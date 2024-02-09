Aufs Business getrimmt
Convertible Acer Aspire 5 Spin 4 im PCtipp-Test
Acers Aspire 5 Spin 4 ist ein Convertible-Notebook für Allrounder, das sich aufgrund er gehobenen Ausstattung ans Business-Klientel wendet. Der mobile Windows-11-Home-Unterbau kommt auf eine Bilddiagonale von 14 Zoll (WUXGA-Auflösung) und wiegt 1,61 Kilogramm, was für die Grösse des 2-1-Modells noch in Ordnung geht. Für das hohe Gesamttempo verbaut der Multimedia-Spezialist den Intel-Prozessor Core i7-1355U (max. 5 Ghz) der 13ten Generation, eine 1 Terabyte grosse SSD mit schneller PCIex4-Anbindung und stellt der Recheneinheit noch insgesamt 32 GB an schnellem DDR5-Speicher zur Seite. Für 3D greift der Hersteller allerdings auf die in der CPU verbaute Iris-XE-Grafikeinheit zurück. Der genügt für ein nettes Spielchen zwischendurch, mehr aber auch nicht.
Spieglein, Spieglein....
Der spiegelanfällige berührungsempfindliche IPS-Bildschirm löst mit 1920 x 1200 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10) auf, bietet eine Blickwinkelunabhängigkeit von starken 170/170 Grad (horizontal/vertikal). Im Freien lässt sich, bedingt durch die Reflexionsanfälligkeit des Displays nur bedingt mit dem Convertible arbeiten. Abhilfe schafft hier nur das Hochdrehen der Helligkeit, was allerdings zu Lasten der Akkulaufzeit geht. Unter optimalen Bedingungen, soviel vorweg, lag die Laufzeit im praxisnahen Test bei guten 9:05 Stunden. Display und Notebookbody, beides in einem Aluminiumrahmen gefasst, werden von zwei robusten Scharnieren zusammengehalten. Unseren mehrfach ausgeführten Auf- und Zuklapptest bestand das Modell mit Bravour, vor allem auch, weil der «zarte» Bildschirm nur wenig nachwippt, und schnell dort stehenbleibt, wo ihn der Anwender zuletzt losgelassen hat.
Ausstattung, Tempo und Fazit
Die hintergrundbeleuchtete Tastatur macht einen ebenso hochwertigen Eindruck. Die einzelnen Tasten sind passgenau in den Tastaturblock eingelassen, ihr Anschlagpunkt respektive Tastenhub ist gut eingestellt. Nichts klackert oder macht einen minderwertig verbauten Eindruck. Sicher ist sicher: Bei grossen Touchpad ist zudem links oben noch ein Fingerprint-Sensor verbaut.
In das gute Bild reihen sich auch die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten ein: Insgesamt stehen je ein Thunderbolt-4- (Typ C) und zwei USB-3.2-Ports (Typ A) zur Verfügung. Um einen externen Monitor anzuschliessen, ist ferner eine HDMI-2.1-Buchse ins Chassis integriert. Die vorderseitige Webcam, Bluetooth 5 respektive Wi-Fi 6 und ein auf der linken Seite eingelassener Stylus-Stift-Slot (Active-Pen wird mitgeliefert) ergänzen die reichhaltige Ausstattung.
Hohes Gesamttempo
Bei unseren Benchmarktests erreicht das Modell gute Werte: Beim Cinebench R23 schafft das Acer-Aspire-5-Spin-4-Notebook 7‘142 Punkte, beim PCMark 10 erreicht das Convertible einen Score von 5‘454 Punkte. Am Ende des 3DMark-Tests «Time Spy» stehen beim Laptop 1‘692 Punkte als Ergebnis fest. Bei der in den Test resultierenden hohen Belastung an CPU und GPU fährt der aktive Lüft hörbar an. Sind die Rechenaufgaben allerdings beendet, schnurrt das Systemwieder ruhig und leise vor sich hin.
Fazit: Acers Aspire 5 Spin 4 ist ein gutes Allrounder-Convertible, das mit einer prima Gesamtleistung, Top-Ausstattung und feinen Verarbeitung aufwartet. Lüftergeräusch und Display sollten vor dem Kauf aber inspiziert werden.
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