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Claudia Maag
1. Aug 2023

Die besten Virenscanner für Windows 10 (2023)

Screenshot eScan

Platz 4: MicroWorld, eScan Internet Security Suite 22.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 5,0Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test
Screenshot PC Matic

Platz 4:PC Matic, Application Allowlisting 3.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 4,5Gesamtpunktzahl: 16,5

 © AV-Test
Screenshot K7 Security

Platz 3:K7 Computing, Total Security 16.0*Schutzwirkung:5,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,0*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
Screenshot Total AV

Platz 2: Protected.net,Total AV 5.22*Schutzwirkung:5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
Screenshot Malwarebytes

Platz 2:Malwarebytes, Premium 4.5*Schutzwirkung:5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
Screenshot F-Secure SAFE

Platz 2:F-Secure, SAFE 19*Schutzwirkung:5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
Screenshot Bitdefender

Platz 2:Bitdefender, Internet Security 26.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot AhnLab V3

Platz 2:AhnLab, V3 Internet Security 9.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Screenshot Trend Micro

Platz 1:Trend Micro, Internet Security 17.7Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot Norton 360

Platz 1:Norton, Norton 360 22.23Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot Microsoft Defender

Platz 1:Microsoft Defender Antivirus (Consumer) 4.18Schutzwirkung: 6,0Systembelastung:  6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot McAfee Total Protection

Platz 1:McAfee, Total Protection 1.9Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot Kaspersky Internet Security

Platz 1:Kaspersky,Standard 21.13Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot Avira

Platz 1:Avira, Internet Security für Windows 1.1Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot AVG Internet Security

Platz 1:AVG, Internet Security 23.4 & 23,5Schutzwirkung: 6,0Systembelastung:  6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Screenshot Avast Free AntiVirus

Platz 1:Avast, Free AntiVirus 23.4 & 23Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Virenscanner Windows Internet & Sicherheit Windows & PC Bildergalerie
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