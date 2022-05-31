Die besten Virenscanner für Windows 10

Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit

Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.