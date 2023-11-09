«Entgoogeltes» Smartphone Murena 2 im PCtipp-Test

Warum übrigens das erste Modell über einen 4500-mAh-Akku verfügte, der Nachfolger aber nur über 4000 mAh, das wissen die Götter. Der Speed ist akzeptabel, leider dauert das Öffnen von Apps eine Weile.

Verfügbarkeit und Preis • Fazit und Kaufberatung

Verfügbarkeit und Preis

Derzeit kann man das Murena 2 auf indiegogo.com vorbestellen. Je nach Pre-Sale-Version ist es ab Fr. 433 (Pre-Sale von 10 %, Stand 3.11.23) zu erwerben. Im Murena-Shop soll es ab dem ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Die Lieferung erfolgt ab Januar 2024. Murena liefert in die Schweiz, Europa, UK, USA und Kanada.

Fazit und Kaufberatung

Ich bin ein Fan der Kill-Schalter. Die hätte ich jetzt gerne auf all meinen künftigen Smartphones. Auch das Display überzeugte sowohl beim Arbeiten als auch Filmeschauen. Der Sound war OK.

Während man beim Erstling bei 4G (LTE) mit Goodwill noch ein Auge zudrücken konnte, ist im Herbst 2023 ein neues Smartphone ohne 5G definitiv nicht mehr akzeptabel. Leider ist auch nur Bluetooth 4.2 statt 5 an Bord.

Bei der Bewertung schwankte ich lange zwischen 3,5 und 4 Sternen. Denn das Murena 2 ist eigentlich erst ab Januar 2024 offiziell erhältlich. Ich habe somit ein frühes Modell getestet. Aber ich kann nur das bewerten, was ich erlebt habe. Und neben einigen veralteten Spezifikationen störte mich vor allem die Qualität beim Telefonieren und in Videocalls (Empfang/Ton). Mehrere Personen am anderen Ende sagten, die Verbindung sei «sehr schlecht», meine Stimme erklang oft verzerrt oder verspätet. Für ein Telefon leider inakzeptabel.

Dennoch: Sowohl /e/OS als auch das Murena 2 haben viel Potenzial. Hoffentlich bessert Murena beim mobilen Empfang noch nach.

Kaufberatung

Wer ein Murena One besitzt, muss den Nachfolger nicht gleich kaufen – zu gering sind die Unterschiede. Wer allerdings beim Smartphone viel Wert auf Privatsphäre legt, dem dürfte nicht nur das datenschutzfreundliche – entgoogelte – Betriebssystem gefallen, sondern hauptsächlich die beiden Killswitches. Für mich sind sie das Highlight des Murena 2. Noch ist das Murena 2 eher für Neugierige und Technikfans, die ohne Google leben wollen. Vieltelefonierer sollten sich woanders umsehen.