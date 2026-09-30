Für edle Momente

Albumgestaltung

Die Erstellung von Fotobüchern ist nicht mehr nur über klassische Computerprogramme möglich. Mittlerweile stehen bei vielen Anbietern auch Anwendungen für Mobilgeräte sowie webbasierte Editoren bereit. Die Testtabelle auf ganz unten im Artikel zeigt, welche Erstellwege die verschiedenen Dienstleister anbieten. Unser Kauftipp Smartphoto setzt als einziger Betrieb in unserem Vergleich ausschliesslich auf eine Anwendung im Webbrowser.

Welches der beste Weg ist, richtet sich nach den persönlichen Anforderungen und Vorlieben. Bei einer lokalen PC-Software wandern die Dateien erst nach dem Abschluss des Projekts zum Hersteller. Software bietet zudem nach wie vor die grösste Gestaltungsfreiheit und die meisten Optionen.

Bei der Browserlösung müssen die Aufnahmen vorab auf den Server des Anbieters geladen werden, was je nach Verbindung dauern kann. Ein Schwachpunkt internetbasierter Editoren ist das Risiko von Netzunterbrechungen. Fällt die Internetverbindung aus, droht schlimmstenfalls der Verlust der bisherigen Arbeit. Um dem vorzubeugen, empfehlen die Anbieter ein laufendes Sichern oder bieten eine automatische Speicherfunktion.

Auch das Erstellen von Fotoalben auf dem Smartphone oder Tablet ist heute Standard. Gerade wenn man sich in den Ferien befindet und nur auf sein Mobilgerät zurückgreifen kann, ist das ein dicker Pluspunkt. Dann lassen sich Alben direkt auf dem Mobilgerät entwerfen, absenden und nach den Ferien direkt daheim in Empfang nehmen. Ein Internetzugang wird hierbei erst für das finale Absenden der Buchvorlage benötigt. Ein Defizit gibt es jedoch: Die Apps bieten meist einen (deutlich) geringeren Funktionsumfang.

Bildverbesserung

Die automatische Bildanalyse der Programme arbeitet solide, ist aber fehleranfällig – auch mit KI. Nach dem automatischen Bestücken der Seiten sind oft manuelle Korrekturen nötig. Sehr viel nachbessern mussten wir etwa bei Aldi Suisse Foto und Ifolor. Hier mussten wir mehrach nachjustieren und die Aufnahmen neu platzieren, drehen, skalieren oder nachschärfen. Ordentlich machten die Sache Fujifilm Fotoservice und Fotocharly. Pluspunkte heimsten sich Bookfactory, Cewe Fotobuch sowie Smartphoto ein.

Schön: Alle Hersteller halten viele Werkzeuge zur Optimierung der Fotos bereit. So können Sie Bilder zuschneiden oder eine Rote-Augen-Korrektur vornehmen – ausserdem gibt es auch die Klassiker wie Regler für Kontrast, Helligkeit und Schärfe. Die Herausforderung liegt für die Anbieter in einer einfachen Menüführung, damit die Nutzer die Werkzeuge ohne langes Suchen effektiv und intuitiv anwenden können. Hier gabs kleinere Abstriche bei Fotocharly, dessen Menüführung teils überladen ist. Die Bildkorrektur gelang bei allen sieben Testkandidaten schnell und zufriedenstellend.

Noch ein Wort zur KI: Künstliche Intelligenz hält in hohem Masse bei allen sieben getesteten Fotobuchanbietern Einzug. Sie wird etwa angewandt, um gleiche Fotos auszumisten, Bildkorrekturen vorzunehmen und Gegenstände oder Personen im Foto zu erkennen und entsprechend auszurichten. Oft gehts aber dennoch schief. Sobald Landschaften im Spiel sind, sollte immer auf manuelle Bearbeitung gewechselt werden, sonst läuft der Anwender Gefahr, dass das Foto statt auf die gewünschte Traumaussicht ausschliesslich auf Personen fokussiert. Die KI beschleunigt den Designprozess und steigert die Fotoqualität durch Rauschreduktion oder Farbanpassungen. Ein weiterer Nutzen ist die automatisierte Auswahl und Platzierung der Motive. Die Software erkennt Bildqualität, Gesichter sowie Inhalte und ordnet diese selbstständig an.

Kosten im Blick behalten

Die Gesamtkosten eines Fotoalbums hängen von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen die Art des Einbands, das Format, das Seiten­volumen und die Liefergebühren. Seriöse Anbieter zeigen während der Fotobucherstellung die aktuellen Kosten direkt im Programm auf. So bleibt der Anwender immer auf dem Laufenden und kann im Gestaltungsprozess in die eine oder andere Richtung nachregeln.

Unser Tipp: Viele Dienstleister bieten regelmässig Rabattaktionen an, die den Endpreis deutlich senken. Während des Testzeitraums gab es bei mehreren Firmen Nachlässe von bis zu 30 Prozent. Es lohnt sich deshalb, vor dem Erstellen eines Albums auf den Anbieterwebseiten nachzuschauen.