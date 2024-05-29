Klangvielfalt zum Einstiegspreis
DAB+-Radio Medion Life P66700 im PCtipp-Test
Medions Life-Modell P66700 (MD44700) kostet 55 Franken, und hat für diesen Strassenpreis viel zu bieten: Es misst 26 x 17 x 12 cm (B x H x T), wiegt rund 1,5 kg und ist zum Transport auch mit einem Rundum-Tragegriff ausgestattet. Vorne ist beim Stereo-Modell (2 x 4,5 Watt RMS) ein Farbdisplay eingelassen, welches sich zeitgesteuert dimmen, ein- oder ausschalten lässt. Auf dem Bildschirm selbst lassen sich neben dem Sendername auch weitere Informationen wie Interpreten oder auch Art der Sendung anzeigen, sofern die natürlich mitübertragen wird. Zudem verfügt das Modell insgesamt über je 30 Programmplätzen für DAB+ und UKW-Sender, eine Bluetooth-Funktion zur Soundwiedergabe via Smartphone. Ausserdem kann das Tischradio auch als Wecker eingesetzt werden. Dazu bietet es eine entsprechende Funktion einschliesslich eines Sleeptimers an. Ebenso auf der Vorderseite gibt es am linken und rechten Rand je ein grosses Drehrad. Am linken lässt sich damit im Menü navigieren, um etwa die Radiosenderliste zu öffnen oder auch die Auswahl zu bestätigen.
Am rechten Rädchen wird die Lautstärke (bis maximal «16») eingestellt. Zudem gibt es noch weitere Buttons wie etwa die Preset-Tasten, «PAIR»-Taste für den Bluetooth-Kopplungsmodus, oder auch den Button «4+», um die bereits gespeicherten Sender schnell aufzurufen. Schön: Rückseitig ist ein USB-Port (5 V, 1 A) ins Chassis eingelassen, mit dem man unter anderem sein Handy aufladen kann. Ausserdem ist dort auch ein Kopfhöreranschluss im Format einer 3,5 mm grossen Klinkenbuchse vorhanden. Ein Batteriefach fehlt dem Modell leider.
Inbetriebnahme, Test und Fazit
Schnell ausgepackt, genauso flink in Betrieb genommen: Nebst dem Digitalradio selbst liegt zudem noch das Stromnetzgerät und ein dickes Handbuch der Verpackung bei. In Betrieb nehmen lässt es sich sprichwörtlich innert Sekunden: Dazu wird die Soundbox mit dem Netzgerät an einer freien Steckdose verbunden, eingeschaltet – fertig, das war es auch schon. Denn danach sucht das Radio in Eigenregie Sender ab. Einzige Voraussetzung für eine möglich grossen Empfangsbereich: Anwender sollten vor dem Einschalten die hintere, rund 45 Zentimeter lange Stabantenne herausziehen und entsprechend den Wünschen in Position bringen. In unserem Fall verstrichen eine knappe Minute, bis Medions Digitalradio 86 DAB-Sender gefunden hatte und im dimmbaren 4 Zoll grossen TFT-Farbdisplay (Auflösung 240 x 320 Pixel, Bilddiagonale: 10,16 cm) anzeigte. Um sich nun seine eigenen Lieblingssender herauszupicken, und diese zum schnellen Aufrufen auf eine der drei Preset-Tasten (1-3) zu «legen», genügt es zuerst den Sender auszuwählen, danach etwa drei Sekunden die entsprechende Preset-Taste gedrückt zu halten.
Bluetooth und AUX-in inklusive: Dann ist der Wunschsender bereits auf der entsprechenden Shortcut-Taste hinterlegt. Genauso einfach ist die Bluetooth-Funktion umgesetzt. Dazu wird schlicht der Pairing-Knopf am Radio gedrückt, danach gleich das Radio auf dem Handy via Bluetooth gekoppelt. Auch das ging innert Sekunden problemlos vonstatten. Die Qualität vom Sound geht in Ordnung. Zwar dürften sich audiophile Klangnasen an den etwas dünnen Höhen anstossen. Dafür sind die Mittellagen und Bass umso mehr hörenswert. Und gemessen am Strassenpreis von lediglich Fr. 55.- dürfte das Gesamtpaket dem einen oder anderen Nutzer seine Mundwinkel durchaus nach oben schnellen lassen.
Fazit: Das Medion Life P66700 ist eines günstiges, kompaktes DAB+-Radio mit cleveren Funktionen. Auch Design, Bedienung und der prima Sound lassen aufhorchen.
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