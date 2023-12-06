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Daniel Bader
6. Dez 2023
Lesedauer 3 Min.

Aufs Business getrimmt

Convertible Acer Aspire 5 Spin 14 im PCtipp-Test

Mit dem Aspire 5 Spin 14 hat Notebookspezialist Acer ein kleines, wendiges Convertible für den Schweizer Markt im Programm. Der PCtipp-Test verrät, wie gut sich das 2-in-1-Notebook schlägt.
© (Quelle: Acer)

Unglaublich produktiv: Gerade mal 1,6 kg schwer, dafür aber 14 Zoll (Bilddiagonale: 35,6 Zentimeter) gross und mit einer gemessenen Akkulaufzeit von 10:47 Stunden mit sprichwörtlich viel Stehvermögen ausgestattet: Acers aktuelles Aspire 5 Spin 14 ist ein aufs Arbeiten ausgelegtes Convertible. Und zwar fürs Homeoffice bis hin als Business-Begleiter. Das Display des 2-in-1-Notebooks mit Windows 11 Home als Betriebssystem lässt sich nicht nur komplett nach hinten in den Tablet-Modus klappen. Im sogenannten Dachmodus aufgestellt, dient es dann auch als Präsentationswerkzeug. Der Bildinhalt wird dem Gegenüber selbstverständlich korrekt angezeigt.

Acer Aspire 5 Spin 14: im eleganten Präsentationsmodus

 © Quelle: Acer

Feine Zugabe: Acer legt dem Convertible einen «aktiven» Stylus-Eingabestift bei. Aktive Eingabestifte verfügen über ein gerichtetes elektromagnetisches Feld (Induktionsprinzip), womit sichergestellt wird, dass der Stift (Digitizer) beim Arbeiten mit demselben auch an der richtigen Position am Bildschirm positioniert wird. In der Variante, nämlich als klassisches Notebook eingesetzt, überzeugt das Gerät mit einer hochwertigen Hintergrund-beleuchteten Tastatur, die ins Aluminium-Chassis des Notebookbodys eingelassen ist. Festgehalten werden dabei Bildschirm und Body von zwei stabilen Scharnieren. Schön: Klappt der Anwender das Display auf, wabert der Touchscreen kaum nach, sondern bleibt brav dort stehen, wo ihn der Nutzer zuletzt losgelassen hat.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Ausstattung, Tempo und Fazit

Ausstattung, Tempo und Fazit

Acer Aspire 5 Spin 14: im normalen Notebookmodus

 © Quelle: Acer

Zur Ausstattung: Nebst einem aktuellen Zehnkernprozessor von Intel wird im Gerät ein 1 Terabyte grosser SSD-Datenspeicher verbaut. Dieser wird wiederum von 16 GB an RAM flankiert. Mit seiner Rechenpower schafft der mobile Unterbau im Prozessortest ordentliche 8’810 Cinebench-23-Punkte. Beim Gesamtleistungstest PCMark 10 bleiben am Ende ebenso gute 5’472 Punkte stehen. Noch ein Wort zum berührungsempfindlichen IPS-Bildschirm: Farben zeigen sich auf dem Touchscreen kontrastreich. Dieser spiegelt gerade bei ungünstigen Lichtverhältnissen im Freien. Abhilfe schafft hier das Erhöhen der Grundhelligkeit, wobei dies wiederum zu Lasten der Akkulaufzeit geht. Konkret reduzierte sie sich im Test um rund 1,5 Stunden. Mit einer Blickwinkelunabhängigkeit von 170°/170° Grad (horizontal/vertikal) kommt das Modell fast ans maximal mögliche heran.

Fazit: Acer bietet mit dem Aspire 5 Spin 14 mit dem gewöhnungsbedürftigen Namen A5SP14-51MTN-73RP ein rassiges Convertible. Das Modell überzeugt beim Mix aus Ergonomie, Design und Ausstattung.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Design
  • Mobilität
  • Akkulaufzeit. Gesamtleistung
  • Display spiegelt leicht

Details:  14 Zoll, 1920 x 1200 (16:10), Intel Core i7-1355U (3,7/5 GHz), Intel Iris Xe Graphics, 1 TB SSD, 16 GB RAM, 1,6 kg, Bluetooth, Wi-Fi 6E, HDMI, Eingabestift, Windows 11 Home

Preis:  Fr. 1149.-

Infos: 
www.brack.ch

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