Erste Liga für Gamer
Gamer-Notebook Erazer Major X20 im PCtipp-Test
Von wegen riesig und klobig: Das 16 Zoll grosse Notebook Erazer Major X20 des Herstellers Medion zeigt von Anfang an, was in ein modernes und pfeilschnelles Gaming-Gerät hineingehört. Als Taktgeber arbeitet der Core-i9-13900HX-Prozessor, dessen Taktfrequenz bis 5,4 GHz hochschnellen kann. Ihm stehen insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie gleich zwei 1 Terabyte grosse SSDs mit schneller PCie-4x4-Anbindung zur Seite. Für die 3D-Berechnungen beim 2299 Franken teuren mobilen Unterbau sorgt hingegen Nvidias GeForce RTX 4070 mit separatem 8 GB grossen GDDR6-Videospeicher.
Treten wir nochmals kurz einen kleinen Schritt zurück: Das Chassis des knapp 2,2 kg schweren, und damit nur noch eingeschränkt mobilen Laptop Major X20 ist prima verarbeitet. Hier gibts so gut wie keine Rillen, in denen sich Staub oder Schmutzpartikel ansammeln können.
Als Material hat der deutsche Gaming-Spezialist beim 35,7 × 3,0 × 26,9 cm (B × H × L) grossen Laptop Aluminium ausgewählt, und zwar für den Body wie auch für die Displayrückseite. Der Bildschirm wird dabei von einem stabilen Scharnier in Position gehalten. Bei unserem mehrmaligen Auf- und Zuklapptest gab es rein gar nichts zu beanstanden. Der filigrane, mit einem schmalen Rahmen versehene Bildschirm hält nach kurzem Nachwippen genau dort inne, wo ihn der Anwender zuletzt losgelassen hat. Alles macht einen wohlüberlegten, reifen Eindruck.
Highlight, und das wohl im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Tastatur. Dabei handelt es sich um das mechanische «Per-Key-RGB-Backlit-Keyboard» mit Cherry-MX-Technologie und Ultra-Low-Profile-Switches. Was das übersetzt heisst? Die Tastatur hat nicht nur einen hervorragenden Anschlagpunkt, der so gut wie keine Falscheingaben (zumindest für geübte Tipper und Gamer) zulässt. Sie kann auch individuell, separat pro Taste, beleuchtet, oder eben ganz abgeschaltet werden. Eben, falls man es lieber «nüchtern» mag.
Leistungstests und Fazit
Zum matten, nahezu spiegelfreien Bildschirm des Windows-11-Notebooks: Er löst mit WQXGA (2560 × 1600 Pixel) auf, die Wiederholrate liegt bei spiel-freundlichen 240 Hz, die Blickwinkelunabhängigkeit bei mindestens genauso starken 170°/165° Grad (horizontal/vertikal). Anschlussseitig wird ebenso geklotzt statt gekleckert: Nebst einem Thunderbolt-4-Anschluss sind ausserdem ein USB-3.1- respektive zwei USB-3.0-Ports vorhanden. Selbst ein microSDHC-Kartenslot ist im Gehäuse noch untergebracht. Als Breitband-Funktechnologien sind Bluetooth 5 und Wi-Fi-6E untergebracht.
Lassen wir auf dieser Seite Zahlen sprechen, denn bei den durchgeführten Leistungsmessungen erreicht der Wirbelwind Spitzenwerte: In unserem Testparcours, zu dem FIFA 22, F1 2022 und weitere Games gehören, bleibt das Gaming-Book selbst bei den Einstellungen von höchsten (!) Details und Auflösungen deutlich über 60 Bilder pro Sekunde. Beim Cinebench R23 schafft der Erazer Major X20 15'184 Punkte, beim PCMark 10 bleibt als Endergebnis ein Punktestand von 6'947 Punkten stehen. Den 3DMark-Test «Performance» absolviert das Notebook mit ebenso herausragenden 25'219 Punkten. Unsere 1 GByte grosse gezippte Testdatei wird in 6 Sekunden entpackt, gebootet in sagenhaft schnellen 5 Sekunden. Dann steht Windows 11 als Betriebssystem zum Arbeiten bereit.
Werden an CPU und GPU hohe Belastungen gestellt, muss also viel gerechnet werden, fährt das Lüftersystem (für Grafikchip und Prozessor) Mikrochip-gesteuert an. Medion verbaut dazu für CPU und GPU Heatpipes und eben eine Lüftersteuerung, um das Ganze in engeren Grenzen zu halten. Von der Theorie zur Praxis: Links und rechts wird bei Hitzewallungen heisse Luft hörbar aus den Schächten geblasen. Das ganze lässt allerdings auch genauso schnell wieder nach, sobald zu Ende berechnet wurde. Punkto Akkuleistung darf von Gaming-Notebooks keine Höchstleistungen erwarten, dennoch überraschte uns das Gerät mit immerhin knapp 5,5 Stunden im Normalbetrieb. Wird gespielt, bleiben noch ein wenig mehr als 2,5 Stunden übrig.
Fazit: Medions Erazer Major X20 ist ein rassiger und flotter Laptop für jeden Gamer. Das Notebook ist ausstattungsseitig und punkto Tempo hervorragend aufgestellt. Und jeden Rappen wert.
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