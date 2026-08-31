Digital Realty startet Bau von ZUR4 in Glattbrugg

Digital Realty hat mit den Bauarbeiten für das neue Rechenzentrum ZUR4 in Glattbrugg begonnen. Die Anlage entsteht als Erweiterung des bestehenden Campus mit den Rechenzentren ZUR1, ZUR2 und ZUR3 und soll nach ihrer Fertigstellung rund 6300 Quadratmeter Fläche sowie eine IT-Kapazität von 15 Megawatt bereitstellen.

Mit dem Ausbau reagiert der Rechenzentrumsanbieter nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur im Grossraum Zürich. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Anwendungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Machine Learning. ZUR4 soll für High-Density-Deployments ausgelegt werden und dafür moderne Kühlsysteme sowie eine energieeffiziente Architektur erhalten. Die Fertigstellung von ZUR4 ist für 2028 geplant.

Gleichzeitig baut Digital Realty damit seine lokal betriebene Rechenzentrumskapazität in der Schweiz weiter aus. Für Unternehmen, die bei ihrer Infrastruktur besonderen Wert auf Datenstandort, Ausfallsicherheit und Konnektivität legen, soll der Glattbrugger Campus zusätzliche Kapazitäten bieten.

ZUR4 wird zudem in die bestehende Connectivity-Infrastruktur des Campus eingebunden. Kunden sollen direkten Zugang zu Cloud-Diensten sowie zur globalen Rechenzentrumsplattform PlatformDIGITAL von Digital Realty erhalten. Diese umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 300 Rechenzentren in über 55 Metropolregionen und mehr als 30 Ländern.

Das europäische Rechenzentrumsportfolio des Anbieters, zu dem auch die Schweizer Standorte gehören, wird laut Digital Realty vollständig mit erneuerbarer Energie versorgt. Das bereits bestehende Rechenzentrum ZUR2 erhielt zudem als erstes Datacenter weltweit die «PLATINUM Plus»-Zertifizierung der Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA).

«Unsere kontinuierlichen Investitionen in Zürich und in ganz Europa spiegeln sowohl die strategische Bedeutung der Region als auch die wachsende Nachfrage nach KI-optimierter, datensouveräner und nachhaltiger digitaler Infrastruktur wider», sagt Yves Zischek, Managing Director von Digital Realty in der Schweiz und Österreich. Nach Angaben von Digital Realty sind auf dem Campus in Glattbrugg bereits mehr als 200 Kunden angebunden. Weltweit verbindet das Unternehmen über seine Infrastruktur mehr als 6000 Unternehmen.