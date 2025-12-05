Günstige Klanggelegenheit
CMF by Nothing Headphone-Pro Over-Ear-Kopfhörer im PCtipp-Test
Als Teil der Submarke CMF (Colour, Material, Finish) fokussiert dieses Modell auf das Wesentliche, hat aber Funktionen wie «Active Noise Cancelling» oder Hi-Res-Audio intus.
Das ist drin: Der Lieferumfang des CMF Headphone Pro ist aufs Minimum reduziert. Im Karton befinden sich neben dem Over-Ear-Kopfhörer noch eine Transport-Tasche zur sicheren Aufbewahrung, sowie ein 3,5-mm-Audiokabel, welches die Nutzung der Kopfhörer im passiven, kabelgebundenen Modus ermöglicht.
Die Ausstattung
Die Soundqualität wird von dynamischen 40-mm-Treibern gewährleistet, welche über eine spezielle nickelbeschichtete Membran und einen innovativen Dualkammer-Aufbau verfügen, was für eine präzisere Basswiedergabe und ausgewogene Klangbühne sorgen soll. Ein zentrales Merkmal ist das leistungsstarke Hybrid Active Noise Cancelling (ANC), das eine Geräuschdämpfung von bis zu 40 dB liefert und so Umgebungsgeräusche wie Flugzeug-/Zugrauschen herausfiltern soll. Ergänzt wird dies durch einen Transparenzmodus, der wichtige Umgebungsklänge wiederum hindurchlässt. Die drahtlose Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.3 und unterstützt den hochauflösenden LDAC-Codec, was für die Wiedergabe von Hi-Res-Audio über kompatible Android-Quellen essenziell ist. Eine weitere moderne Funktion ist die Dual-Connection (Multipoint), die eine gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten, wie einem Laptop und einem Smartphone, erlaubt und den nahtlosen Wechsel zwischen Musik und Anrufen ermöglicht. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 100 Stunden Wiedergabe ohne ANC und beeindruckenden 50 Stunden bei aktiviertem ANC liegen. Ein Spitzenwert. Die Schnellladefunktion liefert zudem nach nur fünf Minuten Ladezeit bis zu vier Stunden Wiedergabe mit ANC. Für die Kommunikation sind fünf Mikrofone integriert, die mittels Environmental Noise Cancellation (ENC) eine klare Sprachübertragung während Anrufen gewährleisten sollen. Und wie bereits erwähnt: Als Anschlüsse stehen der USB-C-Port zum Laden und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit. Eine Soundwiedergabe über kabelgebundenes USB-C ist leider nicht integriert.
Inbetriebnahme und Test
Nach dem Einschalten lässt sich der Hörer, in typischer Manier, über Bluetooth mit dem Handy koppeln. Für das volle Funktionsspektrum, insbesondere die Personalisierung der Soundqualität und des ANC, ist die Nutzung der Nothing-X-App wichtig. Diese App dient als zentrale Steuerungszentrale und ermöglicht dem Nutzer den Zugriff auf den 6-Band-Equalizer, die Anpassung der ANC-Stufen und die Konfiguration der physischen Steuerelemente. Die App-Oberfläche ist dabei übersichtlich und intuitiv gestaltet. Bedienen lässt sich der Over-Ear-Kopfhörer vornehmlich über seine haptischen Elemente an den beiden Ohrmuscheln: Ein multifunktionaler Roller steuert Lautstärke, Wiedergabe und ANC-Modi, während ein dedizierter Knopf, der als Energy Slider bezeichnet wird, eine schnelle Anpassung von Bässen und Höhen direkt am Kopfhörer erlaubt, ohne die App öffnen zu müssen. Im täglichen Gebrauch überzeugt der CMF Headphone Pro durch seinen Tragekomfort und die lange Akkulaufzeit. Mit einem Gewicht von 283 Gramm und gut gepolsterten, austauschbaren Ohrmuscheln bietet er eine bequeme Kopfbügel-Konstruktion, die auch bei längeren Hörsitzungen keinen unangenehmen Druck erzeugt. Die aussergewöhnliche Akkulaufzeit hält in der Praxis, was sie verspricht, und macht den Kopfhörer zu einem idealen Begleiter für Pendler und auf langen Reisen. Die Soundqualität ist für das Preissegment als gut bis sehr gut zu bewerten: Sie liefert einen präzisen und kraftvollen Bass, ohne die Mitten oder Höhen zu überdecken. Insgesamt präsentiert sich der Klang ausgewogen. Das Hybrid-ANC arbeitet zuverlässig, reduziert tieffrequente Geräusche und liegt leistungstechnisch über dem, was in dieser Preiskategorie oft erwartet wird. Die Verfügbarkeit der 3,5-mm-Buchse ist ein praktischer Vorzug, der es ermöglicht, den Kopfhörer auch dann zu nutzen, wenn der Akku leer ist, oder an Geräten ohne Bluetooth.
Fazit
Der CMF by Nothing Headphone Pro ist ein preiswerter Over-Ear-Kopfhörer. Ausstattung, Tragekomfort und seine gute Soundqualität sind die Pluspunkte.
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