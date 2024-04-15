Für besondere Momente
Cewe Fotobuch XL auf Fotopapier und personalisiertem Schuber im PCtipp-Test
Marktführer Cewe zeigt mit seinem aktuellen Fotobuchservice eine Spitzenleistung – und zwar von Anfang an. Der PCtipp hat per PC-Software (Version 7.3.4) das Cewe-Fotobuch XL auf Fotopapier glänzend (ca. 29 x 29 cm) getestet. Ohne viel Zeit zu verschwenden, legt der Anwender zuerst das Design des Fotobuches fest. Dazu zählen der Einband-Art (z.B. mit Effekt-Lack, oder 3D-Effekt), das Format und die Papiersorte. Danach befindet sich der User bereits auf der Hauptseite der digitalen Eingabeschablone, die das anzufertigende Fotobuch unterm Strich definiert. Auf der linken Seite werden dazu die Fotos ausgesucht und danach in das digitale Fotobuch gesetzt - per Klick. Per Schieberegler werden die Seitenanzahl und Anzahl der Fotos, die pro Seite gewünscht sind, definiert und fertig. Das Grundgerüst besteht hierbei aus 26 Seiten. Diese lassen sich aber nach Gusto jeweils (immer wieder) um 4 weitere erhöhen.
Letztendlich bestand unser getestetes Buch danach aus 54 Seiten (26 plus 4 x 7 Extraseiten). Manuell arrangieren lassen sich die ausgesuchten Fotos per einfachem Hin- und Herschieben, Drehen oder Klicken auf die entsprechenden Fotobuchplatzhalter der zur Verfügung stehenden Seiten. Kurzum: kinderleicht.
Schuber-Einband und Veredelung
Im Anschluss haben wir unsere 165 Fotos optimiert, sprich Kontrast, Helligkeit und eine, wenn gewollt, Detailvergrösserung des entsprechenden Bildes per Klick vorgenommen. Besonders elegant: Hintergründe bis hin zu Rahmen (nach Kategorien wie Ferien, Natur oder auch Anlässe wie Geburtstag) lassen sich entweder auf eine Seite gezielt oder gleich für alle Innenseiten per Klick arrangieren. Schön: Mit dem Button «Veredelung» kann der Anwender dem Einband einen besonderen Extra-Touch verpassen: So lässt sich auf dem Hardcover ein eleganter 3D-Höheneffekt in Effektlack-, Gold- oder Silber veredeln. Wir haben uns beim Test für das Feature «Effektlack» entschieden.
Nachdem das Buch, das wir in nur 2 Stunden fertiggestellt haben, in den Warenkorb gelegt wurde, kann die zweite Cewe-Besonderheit erstellt werden: Der personalisierte, hochwertige Schuber-Einband, der das Fotobuch zum einen schützt, zum anderem dem Buch auch einen deutlichen Mehrwert verleiht. Im Test wurde das Cewe-Fotobuch innert nur 3 Minuten (!) für den Versand aufbereitet und danach verschickt. Nach 6 Werktagen lag das gedruckte Fotobuch wiederum in unserem Briefkasten. Das 54-seitige Fotobuch kostete Fr. 198.25 inklusive des Schubers, Effektlacks und zwei Videos, die per QR-Code hinterlegt sind. Der reine Seitenpreis beträgt dabei Fr. 2.878. Dass ist nicht billig, aber Qualität hat ja auch bekanntlich seinen Preis.
Verarbeitung und Fazit
Gezahlt werden kann u.a. per Paypal, Kreditkarte, Rechnung oder auch Twint. Die Buchqualität reiht sich in den hervorragenden Eindruck der Software ein. Sowohl die Verarbeitung wie auch die Fotopapierqualität sind beeindruckend. Fotos werden in einer makellosen Qualität aufs echte Fotopapier gebracht: Farbe, die Sättigung bis hin zur Detailtreue bei Gesichtern, Gebäuden und Landschaften sind top. Tipp: Wer unterwegs ist kann zudem auch auf die kostenlosen Apps für Android und iOS ein respektive den Online-Editor des Herstellers zugreifen. Und: Wer sich die Versandkosten von Fr. 6.90 sparen will, kann sich das Buch auch zu einem der Detailhändler wie Interdiscount, Post oder auch Migros schicken lassen und es dort abholen. Diese nutzen nämlich auch den Cewe-Fotobuchservice.
Fazit: Das Cewe-Fotobuch Fotobuch XL, glänzend auf Fotopapier und mit personalisiertem Schuber ist ein Spitzenprodukt. Das Album überzeugt in allen Belangen: Gestaltungssoftware, Bedienung, Buchqualität bis hin zu vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten sind herausragend.
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