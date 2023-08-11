Falthandy Samsung Galaxy Z Fold 5 im Test

Die Spitzenhelligkeit wurde im Vergleich zum Vorgänger um 30 Prozent auf bis zu 1750 Nits erhöht. Die Bildwiederholungsrate beträgt weiterhin bis 120 Hz.

Mit 253 Gramm ist es ein wenig leichter als das Fold 4. Für eine Frau ist es jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht, aber das Falthandy trägt sich noch angenehm. Für Männer sollte es völlig OK sein. Neu ist zudem ein überarbeiteter S-Pen, der speziell für das Fold entwickelt wurde. Hinzu kommt ein ebenfalls neues, dünneres Stylus-Case. Unter der Haube läuft Android 13 bzw. Samsungs One UI 5.1.1.

Der Spass ist nicht gerade günstig, wer das schicke Business-Falthandy möchte, blättert ab Fr. 1799 Franken (UVP) hin.