Gamer-Notebook Erazer Major X20 im PCtipp-Test

Zum matten, nahezu spiegelfreien Bildschirm des Windows-11-Notebooks: Er löst mit WQXGA (2560 × 1600 Pixel) auf, die Wiederholrate liegt bei spiel-freundlichen 240 Hz, die Blickwinkelunabhängigkeit bei mindestens genauso starken 170°/165° Grad (horizontal/vertikal). Anschlussseitig wird ebenso geklotzt statt gekleckert: Nebst einem Thunderbolt-4-Anschluss sind ausserdem ein USB-3.1- respektive zwei USB-3.0-Ports vorhanden. Selbst ein microSDHC-Kartenslot ist im Gehäuse noch untergebracht. Als Breitband-Funktechnologien sind Bluetooth 5 und Wi-Fi-6E untergebracht.

Lassen wir auf dieser Seite Zahlen sprechen, denn bei den durchgeführten Leistungsmessungen erreicht der Wirbelwind Spitzenwerte: In unserem Testparcours, zu dem FIFA 22, F1 2022 und weitere Games gehören, bleibt das Gaming-Book selbst bei den Einstellungen von höchsten (!) Details und Auflösungen deutlich über 60 Bilder pro Sekunde. Beim Cinebench R23 schafft der Erazer Major X20 15'184 Punkte, beim PCMark 10 bleibt als Endergebnis ein Punktestand von 6'947 Punkten stehen. Den 3DMark-Test «Performance» absolviert das Notebook mit ebenso herausragenden 25'219 Punkten. Unsere 1 GByte grosse gezippte Testdatei wird in 6 Sekunden entpackt, gebootet in sagenhaft schnellen 5 Sekunden. Dann steht Windows 11 als Betriebssystem zum Arbeiten bereit.