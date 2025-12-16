Canon Kamera EOS R50 V (Kit mit RF-S 14-30mm IS STM PZ) im PCtipp-Test

Diese legen besonderen Wert auf hochwertige Videoaufnahmen und einfache Handhabung, um sie für Social-Media-Kanäle von YouTube bis hin zu TikTok einzusetzen. Unterm Strich richtet sie sich damit an ambitionierte Smartphone-Filmer, die damit den Sprung zu einer «echten» Kamera wagen. Zum Einsatzgebiet gehören folglich das Erstellen von Videoinhalten (Vlogging), Livestreaming sowie natürlich auch das klassische Gebiet, die Aufnahme professioneller Fotos.

Leicht und griffig: Ihre leichte und kompakte Bauweise (ohne Objektiv: 372 Gramm) macht sie ideal für den Einsatz unterwegs, sei es auf Reisen, bei Events oder eben den täglichen Content. Mit Massen von 12,5 × 8,8 × 8,3 cm ist die EOS R50 V zudem sehr portabel und leicht – selbst mit dem Kit-Objektiv. Ihr kompaktes und solide verarbeitetes Gehäuse aus griffigem Kunststoff ist robust, und kann auch einhändig gut bedient werden.

Das Besondere an der Canon EOS R50V ist ihre benutzerfreundliche Oberfläche und die cleveren Vlogging-Funktionen in Kombination mit einem leistungsstarken APS-C Sensor. Sie bietet Features wie den «Movie for Close-up Demos»-Modus, der automatisch auf Objekte im Vordergrund fokussiert – ideal, um Produkte vorzustellen. Die intelligente Motiverkennung mit Dual Pixel CMOS AF II soll zudem für präzisen und schnellen Autofokus bei Menschen, Tieren und Fahrzeugen sorgen.

Auf ein Wort zum mitgelieferten Objektiv RF-S 14-30mm IS STM PZ: Ausgestattet mit einem Weitwinkelzoom ist es gerade für Self-Vlogging und Aufnahmen in engen Räumen geeignet. Und: Die bekannte Power-Zoom (PZ)-Funktion inklusive optischer Bildstabilisierung (IS) ermöglicht sanfte Zoomfahrten ohne verwackelte Bilder.

Zurück zur Cam: Leider fehlt ihr ein optischer Bildstabilisator. Die Anschlüsse sind von Canon auf den Vlogging-Einsatz optimiert: Zu den wichtigsten gehören ein Micro-HDMI-Anschluss (Typ D) für die Ausgabe an externe Monitore oder zum Livestreaming, ein USB-C-Port zum Laden, für die Datenübertragung und als Webcam-Funktion sowie ein 3,5-mm-Mikrofonanschluss, um daran externe Mikrofone, anzuschliessen und so die Tonqualität im Video zu verbessern. Daneben gibt noch den bekannten Multi-Interface-Schuh (Digital Audio Interface), der den direkten Anschluss von kompatiblen Mikrofonen und Zubehör ohne zusätzliche Kabel ermöglicht. Um sich direkt von den Aufnahmen zu überzeugen und das Video von Beginn an ins rechte Licht zu rücken, spendiert der japanische Kameraspezialist der R50 V einen 7,5 cm (3,0 Zoll) grossen, dreh- und schwenkbaren Touchscreen-LCD mit ca. 1,62 Millionen Bildpunkten. Gross genug, um sich selbst im Filmen zu sehen, respektive dank der Touch-Funktionalität die Bedienung und Fokussierung zu erleichtern. Wifi 4 sowie Bluetooth (V.4.2) komplettieren die üppige Ausstattung. Und noch etwas ist bemerkenswert. Die Cam hat auf der rechten Seite ein vertikales Schraubgewinde zum Anschluss eines Statives. Das ist gerade fürs Selfie-Filmen eine clevere Ausstattung.