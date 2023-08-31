Gaming-Chair Medion Erazer X89410 im PCtipp-Test

Profisitz zum Spartarif? Gaming-Spezialist Medion lanciert seinen «Gaming Chair» Erazer X89410 für nur 269 Franken. Laut Hersteller soll der Sitz bei Gaming-Session «einen optimalem Sitzkomfort garantieren». Dazu verfügt der Stuhl über eine robuste Kaltschaumpolsterung mit integrierten Stahlrohrrahmen und ein Drehkreuz aus Metall mit fünf grossen Rollen. Die Sitzhöhe kann stufenlos etwa zwischen 44 und 50 cm eingestellt werden. Zusätzlich ist die 86 Zentimeter hohe Rückenlehne des Stuhls bis zu 180° Grad neigbar, «um die optimale, individuelle Sitzposition zu finden», so Medion Und: Zwei abnehmbare Kissen sollen dabei für zusätzlichen Komfort im Nacken- und Lendenbereich sorgen. Der Stuhl misst 58 x 65 x 130 - 136 cm (B x T x H) und wiegt zirka 26 Kilogramm.

Der Reihe nach: Der Stuhl wird in einem grossen Karton geliefert, und muss vom Käufer zusammengebaut werden. Zum Lieferumfang gehören der Gaming-Stuhl selbst, zwei Kissen, Montagewerkzeug zum Zusammenbauen des Stuhls sowie die Bedienungsanleitung und Garantiekarte. Medion gibt ab Kaufdatum eine Garantie von drei Jahren auf den Stuhl. Vorab: Die Montage des Gaming-Stuhls wird am besten zu zweit erledigt. Zwar kann der Aufbau alleine gelingen. Sicherer, vor allem aber deutlich schneller läufts im Doppel. Nicht ohne Grund: Der Hersteller weisst darauf gleich als erstes in seinem nüchtern bebilderten Handbuch hin.