Convertible Acer Aspire 5 Spin 4 im PCtipp-Test

In das gute Bild reihen sich auch die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten ein: Insgesamt stehen je ein Thunderbolt-4- (Typ C) und zwei USB-3.2-Ports (Typ A) zur Verfügung. Um einen externen Monitor anzuschliessen, ist ferner eine HDMI-2.1-Buchse ins Chassis integriert. Die vorderseitige Webcam, Bluetooth 5 respektive Wi-Fi 6 und ein auf der linken Seite eingelassener Stylus-Stift-Slot (Active-Pen wird mitgeliefert) ergänzen die reichhaltige Ausstattung.

Hohes Gesamttempo

Bei unseren Benchmarktests erreicht das Modell gute Werte: Beim Cinebench R23 schafft das Acer-Aspire-5-Spin-4-Notebook 7‘142 Punkte, beim PCMark 10 erreicht das Convertible einen Score von 5‘454 Punkte. Am Ende des 3DMark-Tests «Time Spy» stehen beim Laptop 1‘692 Punkte als Ergebnis fest. Bei der in den Test resultierenden hohen Belastung an CPU und GPU fährt der aktive Lüft hörbar an. Sind die Rechenaufgaben allerdings beendet, schnurrt das Systemwieder ruhig und leise vor sich hin.

Fazit: Acers Aspire 5 Spin 4 ist ein gutes Allrounder-Convertible, das mit einer prima Gesamtleistung, Top-Ausstattung und feinen Verarbeitung aufwartet. Lüftergeräusch und Display sollten vor dem Kauf aber inspiziert werden.