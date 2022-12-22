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PCtipp Redaktion
22. Dez 2022

Fotos mit dem Murena-One-Smartphone

halb gefrorene Pfüze im Wald

Impressionen von Fotos, die mit dem Murena One gemacht wurden

 © cma/PCtipp.ch
Redaktionshund Cody posiert

Hält das Motiv still (hier: Redaktionshund Cody), gibts bei Tageslicht schöne Fotos

 © cma/PCtipp.ch
Redaktionshund Cody schüttelt sich

Schwieriger wirds bei Bewegungen, da die Open-Camera-App nicht gerade sehr fix ist. Hierfür brauchte es ein paar Versuche

 © cma/PCtipp.ch

Die Kameras können mit unterschiedlich hellem Licht in einem Raum umgehen

 © cma/PCtipp.ch
Weihnachtsdorf Zürich abends

Allerdings bei Nachtaufnahmen überzeugt das Ganze nicht mehr wirklich. Hier auf einem Weihnachtsmarkt

 © cma/PCtipp.ch
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