CMF by Nothing Headphone-Pro Over-Ear-Kopfhörer im PCtipp-Test

Als Teil der Submarke CMF (Colour, Material, Finish) fokussiert dieses Modell auf das Wesentliche, hat aber Funktionen wie «Active Noise Cancelling» oder Hi-Res-Audio intus.

Das ist drin: Der Lieferumfang des CMF Headphone Pro ist aufs Minimum reduziert. Im Karton befinden sich neben dem Over-Ear-Kopfhörer noch eine Transport-Tasche zur sicheren Aufbewahrung, sowie ein 3,5-mm-Audiokabel, welches die Nutzung der Kopfhörer im passiven, kabelgebundenen Modus ermöglicht.

Die Ausstattung

Die Soundqualität wird von dynamischen 40-mm-Treibern gewährleistet, welche über eine spezielle nickelbeschichtete Membran und einen innovativen Dualkammer-Aufbau verfügen, was für eine präzisere Basswiedergabe und ausgewogene Klangbühne sorgen soll. Ein zentrales Merkmal ist das leistungsstarke Hybrid Active Noise Cancelling (ANC), das eine Geräuschdämpfung von bis zu 40 dB liefert und so Umgebungsgeräusche wie Flugzeug-/Zugrauschen herausfiltern soll. Ergänzt wird dies durch einen Transparenzmodus, der wichtige Umgebungsklänge wiederum hindurchlässt. Die drahtlose Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.3 und unterstützt den hochauflösenden LDAC-Codec, was für die Wiedergabe von Hi-Res-Audio über kompatible Android-Quellen essenziell ist. Eine weitere moderne Funktion ist die Dual-Connection (Multipoint), die eine gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten, wie einem Laptop und einem Smartphone, erlaubt und den nahtlosen Wechsel zwischen Musik und Anrufen ermöglicht. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 100 Stunden Wiedergabe ohne ANC und beeindruckenden 50 Stunden bei aktiviertem ANC liegen. Ein Spitzenwert. Die Schnellladefunktion liefert zudem nach nur fünf Minuten Ladezeit bis zu vier Stunden Wiedergabe mit ANC. Für die Kommunikation sind fünf Mikrofone integriert, die mittels Environmental Noise Cancellation (ENC) eine klare Sprachübertragung während Anrufen gewährleisten sollen. Und wie bereits erwähnt: Als Anschlüsse stehen der USB-C-Port zum Laden und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit. Eine Soundwiedergabe über kabelgebundenes USB-C ist leider nicht integriert.