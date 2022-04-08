Die besten E-Book-Reader: Kindle, Tolino, Kobo und Pocketbook im Check

Der Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) verfügt über al­le Funktionen des Kindle Paper­white inklusive kabelloser Qi-Ladefunktion, Frontlicht mit automatischer Anpassung sowie 32 GB Speicherplatz.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Kindle-Benutzeroberfläche: Die Bibliothek bietet zusätzliche Filter- und Sortierfunktionen, eine neue Ansicht für Sammlungen und eine interaktive Bildlaufleiste. Auch der Einrichtungsprozess des Geräts wurde durch die Kindle-App-Kopplung vereinfacht.

Die Akkulaufzeit des 6,8-Zoll-Readers beträgt laut Hersteller mehrere Wochen, was wir bestätigen können. Wer physische Tasten schätzt, hat hingegen das Nachsehen: Beim Kindle Paperwhite gibt es nur unten eine ­On-/Off-Taste, ansonsten wird der E-Book-Reader per Wischgesten gesteuert.

Auf dem entspiegelten E-Ink-Display liest es sich sehr angenehm und das Umblättern­ ­einer Seite ist schneller als beim getesteten Tolino Vision 6 oder beim Rakuten Kobo Libra 2.

Der Kindle Paperwhite unterstützt auch Audiobooks des bekannten Anbieters Audible: Wie beim Kobo Libra 2 ist zudem eine Blue­tooth-Verbindung möglich. Via Blue­tooth-Kopfhörer kann man somit kabellos Geschichten lauschen. Eine Klinkenbuchse ist hingegen keine vorhanden.

Wie bei Kobo-Geräten benötigen Sie bei Kindle-Readern den Umweg über eine freie Software wie Calibre (calibre-ebook.com), um zum Beispiel bei Orell Füssli gekaufte EPUB-Dateien auf das Gerät zu spielen. Die E-Books von Amazon lassen sich hingegen direkt aufs Gerät herunterladen und lesen.

Positiv aufgefallen ist der Lesefortschritt (Whispersync), der gespeichert und über mehrere Geräte oder die Kindle-App synchronisiert wird. Ähnlich wie bei Tolino kann man Inhalte zudem via Familienbibliothek mit anderen teilen. Schade, dass die Kindersicherung «Amazon Kids» in der Schweiz nicht verfügbar ist.

Update/Ergänzung 20.04.22: Auch Bücher der Onlinebibliothek ­Onleihe (bibnetz.onleihe.com) kann man nicht direkt auf den Reader herunterladen. Dafür hat Amazon ein Angebot namens Kindle Unlimited; für 9.99 Euro im Monat bietet es Zugriff auf 1 Million Kindle-eBooks und mehr als 2000 Hörbücher.

Fazit: Vieles am 219 Franken teuren Kindle Paperwhite gefällt, beispielsweise die Akkulaufzeit oder das schnelle Blättern. In der anderen Waagschale liegen jedoch Kritikpunkte wie die mangelnde Unterstützung von Kindle-fremden Formaten oder Hörbüchern. Auch die Onlinebibliothek Onleihe funktioniert nicht und die Funktion «Amazon Kids» ist in der Schweiz nicht verfügbar.

Rakuten Kobo Libra 2