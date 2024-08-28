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Daniel Bader
28. Aug 2024
Lesedauer 4 Min.

Kompakt und schnell

Farblaser-MFG HP Color Laserjet MFP3302 fdw im PCtipp-Test

HPs Farblaser-MFG ist ein Alleskönner: Gedruckt, gescannt und kopiert wird doppelseitig in einem Rutsch und richtig flott. Die XXL-Druckerpatronen versprechen zudem moderate Druckkosten. Der Test.

HP Color LaserJet 3302 fdw: starker Allrounder

© (Quelle: HP)

Für den Einsatzort in Büros sowie kleinen Arbeitsgruppen bis hin zu mittelgrossen Abteilungen empfiehlt Hersteller HP sein neues Farblasermultifunktionsgerät, den Color Laserjet MFP3302 fdw. Der Single-Pass-Drucker (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) gehört zur 600-dpi-Klasse und wechselt für einen Strassenpreis von 429 Franken seinen Besitzer. Was Käufer dafür bekommen, kann sich aber sehen lassen: Nebst automatischem Duplexdruck, einer 50 Seiten fassenden ADF-Einheit inklusive DADF-Einheit (Duplex-Scan-Einheit) zum schnellen (!) Kopieren von doppelseitigen Dokumenten verfügt das Modell auch über einen Gbit-LAN und WLAN-Anschluss, um den All-In-One ans Netzwerk anzuschliessen. Und natürlich ist auch ein USB-Port vorhanden, um der Drucker auch lokal zu betreiben. Selbst der Direktdruck wird frontseitig über eine entsprechende USB-Buche unterstützt.

Inbetriebnahme und App

HPs Smart-App: Mit dem Min-Tool kann das Multifunktionsgerät auch per Funk beient werden

 © Quelle: PCtipp

In Betrieb nehmen lässt sich das 4-in-1-Gerät (Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgerät) auf typische Art: Dazu werden beim Gerät diverse Schutz- und Halteteile entfernt, danach bereits die Frontlade nach vorne umgeklappt und die einzelnen farbcodierten Tonerkartuschen eingesetzt. Fertig. Im Anschluss lässt sich das Gerät bereits einschalten. Während der Initialisierung des kompakt gebauten Gerätes (41 x 41 x 34 cm, L x T x H), was in etwa 5 Minuten in Anspruch nimmt, kann sich der Anwender dafür entscheiden, ob das Gerät als lokaler Drucker oder Netzwerkdrucker zur Verfügung stehen soll. Zur Bedienung: HP verzichtet beim Modell M281FDW zwar auf ein Tastenfeld, dafür spendiert der Hersteller dem Modell einen farbigen Touchscreen (Bilddiagonale: 10,92 cm), mit dem sich das All-In-One auch autonom bedienen lässt. Ein separater Ziffernblock fehlt dem Modell. Das Papierfach kann bis zu 250 Blatt aufnehmen. Vielseitig präsentiert sich das Modell auch bei den Bedienmöglichkeiten. Unterstützt werden unter anderem «AirPrint» und «Mopria». Daneben kann das Gerät auch per Apple hauseigener «HP-Smart-App“ im Netzwerk benutzt und gesteuert werden.

Drucktempo, Kosten und Fazit

Günstig: Die grossen 219X-Tonerkartuschen reduzieren den Seitenpreis

 © Quelle: HP

Das erste Blatt liegt nach 10 Sekunden im Ausgabeschacht. Beim Druck unseres 10-seitigen, farbigen Mischdokuments, das aus Text, Tabelle und Diagrammen besteht, vergehen dafür sehr kurze 35 Sekunden. Das gleiche Dokument bedruckt der Color Laserjet Pro, dank integrierte doppelseitiger Scanfunktion, auf nur 5 Seiten (Vorder- und Rückseite) in schnellen 51 Sekunden. Und: Wird ein 10-seitiges Dokument in den ADF-Schacht gelegt und dabei die Vorder- und Rückseite bedruckt, vergehen auch nur 72 Sekunden. Summa summarum: eine Topvorstellung. Auch bei der Druckqualität heben wir den Daumen: Sowohl beim monochromen wie auch farbigen Bild ist das Druckbild sehr ordentlich und sauber. Bei hochauflösenden Farbfotos sieht man allerdings die typische Laserrasterung. Zu den Druckkosten unter Verwendung der grossen «219X»-Tonerkartuschen: Für eine schwarzweisse A4-Seite (5 Prozent Farbabdeckung) werden denn 3,4 Rappen fällig, eine entsprechend Farbige kommt auf mittelteure 14 Rappen.

HP Color LaserJet 3302 fdw: die Funktionen auf einen Blick

 © Quelle: HP

Bei der Leistungsaufnahme kommt das Gerät durchschnittlich auf einen Verbrauch von 390 Watt beim Druck. Daraus resultieren jährliche Stromkosten, bei einem angenommen täglichen 5-Stunden-Betrieb (240 Arbeitstage), von etwa 150 Franken (32 Rappen pro KWh). Zum Aufstellort: Zwar benötigt das Modell nur wenig Stellfläche, allerdings sollte man den Geräuschpegel sowie auch die leichte «Geruchsentwicklung» beim Druck nicht unterschätzen.

Fazit: HPsColor Laserjet MFP3302 fdw ist besonders für Arbeitsgruppen attraktiv. Punkto Bedienung und Ausstattung lässt der Allrounder aufgrund seiner vielen Funktionen ebenso seine Muskeln spielen wie beim gelungenen Druckbild. Die Unterhaltskosten gehen noch in Ordnung, allerdings sollte das Modell in einer ruhigen Nische aufgestellt werden.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bedienung
  • Ausstattung
  • Tempo (Duplexdruck)
  • kompakt
  • Geräuschpegel

Details:  Details: 4-in-1-Farblaser (Cyan, Magenta Gelb, Schwarz), 10,92 cm Farbdisplay, 50 Blatt ADF, 250 Blatt Papiervorrat, Duplexdruck inkl. Scannen und Kopieren, 1 Seite Mehrzweckfach, USB, WiFi, LAN, Smart App, Wolf-Pro-Security-Funktionen, 2 Jahre Bring In

Preis:  Preis: Fr. 429.-

Infos: 
www,brack.ch

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