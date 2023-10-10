Convertible HP Elite x360 im PCtipp-Test

Das 2-in-1-Notebook misst 31 × 23 × 1,9 Zentimeter, bei einem Gewicht von nur 1,3 kg. Es liegt gut in der Hand, und kann für die drei typischen Convertible-Modi in die gewünschte Position gebracht werden – sprich in den Zelt-, Tablet-Modus (Bildschirm komplett um 180 Grad umgeklappt) und als klassisches Notebook zum Arbeiten.

Hintergrund: Das Kürzel «EVO» ist ein Intel-Zertifikat und steht für dünne, mobile, aber leistungsstarke Laptops. Entsprechend gekennzeichnete Laptops stellen die direkte Nachfolger-Klasse von Ultrabooks dar, die Intel bereits 2011 einführte.

Hier direkt darunter finden Sie das PCtipp-Video «Unboxing HP Elite X360 1040 G10». Das Video gibt u. a. Auskunft über die Klapp-Modi, Spezifikationen und den ersten Eindruck des 2-in-1-Modells.