Copilot-Notebook Medion SPRCHRGD 14 S2 (MD62722) im PCtipp-Test

Das Notebook MD62722 misst 31 x 23 x 1,7 cm (BxTxH), quasi eine flache Flunder. Die Verarbeitung des Aluminium-Chassis ist gelungen. Es gibt nahezu keine Ecken oder Grübchen, wo sich Schmutzpartikel sammeln könnten. Der hintergrundbeleuchtete Tastaturblock (inklusive der Copilot-Taste, mit der sich KI-Anwendungen direkt aufrufen lassen) verfügt über einen guten Anschlagpunkt. Das Scharnier, das den Bildschirm mit dem Notebook-Body verbindet, ist stabil, ohne viel nachzuwippen. Top.

Suchen Sie sich’s aus: «SPRCHRGD 14 S2» ist wohl genauso sexy wie das interne Medion-Kürzel «MD62722», das für die exakte Namensbezeichnung des Laptops steht. Zur Ehrenrettung muss aber auch gesagt werden, dass das erste Kürzel für Supercharged (engl. für «aufgeladen») steht. Und dies wird dem Windows-11-Home-Laptop durchaus gerecht. Ist der Akku voll aufgeladen, kann man mit dem 1,4 kg leichten, ultramobilen Unterbau im typischen Praxisbetrieb knapp 10,5 Stunden am Stück arbeiten (mit aktivem WLAN!). Im Endeffekt reicht das also locker für einen Arbeitstag.

Viel Standvermögen und KI

Der MD62722 hat aber noch mehr Gutes im Peto: Da wären der 1 GB grosse SSD-Nutzspeicher, dann die 32 GB RAM. Und natürlich der aktuelle Intel-Achtkernprozessor Core Ultra 7 258V (max. 4.8 GHz) inklusive der in der CPU verbauten ARC-Grafikchip in Version 140 sowie eine separate NPU-Einheit, die sich speziell um KI-Anwendungen kümmert. Was man unterm Strich damit anstellen kann? Pferde stehlen geht zwar noch nicht, vieles andere mittlerweile schon. Hier in diesem Artikel finden sich die typischen KI-Funktionen, die der Medion Laptop dazu abdeckt. Im erweiterten täglichen Betrieb steht das Modell für eine flotte Videoverarbeitung, Rendering, und natürlich Office- und Webanwendungen. Sie stellen den 1399 Franken teuren KI-Laptop vor keine Probleme. Bei aktuellen Spielen ab Full-HD-Auflösung stösst der MD62722 allerdings an seine Grenzen. Zur Vollständigkeit hier ein paar Messungen, die den Anspruch der starken Allrounder-Fähigkeiten bestätigen: Gebootet wird in 6 Sekunden, beim PCMark 2010, das für die Gesamtleistung steht, erreicht das Notebook 6790 Punkte, im CineBench 2025 sind es 1290 Punkte (Multicore-CPU), die am Schluss als Ergebnis feststehen. Und beim der Geekbench 5 erreicht der Mobilunterbau 11290 Punkte (Multicore).

Spitzenmix in der Ausstattung