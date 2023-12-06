Convertible Acer Aspire 5 Spin 14 im PCtipp-Test

Feine Zugabe: Acer legt dem Convertible einen «aktiven» Stylus-Eingabestift bei. Aktive Eingabestifte verfügen über ein gerichtetes elektromagnetisches Feld (Induktionsprinzip), womit sichergestellt wird, dass der Stift (Digitizer) beim Arbeiten mit demselben auch an der richtigen Position am Bildschirm positioniert wird. In der Variante, nämlich als klassisches Notebook eingesetzt, überzeugt das Gerät mit einer hochwertigen Hintergrund-beleuchteten Tastatur, die ins Aluminium-Chassis des Notebookbodys eingelassen ist. Festgehalten werden dabei Bildschirm und Body von zwei stabilen Scharnieren. Schön: Klappt der Anwender das Display auf, wabert der Touchscreen kaum nach, sondern bleibt brav dort stehen, wo ihn der Nutzer zuletzt losgelassen hat.

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Ausstattung, Tempo und Fazit