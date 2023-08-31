Königsstuhl für Gamer?
Gaming-Chair Medion Erazer X89410 im PCtipp-Test
Profisitz zum Spartarif? Gaming-Spezialist Medion lanciert seinen «Gaming Chair» Erazer X89410 für nur 269 Franken. Laut Hersteller soll der Sitz bei Gaming-Session «einen optimalem Sitzkomfort garantieren». Dazu verfügt der Stuhl über eine robuste Kaltschaumpolsterung mit integrierten Stahlrohrrahmen und ein Drehkreuz aus Metall mit fünf grossen Rollen. Die Sitzhöhe kann stufenlos etwa zwischen 44 und 50 cm eingestellt werden. Zusätzlich ist die 86 Zentimeter hohe Rückenlehne des Stuhls bis zu 180° Grad neigbar, «um die optimale, individuelle Sitzposition zu finden», so Medion Und: Zwei abnehmbare Kissen sollen dabei für zusätzlichen Komfort im Nacken- und Lendenbereich sorgen. Der Stuhl misst 58 x 65 x 130 - 136 cm (B x T x H) und wiegt zirka 26 Kilogramm.
Der Reihe nach: Der Stuhl wird in einem grossen Karton geliefert, und muss vom Käufer zusammengebaut werden. Zum Lieferumfang gehören der Gaming-Stuhl selbst, zwei Kissen, Montagewerkzeug zum Zusammenbauen des Stuhls sowie die Bedienungsanleitung und Garantiekarte. Medion gibt ab Kaufdatum eine Garantie von drei Jahren auf den Stuhl. Vorab: Die Montage des Gaming-Stuhls wird am besten zu zweit erledigt. Zwar kann der Aufbau alleine gelingen. Sicherer, vor allem aber deutlich schneller läufts im Doppel. Nicht ohne Grund: Der Hersteller weisst darauf gleich als erstes in seinem nüchtern bebilderten Handbuch hin.
Der Zusammenbau
Im ersten Schritt empfiehlt es sich alles, was sich im Karton befindet, komplett auszupacken und vor sich hinzulegen. Danach sollten die diversen Schaumstoffsicherungen von den einzelnen Stuhlteilen sowie der Plastikschutz entfernt werden. Eines weniger zum Schrauben: Bei unserem Modell waren bereits die «3D-Armlehnen» (können auch nach links und rechts ausgeschwenkt werden) fixfertig montiert. Folgt man nun ab Start der Montageanleitung (auf Seite 10) wird zunächst die Rückenlehne mit der Sitzfläche verschraubt. Dazu löst man zuerst die vormontierten Schrauben an der Rückenlehne, um Sie danach wieder mit der verbunden Sitzfläche zu verschrauben.
Warum Medion die Schrauben quasi «vorinstalliert» hat, ist allerdings nicht ganz schlüssig. Danach werden die linke und rechte Seitenabdeckungen in die Lehne eingeklickt und verschraubt. Hier liegen die beiden entsprechenden Schrauben bei.
Im nächsten grossen Schritt gehts an die Unterseite des Gaming-Stuhls. Dazu wird nun die Kippmechanik mit dem Sitz verschraubt. Auch dazu müssen (wiederum!) zuerst die vormontierten Schrauben gelöst werden. Danach kann die Kippmechanik über die betreffenden Löcher gelegt und verschraubt werden. Schön und sicher: Um eine seitenverkehrte Montage an den symmetrischen Löcher auszuschliessen, ist ein «vorne»-Aufkleber an der Mechanik selbst angebracht.
Ist alles festgezogen, gehts direkt an den Kreuzfuss respektive die Rollenaufnahme. Hier muss der Anwender zunächst die fünf Rollen in die Löcher einklicken, danach wird die Gasdruckfeder in die Mitte des Fusskreuzes eingeschoben und die Teleskopabdeckung über die Gasdruckfeder gestülpt.
Im letzten Schritt steckt man nun die zuvor zusammengeschraubte Sitzfläche-Rückenlehnen-Kombination auf die Gasdruckfeder. Dafür ist auf der Unterseite der Sitzfläche eine entsprechende Öffnung vorhanden. Wichtig: Spätestens hier sollte man zu zweit arbeiten, da die Teile schwer sind, und um auch die «richtige» Öffnung zu treffen. Zuletzt lassen sich nun die beiden Kissen (für den Rücken und Kopf) anbringen. Damit ist der Zusammenbau abgeschlossen.
Abschliessende Gedanken und Fazit
Prinzipiell geht alles sehr einfach und schnell, kleinere Probleme hatten wir nur bei der linken Seitenabdeckung, die wir «nachjustieren» mussten, da sie wohl aufgrund des Transports nicht mehr ganz passgenau war. Das ist aber kein Problem von Medion, sondern vielmehr von der Post.
Im Betrieb liess sich der Stuhl nach Gusto kippen (linker seitlicher Hebel, plus Drehrad für den Kippwiderstand), und auch in seiner Sitzhöhe (rechter Hebel) einstellen. Beide Hebel sind gut zugänglich und funktionieren anstandslos. Ausserdem kann auch die Rückenlehne bis annähernd zur Waagrechten positioniert werden. Zwar hält der Stuhl bis 110 kg aus, Befindet er sich jedoch in eben der nahezu waagerechten «Liegeposition» kann der Stuhl instabil werden. Auch darauf weisst Medion im Handbuch ausdrücklich hin. Auch die Verarbeitung hinterlässt einen guten Eindruck.
Saubere Verarbeitung: Sämtliche Schrauben liessen sich mit Hilfe des beigelegten Werkzeuges anstandslos aus- und wieder eindrehen. Der Aufbau nahm zu zweit knapp 30 Minuten in Anspruch, danach stand der Stuhl und konnte bereits in Betrieb genommen werden.
Das bebilderte Handbuch ist zwar knapp gefasst, zeigt aber alle wesentlichen Schritte verständlich und deutlich auf. Beim Sitzmaterial handelt es sich um Kunstleder. Es macht einen guten Eindruck. Auch der Preis für den Stuhl ist vom Hersteller Medion mit 269 Franken noch gut austariert. Qualitativ ähnlich gute Stühle kosten hier und da schonmal 50 bis 100 Franken mehr.
Fazit: Für den Preis von 269 Franken, der für den Erazer X89410 bezahlt werden muss, bekommen Anwender einen durchweg stabilen, prima ausgestatteten und gut verarbeiteten Gaming-Stuhl. Er überzeugt durch seine vielseitige Funktionalität und einfachen Zusammenbau.
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