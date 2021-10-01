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Claudia Maag
1. Okt 2021

Die besten Virenscanner für Windows 10

PC Matic PC Matic

Platz 4:PC Matic, PC Matic 3.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 3,5Gesamtpunktzahl: 15,5

 © AV-Test
Microworld eScan internet security suite

Platz 4:eScan, eScan Internet Security Suite 14.0*Schutzwirkung: 4,5Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 15,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
Malwarebytes Premium

Platz 3:Malwarebytes Premium 4.4.2 & 4.4.4*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,0
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
Avira Antivirus Pro

Platz 3:Avira Internet Security für Windows 1.1*Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,0
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
ESET Internet Security

Platz 2:ESET Internet Security 14.2*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test

Platz 2:Microsoft Defender 4.18Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:McAfee Total Protection 24.3Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
K7 Computing TotalSecurity

Platz 2:K7 Security TotalSecurity 16.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Bitdefender Internet Security

Platz 2:Bitdefender Internet Security 25.5Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
VIPRE Security Advanced Security

Platz 1:VIPRE Security Advanced Security 11,0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Trend Micro Internet Security

Platz 1:Trend Micro Internet Security 17.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Cylance Smart Antivirus

Platz 1:TotalAV, Total AV 5.15Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
NortonLifeLock-Norton-360

Platz 1:NortonLifeLock Norton 360 22.21Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Northguard Security 20.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Kaspersky Internet Security 21.3Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:GData Total Security 25.5Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
F-Secure SAFE

Platz 1:F-Secure SAFE 18Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Bulluard Internet Security

Platz 1:Bullguard Internet Security 21.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
AVG Internet Security

Platz 1:AVG Internet Security 21.5 & 21.6Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Avast Free AntiVirus 21.5 & 21.6Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
AhnLab V3 Internet Security

Platz 1:AhnLab Internet Security 9.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
Virenscanner Sicherheit Internet & Sicherheit Bildergalerie
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