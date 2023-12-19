DECT-Headset Snom A170 im PCtipp-Test

Zum Test: Der PCtipp hat das A170 direkt an einen unserer Redaktions-PCs via USB angeschlossen. Das Headset wurde beim Einstecken direkt erkannt, die nötige Treibersoftware automatisch installiert. Damit ist die Grundinstallation auch schon erledigt. Im Folgenden haben wir mit Hilfe unseres Teams-Accounts diverse Anrufe getätigt, und auch entgegengenommen. Ganz klar der Vorteil ist die «Handfreiheit». Da das Headset «handsfree» praktisch am Kopf getragen wird, ist man deutlich produktiver. Zweiter Pluspunkt ist die Mobilität. Wir hatten eine gute bis sehr gute Klangqualität in einem Radius von 30 bis 40 Meter. Dabei kam unsere Sprache, auch dank der integrierten Rauschunterdrückung, welches eventuelle (störende) Umgebungsgeräusche minimiert, beim Gegenüber gut und verständlich an. Zur Akkulaufzeit: Wie bereits erwähnt wird das Snom A170 gleich mit zwei Akkus geliefert. In der Summe konnten wir mit beiden Stromspendern rund 15 Stunden telefonieren. Natürlich bietet es sich an, beim Wechsel auf den zweiten Akku, den ersten mithilfe der Basis wieder aufzutanken (Ladezeit etwa 3 Stunden).

Fazit: Die Reichweite, Sprachqualität, üppiges Zubehör und die einfache Inbetriebnahme sind die Pluspunkte des Headset Snom A170. An der mickrigen Beschreibung sollte der Hersteller aber noch etwas feilen.