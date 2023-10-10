Eleganter Dauerläufer
Convertible HP Elite x360 im PCtipp-Test
Klein, leicht und erstklassig verarbeitet: Mit dem Elite x360 1040 G10 adressiert Hersteller HP die gehobene Business-Klientel. Der 14 Zoll grosse «EVO»-Unterbau (mehr zu EVO siehe «Hintergrund»), der für einen Strassenpreis von 2323 Franken seinen Besitzer wechselt, setzt äusserlich beim Design, der hervorragenden Verarbeitung, innen drinnen bezüglich seiner Akkulaufzeit und Ausstattung Akzente.
Das 2-in-1-Notebook misst 31 × 23 × 1,9 Zentimeter, bei einem Gewicht von nur 1,3 kg. Es liegt gut in der Hand, und kann für die drei typischen Convertible-Modi in die gewünschte Position gebracht werden – sprich in den Zelt-, Tablet-Modus (Bildschirm komplett um 180 Grad umgeklappt) und als klassisches Notebook zum Arbeiten.
Hintergrund: Das Kürzel «EVO» ist ein Intel-Zertifikat und steht für dünne, mobile, aber leistungsstarke Laptops. Entsprechend gekennzeichnete Laptops stellen die direkte Nachfolger-Klasse von Ultrabooks dar, die Intel bereits 2011 einführte.
Hier direkt darunter finden Sie das PCtipp-Video «Unboxing HP Elite X360 1040 G10». Das Video gibt u. a. Auskunft über die Klapp-Modi, Spezifikationen und den ersten Eindruck des 2-in-1-Modells.
Ausstattung: Display und Verarbeitung
Zurück zum Gerät: Der glänzende, und damit spiegelanfällige IPS-Touchscreen stellt Farben kräftig dar, und löst mit 2560 × 1600 Bildpunkte (16:10, WQXGA). Die Wiederholrate des Bildschirms liegt bei 120 Hz, die Blickwinkelunabhängigkeit bei starken 170°/170° (horizontal/vertikal). Gerade die Verarbeitung ist ein weiterer grosser Pluspunkt des Convertibles. Das Chassis des x360 wird aus Magnesium gefertigt. Die beiden Scharniere, links und rechts, die den Notebookbody und Bildschirm zusammenhalten, sind stabil gebaut.
Zwar wippt das Display nach, wenn man es aufklappt. Das Ganze dauert aber nur knapp 1 Sekunde, dann ist die Schaukelpartie auch schon wieder zu Ende.
Innen drin spielt das HP-Book der EVO-Baureihe ebenfalls gross auf: Nebst einem aktuellen 10-Kernprozessor, einem 1-Terabyte-SSD-Datenspeicher und 32 GB grossen Arbeitsspeicher bietet das Elite x360 gleich zwei Thunderbolt-4-Ports. Die gemessene Akkulaufzeit liegt bei 11:29 Stunden im Praxisbetrieb, womit sich problemlos auch ein verlängerter Arbeitstag, ohne Strom nachzutanken, lässig bewältigen lässt.
Tempo und FazitBei unseren Leistungstests erreicht der mobile Unterbau durchwegs gute bis sehr gute Noten. Gebootet wird in lediglich 6 Sekunden, dann steht Windows 11 in der Pro-Version zum Arbeiten bereit. Den Cinebench-23-Benchmark beendet die CPU des Convertibles in ordentlichen 8892 Punkten. Beim PCMark 10 schafft das Gerät 5622 «Overall»-Punkte.
Als Grafik kommt hingegen die in der CPU verbaute Iris-Xe-Grafik zum Einsatz. Damit lässt sich Streamen, Videos anschauen respektive diese auch bearbeiten. Und auch andere ans Office angelehnte Tätigkeiten bewerkstelligt das 2-in-1-Modell ohne arg heisszulaufen. Eine «echte» Spielegrafik ist sie allerdings nicht. Wer also gerne zocken mag, sucht sich besser ein anderes Gerät. Schön: HP spendiert dem Notebook zudem auch «Wolf Pro Security Edition» mit einer Einjahreslizenz.
Fazit: HPs Elite X360 1040 G10 ist ein elegantes Convertible fürs Business respektive gehobenem mobilen Homeoffice. Design, Verarbeitung und die Top-Ausstattung sind die Pluspunkte des 2-in-1-Modells.
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