Das Bike- und Wander-Navi Ciclo Navic 400 im Test

Ausserdem kann man nicht nach Namen wie Ruine Manegg suchen, sondern nur nach Adressen. Auch nicht nach Koordinaten. Zum Vergleich: Auf dem Smartphone via Google Maps wurde «Ruine Manegg» subito gefunden.

Ausserdem fiel auf: Auch das Ein- bzw. Auszoomen benötigt unangenehm viel Zeit. Beim Versuch, einen anderen Turm anzutippen und somit als Ziel auszuwählen, erwies sich dies als knifflig. Auch wenn es erst so aussah, als hätte man den Aussichtspunkt erwischt, lag man nach Einzoomen daneben. Die Autorin hat kleine Finger und fragt sich deshalb, wie das bei jemandem mit grösseren und nicht so gelenkigen Fingern vonstatten geht.

Akkulaufzeit und Speicher

Akkulaufzeit

Der Hersteller spricht von einer Akkulaufzeit von 8 bis 14 Stunden. Hier kommt es sehr auf die Einstellungen bzw. die Nutzung an. Piepstöne (an oder aus) bzw. Helligkeitsstufen sind anpassbar. Es gibt auch einen Nachtmodus.

Im Test war eine Bildschirmhelligkeit von 60 Prozent gewählt, die Navigationsfunktion war aktiviert und die Tracking-Aufzeichnung wurde verwendet. Beim Start war der Akku komplett geladen; nach einer einstündigen Fahrt betrug der Akkustand noch 70 %.

Speicher

Das Gerät hat einen integrierten Speicher von 8 GB. Wie rasch genau dieser aufgebraucht wird, ist schwer zu sagen.