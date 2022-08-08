Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300K) im Test

Gefallen hat die magnetische Stifthalterung. Leider kann man den Pen damit nicht aufladen, aber immerhin ist er so immer griffbereit. Der Stift fühlt sich wertig verarbeitet an und liegt angenehm in der Hand. Die Reaktionszeit ist okay.

Der via Bluetooth koppelbare Asus Pen 2.0 der zweiten Generation kommt mit vier austauschbaren Stiftaufsätzen (2H, H, HB, B). Der Asus-Stift ist optional und kann im hiesigen Onlinehandel ab. Fr. 75.– erworben werden (Stand: 08.08.22).

Kameras

Für bessere Videoanrufe sorgen eine 5-MP-Frontkamera und 13-MP-Rückkamera für gute Bilder während des Videogesprächs. AI-Noise-Cancelling Audio sorgt für gute Verständlichkeit.

Natürlich können Sie mit der vorinstallierten Kamera-App auch Fotos aufnehmen. Bei einem kurzen Test fiel die Kamera nicht negativ auf.

Software

Unter der Haube läuft Windows 11 Home.

Es sei erwähnt, dass das Testgerät von Asus im S-Modus aufgesetzt war.

Der S-Modus blockiert z. B. Malware und optimiert die Systemleistung.

Beides sind gute Argumente für den S-Modus.

Leider bedeutet dieser aber auch, dass man z. B. Apps wie den Firefox-Browser oder Notepad++, welche im Microsoft-Store nicht gefunden wurden, zwar auf anderem Wege herunterladen, aber schlussendlich nicht installieren kann. Ja, man könnte den S-Modus beenden, allerdings später nicht mehr in den S-Modus zurückkehren.

MyAsus

Mit an Bord ist die App MyAsus. Wer ein Asus-Login einrichtet, hat Zugriff auf folgende Dienste: Systemdiagnose, Batterieerhaltungsladung, Splendid, Funktionstastensperre, Smart WiFi, Link zu MyASUS, TaskFirst, Live update, ASUS OLED Care, AI Noise Canceling. Wie man mit MyAsus Splendid die Bilddarstellung optimiert, ist hier erklärt.

Tempo und Akkulaufzeit

Tempo

Wie erwähnt, ist das Testgerät von Asus im S-Modus aufgesetzt. Ja, man könnte den S-Modus beenden, allerdings später nicht mehr in den S-Modus zurückkehren. Deshalb habe ich darauf verzichtet. Es ist zu erwarten, dass sich die Leistung, sprich das Tempo, dadurch reduziert. Und dieses war im Alltag gerade OK.

Bei den 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) hätte der Hersteller etwas spendabler sein können. Beim Öffnen der Apps und Navigation in den Systemeinstellungen macht sich dies bemerkbar. Beim Film- und Musikstreaming konnten aber keine Ruckler oder Hänger festgestellt werden. Dennoch lohnt es sich sicher, das nur wenig teurere Modell mit 8 GB RAM zu wählen.

Akkulaufzeit

Etwas weniger happy war ich mit der Akkulaufzeit. Beim Alltagstest im Home Office machte der Akku schon nach 5,5 Stunden schlapp. Ich wäre dann auch lieber in die Badi gegangen... Jedenfalls: Falls Sie planen, das 2-in-1-Laptop im heimischen Büro zu verwenden, sollten Sie es regelmässig ans Netzteil anschliessen, beim hybriden Arbeitsmodell sollen Sie das Ladekabel einpacken, bevor es Richtung Office losgeht.

Um den Akku komplett aufzuladen, benötigte das Notebook 1,5 Stunden. Wers eilig hat: innert 30 Minuten lud das Gerät auf 54 % auf. Leider wärmt sich der Rahmen des Notebooks im Netzbetrieb unangenehm auf.

Soundund Fazit

Sound

Vier Lautsprecher mit Dolby Atmos Audio sorgen für guten Sound. Sowohl beim Musikhören als auch beim Filmeschauen gab es nichts zu bemängeln. Auch bei hohen Frequenzen konnte das 2-in-1-Notebook überzeugen, für mich klangen die Höhen klar.

Anschluss (Bluetooth-)Kopfhörer

Zunächst gab es Probleme bei der Erkennung eines kabelgebundenen Kopfhörers, doch bei einem weiteren Versuch wurde das Gerät sofort erkannt und die Realtek-Audio-Konsole geöffnet. Danach konnte es mit dem Musikhören losgehen.

Fragiler gestaltete sich die Bluetooth-Verbindung. Während diverse Bluetooth-fähige Geräte im heimischen Büro aufgelistet wurden, wollten die In-Ear-Kopfhörer zunächst partout nicht erkannt werden. Doch auch das klappte schlussendlich.