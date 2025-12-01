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Daniel Bader
1. Dez 2025
Lesedauer 4 Min.

Flotter Dreier

AVM Fritz!Mesh-Set 4200 im PCtipp-Test

Das neue Fritz!Mesh-Set 4200 von AVM verspricht eine signifikante Erweiterung der WLAN-Reichweite und -Leistung, insbesondere in grösseren Wohnungen oder Häusern mit mehreren Etagen.
© (Quelle: AVM)

AVM selbst spricht dabei von einer optimalen Abdeckung des Dreiersets, die bei 5 bis 7 Räumen liegt. Das Triband-WiFi-6-Set besteht aus drei identischen AVM Fritz!Repeater des Typs 3000AX, die darauf ausgelegt sind, ein nahtloses und leistungsstarkes Mesh-Netzwerk zu schaffen.

Technische Eckdaten und Design

Jeder der Fritz!Repeater 3000AX ist für sich genommen ein Netzwerkknoten, der auf dem Papier bereits starke Spezifikationen aufweist. Er spannt insgesamt drei Frequenzeinheiten auf: zwei 5-GHz-Bänder. Das Erste schaufelt maximal 1200 Mbit/s von A nach B. Das Zweite die Hälfte. Das dritte funkt mit 2,4 GHz, wobei immerhin noch bis zu 600 Mbit/s transferiert werden. Unterm Strich ermöglicht dies einen maximal möglichen Datendurchsatz von 4200 Mbit/s, sofern alle drei Bänder gleichzeitig genutzt werden können. Neben der kabellosen Konnektivität bietet jeder Repeater zwei Gigabit-Ethernet-Ports, die eine flexible Integration in bestehende Netzwerke oder den Anschluss weiterer Geräte ermöglichen. Und auch aussen hui: Das geschwungene Design dürfte sich unauffällig in nahezu jeden Wohnraum einfügen.

Ruckzuck-Installation und Mesh-Integration

Die Einrichtung des Fritz!Mesh-Sets 4200 ist, typisch für AVM, denkbar einfach und schnell erledigt. Die im Lieferumfang enthaltene bebilderte Kurzanleitung führt Schritt für Schritt durch den Prozess. Verbindet man die Repeater mit einer Fritz!Box, bauen diese blitzschnell ein Mesh-Netzwerk auf. Dies geschieht in der Regel durch das Drücken der «Connect»-Taste am Repeater und anschliessend der WPS-Taste am Router, wodurch die Geräte innert Sekunden aufeinander abgestimmt sind. Die gesamte Prozedur nimmt kaum mehr als 10 Minuten in Anspruch. Alternativ kann es natürlich auch klassisch via PC/Notebook oder per MyFritz!App mithilfe eines Smartphones oder Tables installiert werden. Einmal eingerichtet, übernimmt das Mesh-Netzwerk automatisch die WLAN-Einstellungen der Fritz!Box, einschliesslich Funktionen wie Zeitschaltuhr oder Kindersicherung, was den Betrieb äusserst komfortabel macht.

Leistungswerte im dreistöckigen Einsatz

© Quelle: AVM

Das Fritz!Mesh-Set 4200 entfaltet, als getestetes 3er-Set, seine volle Stärke in Mehrgeschosshäusern respektive Räumen. Für den Test wurden die der Repeater jeweils in einem separaten Stockwerk platziert, und als kabelgebundener Meshknoten «hinter» einer Fritz!Box 7590AX eingesetzt. Direkt während die Spitzendurchsätze bei 780 Mbit/s lagen (jeweils direkter Sichtkontakt zum Gegenstelle (Nothing Phone 3a), fiel der mittlere Datendurchsatz, egal wo sich der Anwender im Haus befand, nie unter 300 Mbit/s ab. Kurzum ein Spitzenwert. Damit ist ein reibungsloses 4K-Videostreaming und schnelles Surfen problemlos möglich. Übrigens bekamen wir auch im Aussenbereich noch in einem Radius von bis zu 8 Meter einen «annehmbaren» Datendurchsatz von 40 Mbit/s. Erst bei weiterer Entfernung brach unser WiFi-Signal ab. Wichtig: Für den Einsatz als WLAN-Brücke kann jeder der drei Fritz!Repeater 3000AX mithilfe der App optimal platziert werden. So wird sichergestellt, dass die Repeater untereinander eine optimale Signalstärke und Konnektivität in den Funkbereichen des Hauses gewährleisten. Schön: AVM bietet eine grosszügige fünfjährige Garantie auf das Repeater-Set.

Fazit

Das AVM Fritz!Mesh-Set 4200, bestehend aus drei Fritz!Repeater 3000AX, ist eine exzellente Lösung für eine lückenlose und leistungsstarke WLAN-Abdeckung in Häusern mit mehreren Etagen. Die Kombination aus einfacher Installation, robuster Mesh-Funktionalität und der intelligenten Verteilung der drei Repeater sorgt für hohe und stabile Datendurchsätze auf allen Stockwerken.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Günstig im Set
  • Installation
  • Reichweite
  • Datendurchsatz
  • Garantie
  • Nur WiFi 6
  • kein USB-Port

Details:  3er Set mit drei identischen Meshknoten vom Typ Fritz!Repeater 3000AX, 2 x Gbit-LAN, WiFi 6, LEDs, WPA3, 5 Jahre Garantie

Preis:  310.–

Infos: 
Gesehen bei: www.digitec.ch 

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