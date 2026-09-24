Der perfekte Monitor

Hinweis: Der Artikel stammt aus der Printausgabe des PCtipp. Mittlerweile können sich die Preise geändert haben.

Ein guter Monitor hält oft deutlich länger als ein PC. Während Notebooks und Grafikkarten manchmal schon nach zwei Jahren ersetzt werden müssen, steht ein Bildschirm nicht selten fünf bis zehn Jahre auf dem Schreibtisch.

Umso wichtiger ist es, beim Kauf die richtige Wahl zu treffen. Doch die Unterschiede zwischen den Modellen sind gross: Manche Monitore eignen sich hauptsächlich für Büroarbeiten, andere sind speziell für Gaming oder die Bildbearbeitung gemacht.

In dieser Kaufberatung zeigen wir Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten sollten und geben Ihnen gleich einige konkrete Empfehlungen für jedes Budget und jeden Einsatzzweck mit auf den Weg.

Worauf kommt es an?

Die meisten Käufer landen heute bei einem 27-Zoll-Monitor (ca. 69 Zentimeter). Das hat gute Gründe: Diese Grösse bietet genügend Arbeitsfläche für effizientes Multitasking – also die Arbeit mit mehreren Fenstern –, ohne dass der Bildschirm den gesamten Schreibtisch dominiert.

Ebenso wichtig wie die Grösse ist die Auflösung. Während Full HD (1920 × 1080 Pixel) bei kleineren 24-Zoll-Modellen (61 Zentimeter) für einfache Büroaufgaben noch genügt, stellt sich bei 27 Zoll meist die Frage: Lohnt sich der Aufpreis für einen 4K-Monitor mit 3840 × 2160 Pixeln?

Tatsächlich ist 4K mit 3840 × 2160 Pixeln für Standardanwendungen nicht zwingend. Die extrem hohe Auflösung lohnt sich abseits von Gaming für Sie vor allem in drei Situationen:

Sie wählen ein grosses Display ab 32 Zoll (81 Zentimeter). Dort wirken gröbere Auflösungen pixelig. Mit 4K ist das Bild viel schärfer und angenehmer Sie bearbeiten professionell Fotos oder Videos und sind auf maximale Detailgenauigkeit angewiesen. Hier macht 4K einen riesigen Unterschied.

Sie legen extremen Wert auf gestochen scharfen Text, beispielsweise beim Lesen und Programmieren.

Welches Panel?

Fürs Homeoffice sind IPS-Panels (In-Plane-Switching) dank schöner Farben und gutem Blickwinkel die sicherste Wahl. VA-Panels (Vertical Alignment) bieten starke Kontraste für Filme, können bei schnellen Bewegungen aber minimal Schlieren zeigen. Wer extreme Helligkeit und kräftige Effekte sucht, greift zu Mini-LED. Hier gibt es zudem kein Risiko, dass sich Bilder dauerhaft einbrennen.

Das optische Highlight für Gamer ist OLED: Es liefert ein perfektes Schwarz und reagiert blitzschnell, ist wegen des höheren Preises und der Einbrenngefahr bei statischen Elementen für reine Büroarbeit aber weniger geeignet.

Wie viele Hertz?

Die Hertzzahl beschreibt, wie oft der Monitor ein Bild pro Sekunde neu aufbaut. Ein 60-Hz-Monitor aktualisiert den Bildinhalt also ganze 60-mal pro Sekunde, ein 144-Hz-Modell sogar 144-mal. Je höher die Bildwiederholrate, desto flüssiger wirken die Bewegungen auf dem Bildschirm.

Allerdings profitieren Sie nur in einigen Situationen davon. Für Büroarbeiten reichen 60 bis 100 Hertz völlig aus. Auch für Fotografen und Grafiker sind Farbtreue und Auflösung wesentlich wichtiger als eine besonders hohe Bildwiederholungsrate.

Sind Sie ein Gamer, profitieren Sie dagegen massiv von höheren Bildwiederholungsraten. 144 Hertz gelten heute als guter Einstieg beim Gaming. Besonders ambitionierte Spieler greifen zu 240 Hertz oder mehr.

Curved oder flach?

Curved-Monitore sind vor allem im Gaming-Bereich beliebt. Die leichte Krümmung soll dafür sorgen, dass alle Bereiche des Bildschirms gleich weit vom Auge entfernt sind. Das soll für ein immersives Spielerlebnis sorgen. Für den normalen Büroalltag bringen Curved-Monitore allerdings kaum einen grossen Vorteil, Bild 1.