Fust-Flyer: Lust statt Frust?

Wo: www.fust.ch

Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht

Express-Check: Fernseher Philips 55OLED809 für Fr. 999.90. Der hochwertige 55-Zoll-OLED-TV bietet durchaus ein visuelles Erlebnis. OLED («Organic Light Emitting Diode»), bei der jeder Bildpunkt selbst leuchtet und so für tiefe Schwarz- respektive extrem hohe Kostrastwerte sorgt. Der P5 AI-Prozessor (Intelligent Picture Engine mit KI) optimiert Bild und Ton, während das 120-Hz-OLED-Panel flüssige Bewegungen ermöglicht. Die Philips-eigene Ambilight_Funktion erweitert das Bild in den Raum und schafft eine besondere Atmosphäre. Ein weiteres Merkmal ist das integrierte Bowers & Wilkins-Soundsystem mit 70 W und 2.1 Kanälen, das eine gute Klangqualität liefert, das haben schon diverse PCtipp-Test bewiesen. Der Preis liegt im fairen Segment. Die Bedienung erfolgt über das Google-TV-Betriebssystem. Die Kompatibilität mit allen gängigen HDR-Formaten, einschliesslich Dolby Vision und HDR10+, sowie die HDMI-2.1-Konnektivität mit Unterstützung für 4K bei max. 144 Hz sind klare Vorteile, und machen den Schirm auch für Gamer interessant. Gerade auch weil HDR («High Dynamic Range») einen grösseren Farbraum und Kontrastumfang ermöglicht.

Fazit: Fust bringt den Philips 55 Zöller 55OLED809 für rund 1000 Franken in seine Verkaufsregale. Der Smart-TV bietet eine hohe Bild- und Klangqualität sowie den speziellen Ambilight-Modus. Daumen hoch.

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