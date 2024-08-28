Farblaser-MFG HP Color Laserjet MFP3302 fdw im PCtipp-Test

Bei der Leistungsaufnahme kommt das Gerät durchschnittlich auf einen Verbrauch von 390 Watt beim Druck. Daraus resultieren jährliche Stromkosten, bei einem angenommen täglichen 5-Stunden-Betrieb (240 Arbeitstage), von etwa 150 Franken (32 Rappen pro KWh). Zum Aufstellort: Zwar benötigt das Modell nur wenig Stellfläche, allerdings sollte man den Geräuschpegel sowie auch die leichte «Geruchsentwicklung» beim Druck nicht unterschätzen.

Fazit: HPsColor Laserjet MFP3302 fdw ist besonders für Arbeitsgruppen attraktiv. Punkto Bedienung und Ausstattung lässt der Allrounder aufgrund seiner vielen Funktionen ebenso seine Muskeln spielen wie beim gelungenen Druckbild. Die Unterhaltskosten gehen noch in Ordnung, allerdings sollte das Modell in einer ruhigen Nische aufgestellt werden.