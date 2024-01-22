AVM Fritzsmart Gateway im PCtipp-Test

AVM adressiert mit seinem aktuellen FritzSmart-Gateway-Gerät das «Smart Home». Das heisst, es ist als Bindeglied für AVM-Produkte wie etwa Taster, smarte LED-Birnen, Thermostatregler vorgesehen. Dank der Unterstützung von DECT ULE sowie der Funktechnologie Zigbee profitieren Anwender davon, dass sich auch LED-Lampen von unterschiedlichen Herstellern in ein bestehendes Heimnetz mit AVM-Produkten integrieren lassen. Und es geht sogar zukünftig noch mehr: So wird AVM in einer der nächsten Updates auch die «Matter»-Funktionalität in dem Gateway implementieren. Weiterer Mehrwert: Wird das Gateway eingesetzt, verdoppelt es die Anzahl der maximal möglichen DECT-Smart-Home-Geräte. Der Reihe nach.

Einfache Inbetriebnahme

Neben dem Gerät liegt noch ein kleines Handbuch zur Inbetriebnahme und für den Funktionbeschrieb, sowie ein Adapter zur Stabilisierung des Gateways in einer Steckdose bei. In Betrieb nehmen lässt sich das Gerät entweder per LAN-Kabel oder via WLAN. Wir haben uns im Test für die zweite Variante entschieden. Dazu wird das Gateway in eine freie Steckdose in Reichweite des Fritzbox-Routers gesteckt. In unserem Fall haben wir auf die Fritzbox-7590-Variante zurückgegriffen. Nach einer Initialisierungsphase von etwa einer Minute blinkt die LED-Lampe am Gateway. Im nächsten Schritt haben wir nacheinander zuerst die Connect-Taste am Gateway gedrückt, danach die gleichnamige Taste an der Fritzbox. Läuft alles nach Plan, leuchtet kurz darauf die Gateway-Lampe durchgehend grün auf. Damit ist die Verbindung bereits hergestellt, das Gerät ist einsatzbereit. Erreichbar ist das Gerät dabei über den Webbrowsereintrag «http://fritz-gateway».