummer), die man braucht, um sich mit Freunden und Familie zu verbinden.

Verfügbarkeit

TeleGuard gibt es für Android und iOS. Eine Web- oder Desktop-Version ist derzeit nicht verfügbar. Im Gegensatz zu Threema ist TeleGuard kostenlos (wie Wire auch).

Nutzerzahlen

Momentan ist ein grosser Schwachpunkt die Nutzerzahl. Eine kurze Umfrage im Redaktionsteam ergab, dass niemand den Messenger kannte, geschweige denn verwendet. TeleGuard kam allerdings erst im Januar 2021 offiziell auf den Markt, wie horizont.net berichtet.

Im Play Store von Google wurde die App bisher etwas über 10'000 mal heruntergeladen. Zum Vergleich: Bei Threema sind es über 1 Million; ebenso bei Wire.

Erste Schritte

Für die Registrierung benötigt man weder E-Mail-Adresse noch Telefonnummer. Tippen Sie einen Namen ein und drücken Sie auf Registrieren. Lesen Sie sich die Informationen durch.

Auch mit TeleGuard können Sie Sprachnachrichten, Bilder oder Videos verschicken und (Video-)Anrufe tätigen - und zwar verschlüsselt

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Nun benötigen Sie die TeleGuard-ID eines anderen Nutzers. Tippen Sie oben auf das Plus-Zeichen. Hier können Sie die ID eintippen oder einen Kontakt via QR-Code-Scan hinzufügen. Alternativ können Sie Personen, die den Messenger noch nicht nutzen, einladen.

Wer Threema, Wire, Signal, Telegram oder WhatsApp nutzt, wird sich rasch zurechtfinden. Nachdem Sie einen anderen Nutzer via ID hinzugefügt haben, können Sie (Sprach-)Nachrichten schicken, Fotos und Videos, Emojis oder Sticker senden. GIFs sind nicht verfügbar. Ausserdem können Sie Gruppen erstellen und sowohl Audio- als auch Videoanrufe tätigen.

PCtipp meint

Klar, es gibt noch was zu tun (z.B. eine Web- und Desktopversion und eine Backupmöglichkeit und Mitnahme des Accounts auf ein anderes Gerät), aber ich war positiv überrascht von TeleGuard. Positiv ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Nachrichten und Anrufe sowie die Anonymität, da man den Messenger ohne Telefonnummer und E-Mail-Adresse verwendet. Aufgefallen ist, dass die Emojis altmodisch wirken. Das hat aber schon wieder einen gewissen (Retro-)Charme. Dafür sind die Sticker bunt und fröhlich.

Der grosse Wermutstropfen sind halt die Nutzerzahlen. Doch wenn diese steigen, bin ich gespannt, wie sich TeleGuard entwickelt.

Hinweis: Dies wurde mit TeleGuard für Android Version 1.1.1 durchgeführt.

Inhalt

Kommentare

Apps Messaging Schweiz Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare