Cewe Fotobuch XL auf Fotopapier und personalisiertem Schuber im PCtipp-Test

Im Anschluss haben wir unsere 165 Fotos optimiert, sprich Kontrast, Helligkeit und eine, wenn gewollt, Detailvergrösserung des entsprechenden Bildes per Klick vorgenommen. Besonders elegant: Hintergründe bis hin zu Rahmen (nach Kategorien wie Ferien, Natur oder auch Anlässe wie Geburtstag) lassen sich entweder auf eine Seite gezielt oder gleich für alle Innenseiten per Klick arrangieren. Schön: Mit dem Button «Veredelung» kann der Anwender dem Einband einen besonderen Extra-Touch verpassen: So lässt sich auf dem Hardcover ein eleganter 3D-Höheneffekt in Effektlack-, Gold- oder Silber veredeln. Wir haben uns beim Test für das Feature «Effektlack» entschieden.

Nachdem das Buch, das wir in nur 2 Stunden fertiggestellt haben, in den Warenkorb gelegt wurde, kann die zweite Cewe-Besonderheit erstellt werden: Der personalisierte, hochwertige Schuber-Einband, der das Fotobuch zum einen schützt, zum anderem dem Buch auch einen deutlichen Mehrwert verleiht. Im Test wurde das Cewe-Fotobuch innert nur 3 Minuten (!) für den Versand aufbereitet und danach verschickt. Nach 6 Werktagen lag das gedruckte Fotobuch wiederum in unserem Briefkasten. Das 54-seitige Fotobuch kostete Fr. 198.25 inklusive des Schubers, Effektlacks und zwei Videos, die per QR-Code hinterlegt sind. Der reine Seitenpreis beträgt dabei Fr. 2.878. Dass ist nicht billig, aber Qualität hat ja auch bekanntlich seinen Preis.

Verarbeitung und Fazit