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Claudia Maag
31. Mai 2022

Die besten Virenscanner für Windows 10

Platz 5:PC Matic, Application Whitelisting 3.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 3,5Gesamtpunktzahl: 15,5

 © AV-Test

Platz 4:MicroWorld, eScan Internet Security Suite 22.0*Schutzwirkung: 5,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 16,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test

Platz 3:K7 Security, Total Security 16.0*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 17,0
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test

Platz 2:VIPRE Security Advanced Security 11,0*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:Total AV, Total AV 5.16*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test

Platz 2:Microsoft Defender 4.18*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test

Platz 2:Malwarebytes Premium 4.5.5 & 4.5.7Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:Bitdefender Internet Security 26.0*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.

 © AV-Test
AVG Internet Security

Platz 2:AVG, Internet Security 21.11Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:AhnLab, V3 Internet Security 9.0Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 1:Trend Micro, Internet Security 17.7Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Norton, Norton 360 22.22Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:McAfee, Total Protection 25.5Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Kaspersky Internet Security 21.3Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:GData Total Security 25.5Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:F-Secure SAFE 18Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Avira, Internet Security für Windows 1.1Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test

Platz 1:Avast, Free AntiVirus 21.11& 22.2Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
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