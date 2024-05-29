DAB+-Radio Medion Life P66700 im PCtipp-Test

Bluetooth und AUX-in inklusive: Dann ist der Wunschsender bereits auf der entsprechenden Shortcut-Taste hinterlegt. Genauso einfach ist die Bluetooth-Funktion umgesetzt. Dazu wird schlicht der Pairing-Knopf am Radio gedrückt, danach gleich das Radio auf dem Handy via Bluetooth gekoppelt. Auch das ging innert Sekunden problemlos vonstatten. Die Qualität vom Sound geht in Ordnung. Zwar dürften sich audiophile Klangnasen an den etwas dünnen Höhen anstossen. Dafür sind die Mittellagen und Bass umso mehr hörenswert. Und gemessen am Strassenpreis von lediglich Fr. 55.- dürfte das Gesamtpaket dem einen oder anderen Nutzer seine Mundwinkel durchaus nach oben schnellen lassen.

Fazit: Das Medion Life P66700 ist eines günstiges, kompaktes DAB+-Radio mit cleveren Funktionen. Auch Design, Bedienung und der prima Sound lassen aufhorchen.