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Claudia Maag
18. Aug 2023
Lesedauer 3 Min.

Mai und Juni 2023

Die besten Virenscanner für Windows 10

Das unabhängige Testinstitut AV-Test hat seinen aktuellen Vergleichstest von Virenscannern veröffentlicht.

Symbolbild

© (Quelle: Geralt/Pixabay)

Das unabhängige Testinstitut AV-Test hat seinen aktuellen Virenscannertest für Privatanwender veröffentlicht. Im Mai und Juni 2023 hat das Testinstitut diesmal nur 16 Sicherheitsprodukte für Windows 10 (Privatanwender) gegeneinander antreten lassen. Die ausführlichen Resultate finden Sie unten in unserer Bildergalerie sowie auf der nächsten Seite in einer Tabelle.

Nach Angaben von AV-Test wurde immer die aktuellste Version der Produkte für den Test verwendet. Diese durften sich jederzeit selbst aktualisieren und ihre «In-the-Cloud»-Services nutzen. Die Virenscanner mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen, schreibt AV-Test. Die maximal zu erreichende Punktzahl lag wie üblich bei 18 Zählern.

Für ein Antivirenprogramm ist die Schutzwirkung von essenzieller Bedeutung. Die volle Punktzahl in diesem Bereich erhielten diesmal nur acht Sicherheitslösungen (zum Vergleich: im Februar waren es 14), darunter Avast, AVG, Avira, Kaspersky, McAfee und Norton. GData und Eset sind diesmal nicht vertreten.

Microsoft Defender zurück auf Platz 1

Der kostenlose Standard-Virenscanner von Microsoft unter Windows erhält bei der Schutzwirkung wieder die volle Punktzahl (6). Diesmal konnte die vorinstallierte Windows-Software komplett überzeugen und erhielt in allen Kategorien die höchste Punktzahl.

Bei der Schutzwirkung befinden sich alle Antivirenlösungen näher beieinander. Nur einer der Virenscanner erhielt weniger als 5,5 Punkte (5,0, K7 Computing).

Hinweis: Da wir die Schutzwirkung als zentral erachten, hat PCtipp die Resultate nach dieser Kategorie gewichtet. Alle Ergebnisse des Tests sowie die Links der Hersteller finden Sie in unserer Bildergalerie (oben). Aufgrund der hohen Leistungsdichte teilen sich oft gleich mehrere Lösungen dieselbe Platzierung (alphabetisch geordnet).

Auf der nächsten Seite finden Sie die Rangordnung in Tabellenform.

Rangordnung in einer Tabelle

Für unsere Leserinnen und Leser, die sich nur rasch einen Überblick verschaffen möchten, hat die Redaktorin zusätzlich eine Tabelle erstellt, siehe unten. Klicken Sie auf das rote Lupen-Symbol, um die Tabelle grösser anzuzeigen.

Windows 10: Tests Mai/Juni 2023

Hersteller/Version Schutzwirkung Geschwindigkeit Benutzbarkeit Total Platz
Avast, Free AntiVirus 23.4 & 23.5 6 6 6 18 1
AVG, Internet Security 23.4 & 23.5 6 6 6 18 1
Avira, Internet Security 1.1 für Windows 6 6 6 18 1
Kaspersky, Standard 21.13 6 6 6 18 1
McAfee, Total Protection 1.9 6 6 6 18 1
Microsoft Defender Antivirus (Consumer) 4.18 6 6 6 18 1
Norton, Norton 360 22.23 6 6 6 18 1
Trend Micro, Internet Security 17.7 6 6 6 18 1
AhnLab, V3 Internet Security 9.0 6 5,5 6 17,5 2
Bitdefender, Internet Security 26.0 6 6 5,5 17,5 2
F-Secure, SAFE 19* 5,5 6 6 17,5

 2
Malwarebytes, Premium 4.5* 5,5 6 6 17,5

 2
Protected.net, Total AV 5.22* 5,5 6 6 17,5

 2
K7 Computing, Total Security 16.0* 5,0 6 6 17

 3
MicroWorld, eScan Internet Security Suite 22.0 6 5,5 6 16,5 4
PC Matic, Application Allowlisting 3.0 6 6 4,5 16,5 4
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Weitere Infos: https://www.av-test.org/de/
Das Test-Institut AV-Test hat 16 Sicherheitsprodukte für Heimanwender in ihrer Standardkonfiguration untersucht.
(Quelle: AV-Test)

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