Edler Flatrate-Drucker im PCtipp-Test

Die Fax-Funktion gibt’s hingegen nur digital. Untergebracht ist der All-in-One in einem kompakten Gehäuse (38 × 46 × 23 cm, L × B × H), wobei der Hersteller das Gerät aufs mobile und vernetzte Arbeiten via seiner neu überarbeiteten Smart-App fokussiert. Wie bei allen HP-Druckern, könnte man bei diesem Modell auch den HP-eigenen Tinten-Flatrate-Lieferdienst «Instant Ink» aktivieren.

Im Lieferumfang des HP Envy Photo 7930 (Strassenpreis: Fr. 154.29) befinden sich neben dem Multifunktionsdrucker selbst ein Netzkabel, die für die Inbetriebnahme notwendigen beiden (!) Setup-Tintenpatronen (Modell 303) in «Schwarz» und «Dreifarbig». Der Drucker benötigt keine separaten Installations-CDs, da die gesamte Einrichtung digital über die Smart-App läuft. Ein USB-Kabel fehlt im Lieferumfang, obwohl sich das Gerät als lokaler Drucker nutzen lässt. Die entsprechende Schnittstelle ist auf der Geräterückseite vorhanden.

Die Ausstattung

Wie bereits erwähnt wird mit lediglich zwei Patronen gedruckt, einer schwarzen Pigmenttinte und einer Dreifarben-Patrone, was die Folgekosten, sofern eben nicht auf die Flatrate Instant Ink von HP zurückgegriffen wird, bei hohem farbigem Farbdruckvolumen in die Höhe treiben kann. Schön: HP integriert in sein MFG eine Duplex-Druckfunktion, die das automatische Bedrucken beider Seiten eines Blattes ermöglicht. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit einer Kapazität von bis zu 35 Blatt. Die Papierhandhabung wird durch zwei getrennte Fächer optimiert: eine Hauptzufuhr für Standardpapier und eine separate, ausziehbare Fotopapierzufuhr. Die gesamte Bedienung erfolgt mobil über die App oder direkt über den 2,7 Zoll grossen Farb-Touchscreen an der linken Vorderseite des Druckers. Das Menü ist klassisch nach den Möglichkeiten (Drucken, Scannen, Kopieren, Einstellung etc.) aufgebaut. Auch Einsteiger dürften sich hier schnell zurechtfinden. Anschlussseitig ist das Gerät konsequent auf die drahtlose Nutzung ausgelegt. Unterstützt werden Wi-Fi 5 mit Selbstheilungsfunktion, um Verbindungsprobleme zu beheben, sowie Apple AirPrint für eine nahtlose Integration in mobile Ökosysteme. Ausserdem ist der Drucker kompatibel mit dem HP-Instant-Ink-Service, womit Tinte automatisch geliefert wird, bevor sie zur Neige geht.

Erste Inbetriebnahme

Die Einrichtung des HP Envy Photo 7930 ist schnell erledigt: Gerät auspacken, die beiden Tintenpatronen einlegen, Gerät einschalten, nachfolgenden QR-Code im Display mit dem Handy abscannen, womit sich dann die Smart-App auf dem Mobilgerät installieren lässt. Danach müssen Anwender nur noch dem Schritt-für-Schritt-Assistenten folgen, wobei der Nutzer durch die App geleitet wird. Mit Hilfe der App wird das Gerät im Netzwerk eingebunden, wie auch, sofern gegeben, eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt.

Im Praxisbetrieb

Wir haben das Gerät mit der App als Auftraggeber fürs Drucken, Scannen und Kopieren getestet. Dabei ist die App sehr vielseitig, und in Kacheln aufgebaut. Ausser den genannten Funktionen könnten zudem auch Dokumente per Handy gescannt werden, auf das bereits erwähnte Digital-Fax zurückgegriffen werden oder auch Fotos gedruckt werden, bis hin zur Überwachung des Instant-Ink-Kontos respektive Tintenstands des Druckers. Alles geht mit wenigen Fingertipps vonstatten. Im täglichen Einsatz überzeugt der HP Envy Photo 7930 durch eben diese digitale Integration. Die HP-Smart-App mausert sich hierbei zum zentralen Bedienelement. Die Druckqualität geht sowohl für Text- als auch für Fotodrucke in Ordnung: Der Text wird scharf, ohne Fransen und wischfest aufs Blatt Papier gebracht. Farbfotos sind detailgetreu, der Farbauftrag ist kräftig, dennoch sauber. Die Druckgeschwindigkeit ist gemächlich. Noch schnell geht’s mit einer Schwarzweiss-Seite, die knapp 10 Sekunden benötigt, beim farbigen A4-Foto (beste Qualität) müssen sich Anwender mit gemessenen 3:10 Minuten schon etwas länger gedulden. Die Bedienung direkt am Gerät geht über den Touchscreen intuitiv. Wichtig: Wird nicht auf die Flatrate-Optionen («Instant-Ink») zurückgegriffen, kostet eine Schwarzweiss-Seite (303xl-Patrone, 5-Prozent-Farbabdeckung) etwa 6,5 Rappen, eine farbige (303xl, Dreifarbig, 5 Prozent-Farbabdeckung) schlägt mit 9,5 Rappen zu Buche. Mässig günstig.