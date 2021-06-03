Convertible Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) im Alltagstest

Das Display mit LED-Backlight spiegelt nicht stark, aber bemerkbar. Im Homeoffice war das Spiegeln kein Problem. Wer allerdings gerne draussen – auch in der Sonne – arbeitet, den könnte dies stören.

Beim Filmestreaming hinterliess das Display einen guten Eindruck, ebenso der Ton.

Akkulaufzeit: naja

Im November 2020 sprach der Hersteller dank Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation mit Iris Xe-Grafik und bis zu 32 GB DDR4-RAM von einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden.

Das Testgerät ist allerdings nur mit 16 GB RAM ausgestattet. In dieser Ausführung ist der Speed OK, die Akkulaufzeit kam allerdings nicht annähernd an die 15 Stunden heran. Einerseits verwendete die Redaktorin das Gerät mehrere Tage zum Arbeiten mit einer externen Tastatur, kabelloser Maus und einem externen Monitor. Der Akku machte bereits nach circa. 6.5 Stunden schlapp. Und das, obwohl an diesen Tagen kein Musikstreaming genutzt wurde oder eine Videokonferenz stattfand.

Wer keinen externen Monitor verwenden möchte, also z.B. auf dem Sofa fläzend arbeitet und die integrierte Tastatur nutzt: Nun hielt das Convertible einen 7.5-Stunden-Arbeitstag durch, immerhin mit einer halben Stunde Musikstreaming. Dennoch: Die Akkulaufzeit fand ich enttäuschend.

Fazit

Die Akkulaufzeit bei der Verwendung externer Peripherie hat mich enttäuscht. Wer das Gerät unterwegs zum Pendeln nutzt, dann sollte das gut klappten, das Mitnehmen des Netzteils sei jedoch empfohlen. Bei einem Arbeitsversuch auf dem Balkon strengte das nicht entspiegelte Display die Augen ziemlich an. Der Fingerabdruckscanner ist mir persönlich zu fummelig und würde ich nicht verwenden. Der Speed erwies sich als noch OK.

Positiv hervorzuheben sind das farbkräftige Touch-Display, das 360-Grad-Scharnier und die Tatsache, dass das Gerät hybrid ist, also man es nebst klassischer Laptop-Option auch als irgendwas dazwischen oder als Tablet nutzen kann.