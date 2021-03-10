App-Test: TeleGuard

TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt.

Nachrichten und Telefongespräche sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nach Angaben der Entwickler stehen alle Server in Schweizer Rechenzentren und es werden keine Benutzerdaten auf Servern gespeichert. Sie können TeleGuard anonym, das heisst ohne Handynummer oder E-Mail-Adresse verwenden. Nutzer erhalten eine TeleGuard-ID (persönliche Identifikationsnummer), die man braucht, um sich mit Freunden und Familie zu verbinden.

Verfügbarkeit

TeleGuard gibt es für Android und iOS. Eine Web- oder Desktop-Version ist derzeit nicht verfügbar. Im Gegensatz zu Threema ist TeleGuard kostenlos (wie Wire auch).

Nutzerzahlen

Momentan ist ein grosser Schwachpunkt die Nutzerzahl. Eine kurze Umfrage im Redaktionsteam ergab, dass niemand den Messenger kannte, geschweige denn verwendet. TeleGuard kam allerdings erst im Januar 2021 offiziell auf den Markt, wie horizont.net berichtet.

Im Play Store von Google wurde die App bisher etwas über 10'000 mal heruntergeladen. Zum Vergleich: Bei Threema sind es über 1 Million; ebenso bei Wire.

Erste Schritte

Für die Registrierung benötigt man weder E-Mail-Adresse noch Telefonnummer. Tippen Sie einen Namen ein und drücken Sie auf Registrieren. Lesen Sie sich die Informationen durch.