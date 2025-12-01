AVM Fritz!Mesh-Set 4200 im PCtipp-Test

AVM selbst spricht dabei von einer optimalen Abdeckung des Dreiersets, die bei 5 bis 7 Räumen liegt. Das Triband-WiFi-6-Set besteht aus drei identischen AVM Fritz!Repeater des Typs 3000AX, die darauf ausgelegt sind, ein nahtloses und leistungsstarkes Mesh-Netzwerk zu schaffen.

Jeder der Fritz!Repeater 3000AX ist für sich genommen ein Netzwerkknoten, der auf dem Papier bereits starke Spezifikationen aufweist. Er spannt insgesamt drei Frequenzeinheiten auf: zwei 5-GHz-Bänder. Das Erste schaufelt maximal 1200 Mbit/s von A nach B. Das Zweite die Hälfte. Das dritte funkt mit 2,4 GHz, wobei immerhin noch bis zu 600 Mbit/s transferiert werden. Unterm Strich ermöglicht dies einen maximal möglichen Datendurchsatz von 4200 Mbit/s, sofern alle drei Bänder gleichzeitig genutzt werden können. Neben der kabellosen Konnektivität bietet jeder Repeater zwei Gigabit-Ethernet-Ports, die eine flexible Integration in bestehende Netzwerke oder den Anschluss weiterer Geräte ermöglichen. Und auch aussen hui: Das geschwungene Design dürfte sich unauffällig in nahezu jeden Wohnraum einfügen.

Ruckzuck-Installation und Mesh-Integration

Die Einrichtung des Fritz!Mesh-Sets 4200 ist, typisch für AVM, denkbar einfach und schnell erledigt. Die im Lieferumfang enthaltene bebilderte Kurzanleitung führt Schritt für Schritt durch den Prozess. Verbindet man die Repeater mit einer Fritz!Box, bauen diese blitzschnell ein Mesh-Netzwerk auf. Dies geschieht in der Regel durch das Drücken der «Connect»-Taste am Repeater und anschliessend der WPS-Taste am Router, wodurch die Geräte innert Sekunden aufeinander abgestimmt sind. Die gesamte Prozedur nimmt kaum mehr als 10 Minuten in Anspruch. Alternativ kann es natürlich auch klassisch via PC/Notebook oder per MyFritz!App mithilfe eines Smartphones oder Tables installiert werden. Einmal eingerichtet, übernimmt das Mesh-Netzwerk automatisch die WLAN-Einstellungen der Fritz!Box, einschliesslich Funktionen wie Zeitschaltuhr oder Kindersicherung, was den Betrieb äusserst komfortabel macht.

Leistungswerte im dreistöckigen Einsatz